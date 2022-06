Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na ‘cancelen’ regionale radiozenders, krijgt Johan Derksen programma bij Radio Veronica

Nadat behoorlijk wat samenwerkingen na de beruchte kaarsenrel verbroken werden, lijkt het voor Johan Derksen weer de goede kant op te gaan. Want naast zijn prominente stoel aan de Vandaag Inside-tafel, is Derksen straks ook te horen op de radio bij een grote landelijke speler. En al snel klinken de geluiden dat het over Radio Veronica gaat.

Het zit nog vers in ons geheugen dat zo’n beetje heel Nederland over Derksen heen viel vanwege zijn omstreden verhaal. Daarna volgde uit allerlei hoeken een boycot. Derksen was voor de mediarel onder meer op de radio te horen bij Radio Rijnmond, Radio West en NH Radio. Zij trokken na alle ophef de stekker eruit. Alleen RTV Drenthe bleef destijds achter Derksen staan.

Johan Derksen aan de slag bij Radio Veronica

Maar de boycot van de regionale zenders lijkt nu de deuren te openen voor een grote nieuwe klus. Want er klinken geluiden over een samenwerking met Radio Veronica. „Ik ga landelijk iets doen. Het is natuurlijk niet zo dat ze mij cancelen en dat ik in Grolloo ga zitten treuren”, vertelt hij aan Shownieuws.

Derksen is een groot muziekliefhebber. Zo organiseert hij al jarenlang een bluesfestival in zijn woonplaats Grolloo en draaide hij in zijn eerdere radioprogramma’s graag muziek naar zijn smaak. Voor het draaien van plaatjes bij Radio Veronica hoeft hij dan ook niks te hebben. „Ik doe het altijd gratis en dan wil blijkbaar iedereen je hebben.”

Moet iemand wijken voor Derksen?

De presentator zal straks wederom dagelijks op de radio te horen zijn. Zelf blijft Derksen wat geheimzinnig over zijn nieuwe opdrachtgever. Mede omdat er volgens hem in het programma wordt geschoven en waarschijnlijk dus iemand anders moet wijken. Uiteindelijk is het dan ook Shownieuws-presentator Albert Verlinde die onthult dat Derksen naar Radio Veronica gaat. In het interview bleek Derksen al een tipje van de sluier te hebben gegeven, maar hij was, zoals hij zelf omschreef, „goed geïnstrueerd over het communicatiebeleid”.

Eerder was ook VI-collega Wilfred Genee bij Radio Veronica te horen. Tot eind vorig jaar presenteerde hij daar tijdens de ochtendspits. Echter stopte hij vanwege Vandaag Inside. Iets wat volgens Genee „onvermijdelijk” was.