Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside is terug en Johan Derksen stak zijn middelvinger op richting ‘hypocriete’ talkshows en Sigrid Kaag

De VI-mannen zijn terug op de buis. Gisteren keerden Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen weer terug op televisie met hun Vandaag Inside. Dit na alle commotie van de afgelopen tijd. Menig Nederlander wilde gisteravond zien wat vooral Derksen te zeggen had. Hij stak zijn middelvinger op naar Sigrid Kaag, haalde uit naar talkshows die hem de afgelopen tijd neerhaalden en weet één ding zeker: „We gaan gewoon verder.”

Schrijfster Heleen van Royen en oud-wielrenster Roxane Knetemann vergezelden de heren als tafelgasten. Kijkers prijzen het optreden van Van Royen. Zij nam het eerder op voor de VI-mannen en praatte gisteren mee over de afgelopen mediarel rondom Derksen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan Derksen haalt uit naar talkshows in Vandaag Inside

René van der Gijp maakt eigenlijk direct een opmerking over het kaarsenverhaal. Waarna Van Royen zegt: „To soon.” Gistermiddag vroegen sommigen zich al of wat Derksen allemaal zou gaan zeggen. Daarin klonk ook de talkshow-oorlog, waarin talkshows als Jinek en Op1 zich fel uitspraken tegen Derksen. Zo riep onder meer Eva Jinek op tot een adverteerders- en kijkersboycot. De voetbalanalist begint gelijk over die aanpak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zitten we allemaal weer klaar om NIET naar #vandaaginside te kijken? — Marieke 🇳🇱🇺🇦🇪🇺🌻🧴 (@mrkrkrs) May 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alle ramptoeristen , die normaal nooit keken , hebben vanavond allemaal naar #VIVandaag #vandaaginside gekeken. Dat waren ook de mensen die het hardste schreeuwden dat het van de buis moest. Goed voor de kijkcijfers. #Gijp is irritant maar hij hoort bij het concept. Leuk weer! — Ans (@JoannaSusanna) May 16, 2022

„Ik ben niet gestopt omdat hysterische dames over mij heen vielen of talkshowhosts zich als hypocriete mensen gingen gedragen.” Derksen verduidelijkt dat hij opstapte omdat Talpa niet achter de VI-mannen stond. „Al die mensen aan die talkshowtafels gaan heel braaf en politiek correct eisen dat ik mijn excuses aanbied. Zij hoeven mij de woorden niet aan te geven, ik red me heel goed.”

Middelvinger voor de ‘hypocriete klootzakken’

Derksens vrouw leerde hem, vertelt hij zelf, dat slachtoffers van seksueel geweld door zijn woorden geraakt kunnen worden. „Dat was nooit mijn bedoeling.” Maar voor de talkshowtafels die hem de afgelopen tijd belaagden, heeft hij maar één gebaar. Waarna hij zijn middelvinger pontificaal opsteekt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De opgestoken middelvinger van Johan Derksen is in wezen de perfecte illustratie van de morele stand van zaken in dit land: platvloers, ordinair en verbijsterend armoedig. #vandaaginside — Hein Janssen (@hein_janssen) May 16, 2022

Daarna haalt Van Rooyen het kaarsenverhaal aan. Want was het nu een biecht of een anekdote? Derksen deed het, naar eigen zeggen, om mensen wakker te schudden die in zijn ogen hypocriet zijn. Dit was naar aanleiding van de beschuldigingen richting Johnny de Mol. „Iedereen van mijn leeftijd heeft in zijn leven eens een misstap begaan. En dat zijn de mensen die er nu schande van spreken en als er iets gebeurt in Nederland er meteen ingegrepen moet worden. Hypocriete klootzakken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moet wel een beetje lachen om al die Vagina Inside kijkers die zo blij zijn dat het programma terug is ondanks de heftige cancelculture, maar een paar maanden geleden schuimbekkend twitterden dat ik daar nooit meer mocht komen. 🤣🤣 — Stella Bergsma (@EinsteinBarbie) May 16, 2022

Door Sigrid Kaag kwam Vandaag Inside, met Johan Derksen, terug

Hij raadt alle mannen aan om „nooit iets te vertellen, want de hele samenleving probeert je te vernietigen”. Na alle commotie realiseerde Derksen zich dat de groep die voor hen is, groter is dan de groep die tegen was. „Alleen dat groepje dat tegen ons is, maakt veel meer lawaai.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben zo'n vrouw die #johanderksen niet zo serieus neemt met zn opmerkingen.. Als ik int weekend aan de stamtafel in de kroeg zit..hoor ik van de mannen daar, wel sterkere/grovere verhalen. Het praat bij #vandaaginside zie ik als "kroegpraat". Korreltje zout. Sterke verhalen. — Mariska (@MariskaP89) May 16, 2022

Er wordt nog veel gediscussieerd over hét verhaal. Maar volgens Derksen was er één mevrouw die ervoor gezorgd heeft dat hij weer terug aan de VI-tafel keerde. „Dat was die vreselijk arrogante mevrouw Kaag. Die ons nog nooit gezien heeft.” Kaag sprak eerder uit dat het goed was dat Derksen was gestopt. Derksen viel over haar uitspraken, die hij als „lelijk” bestempelt. Vooral eentje over het programma zelf. Kaag vertelde eerder: „Ik heb vernomen dat dat programmaatje ontstaan is uit een voetbalprogramma. Dan begrijp je wel hoe zoiets kan.” Een uitspraak die Derksen absoluut niet kan waarderen. „Wat ben je toch een smerige arrogante trut.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ouderwetse’ VI, maar René van der Gijp lijkt afwezig

Derksen voerde de afgelopen tijd een hoop formele gesprekken. Met Talpa, staatsecretaris Gunay Uslu en de zedenpolitie. Overigens bestempelt hij Uslu en de vrouw van het politiebureau in Groningen als „topwijven”. Het onderzoek van het OM, daar maakt hij zich niet echt druk om.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet alleen bezit @GunayUslu starpower en menselijke warmte -alles wat @SigridKaag ontbeert- maar ze heeft ook het niveau en het gochme om als staza Cultuur en Media volwassen het gesprek aan te gaan met Johan Derksen. Wat een verademing vergeleken met Kaag #vandaaginside pic.twitter.com/xHmoYbkPYX — Verweesd Links (@verweesdlinks) May 16, 2022

Van der Gijp zegt het eerste half uur van de uitzending vrijwel niks. Maar hij concludeert dat hij zich de afgelopen dagen amper druk maakte. Kijkers merken wel op dat hij zich anders gedraagt dan normaal. Derksen baalde vooral dat mensen, die hij als vrienden beschouwde, hem zo lieten vallen en dat hij zijn VI-mannen benadeelde. „We gaan gewoon verder”, zegt Derksen. Daarna begint hij over een aanbod van de publieke omroep. „Die wilden nog jaren met ons door.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Johan Derksen zou de Publieke Omroep gehengeld hebben naar zijn diensten. Alle reden voor Kamervragen! #vandaaginside — Rens Muller (@RensMuller) May 17, 2022

Daarna gaat de talkshow eigenlijk weer verder waar ze gebleven waren. De VI-mannen kraken ongenuanceerd het Songfestival af en het gaat natuurlijk ook nog even over voetbal. Alsof er niks gebeurd is.

De terugkeer van Vandaag Inside trok gisteravond bijna 1,5 miljoen kijkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was te verwachten dat #vandaaginside #trendingtopic is. Ik vraag mij alleen af of René vd #Gijp wel blij is dat hij er weer zit. Het is in ieder geval niet de start die hij blijkbaar voor ogen had maar direct met grappen beginnen kan in deze situatie ook niet 😔 pic.twitter.com/1oqpA1deKz — Jer⭕en (@Jeronimo1028) May 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside #Gijp is veranderd, hij lijkt niet lekker in zijn vel te zitten. Waarschijnlijk durft hij niet meer te lachen om mensen …. heel jammer als hij zo timide blijft. — Kimmie (@Kimmie652) May 16, 2022

Wil je Vandaag Inside terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.