Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen eerlijk over ‘biecht’ kaarsenrel: ‘Niet trots op’

VI-gezicht Johan Derksen (73) vertelde gisteravond openhartig over zichzelf en zijn daden in een interview me Rob Kemps in De 10 Vragen. Ook de beruchte kaarsenrel kwam wederom ter sprake en Derksen benadrukte dat dat verhaal niet bedoeld was als een grap. „Het was een biecht.”

Gisteravond verscheen het welbekende Vandaag Inside-gezicht in de stoel van interviewkandidaat. Rob Kemps mocht Derksen tien prangende vragen stellen. Eerder waren de rollen omgedraaid, toen Kemps, na wat bombarie, bij de mannen van VI aanschoof.

Rob Kemps interviewt Johan Derksen in De 10 Vragen

Er komen een aantal persoonlijke onderwerpen voorbij. Zijn seksleven, zijn aversie tegen de cancelcultuur en woke-denken en andere thema’s. Maar ook de ophef van afgelopen april wordt in het interview niet gepasseerd. Toen destijds Derksen aan de VI-tafel vertelde dat hij in zijn jongere jaren een vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars.

Er ontstond destijds een lacherige sfeer aan tafel en daarna viel zo’n beetje heel Nederland over Derksen heen. Vandaag Inside verdween van de buis, Derksen weigerde excuses en daarna kwam het programma weer terug. Inmiddels is die mediastorm gaan liggen en blijft Vandaag Inside een van de meestbekeken talkshows op televisie.

‘Kaarsenrel was een biecht, geen grap’

Derksen grijpt nu de kans om zijn verhaal nogmaals uit te leggen. Want was dit nu een grap? Of daadwerkelijk seksueel wangedrag? En daar is Derksen eerlijk over. „Het is iets waar ik niet trots op ben, maar ik heb het wel geflikt”, zegt hij. Maar het VI-gezicht legt uit dat hij zich kwetsbaar probeerde op te stellen. „Er ontstaat een soort lacherige sfeer. Door dat lacherige sfeertje is het een grap geworden, terwijl het een biecht was. Om aan te tonen: ik ben ook niet heilig.”

Zijn biecht zorgt er onder meer voor dat programma’s het VI-gezicht niet meer willen uitnodigen en werkgevers hem de deur wijzen. „De volgende ochtend was ik al mijn hobby’s kwijt. Heel Nederland stond op z’n kop, behalve ik.” Hij is dan ook niet bepaald voorstander van de cancelcultuur. „Hebben die mensen in het verleden nooit iets uitgevreten wat niet door de beugel kon?”.

Geen excuus van Johan Derksen

Het kaarsen-tafelgesprek werd later afgevlakt, waarbij Derksen verkondigde dat er geen verkrachting had plaatsgevonden. Maar de VI-man weigerde zijn excuus te maken. Waarom? Volgens Derksen beloofde Talpa, onterecht, excuses aan het publiek. Waarna hij besloot om dit juist niet te doen.

Je kijkt De 10 Vragen terug via KIJK.