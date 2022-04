Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM start onderzoek naar ‘jeugdzonde’ van Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de beweringen die Johan Derksen deed in het tv-programma Vandaag Inside. De presentator onthulde dat hij in de jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Zelf spreekt Derksen van „een jeugdzonde”. Veel anderen zien het als verkrachting.

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft na deze uitlatingen besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Het gaat om een „onderzoek gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen”, vertelt het OM vandaag. Ook roepen zij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.

Johan Derksen grensoverschrijdend gedrag

Wel moet er rekening gehouden worden met verjaring, mocht er iets uit het onderzoek komen. „Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken”, meldt het OM.

Derksen onthulde dinsdag in Vandaag Inside een „jeugdzonde”. In zijn jongere jaren liet hij tijdens een stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achter met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond gisteren veel commotie. Niet alleen door het schokkende voorval, maar ook omdat er smakelijk om werd gelachen.

Tijdsgeest jaren 70

Gisteravond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten en zich er nu dan ook voor te schamen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Witte heteromannen voelden zich inderdaad heel vrij toen. Voor mij en vele anderen waren het de jaren van stilgezwegen aanrandingen en verkrachtingen. pic.twitter.com/4JBSymqGj2 — Saskia Noort (@saskianoort) April 28, 2022

De jaren zeventig mogen dan misschien ‘leuk en vrij’ zijn geweest voor witte heteromannen, maar niet voor vrouwen. Dat stelt schrijver Saskia Noort vandaag op Twitter.

„Witte heteromannen voelden zich inderdaad heel vrij toen. Voor mij en vele anderen waren het de jaren van stilgezwegen aanrandingen en verkrachtingen”, laat Noort weten op Twitter. Zij sluit zich daarmee aan bij Mariëtte Hamer, de regeringscoördinator grensoverschrijdend gedrag. Die stelde gisteravond dat de rechtvaardiging in Vandaag Inside „weer vooral over de mannen ging en hoe zij geen foute grappen meer mogen maken, niet over de slachtoffers”.

Ook seksuoloog Yuri Ohlrichs van kenniscentrum Rutgers stelde gisteren dat Derksen zijn ‘kaarsenverhaal’ niet mag afdoen als een „jeugdzonde”. „Hij was al een volwassen man toen het gebeurde. En ik ken gelukkig maar heel weinig mensen die zulke dingen doen, ook in hun jeugd.”

Sponsor trekt de stekker uit Vandaag Inside

Talpa Network liet gisteren weten op korte termijn in gesprek te willen gaan met Derksen. Maar sinds gisteravond heeft Talpa geen enkele reactie meer gegeven over de stand van zaken. Op sociale media is Derksen al twee dagen trending. Inmidels heeft Stella Fietsen, een sponsor van het programma, laten weten te stoppen met de financiering van Vandaag Inside.