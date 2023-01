Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RTL-baas Peter van der Vorst reageert op terugkeer The Voice en RTL-geruchten Matthijs van Nieuwkerk

Het is even rustig rondom het The Voice-schandaal, waar nog steeds een strafrechtelijk onderzoek naar loopt. Maar hoe zit dat met de kandidaten en opnames van het meest recente seizoen? RTL-baas Peter van der Vorst reageert op het bestaan van de talentenshow. En ook de geruchten over Matthijs van Nieuwkerk en een overstap naar RTL, licht Van der Vorst nader toe.

Hoewel de ene na de andere mediarel ons in 2022 om de oren vloog, ben je wellicht niet vergeten dat daar ook nog het The Voice-schandaal was. Het Openbaar Ministerie én producent ITV, doen nog steeds onderzoek naar de beschuldigingen, verdachten en wanpraktijken rondom het programma.

Nieuw seizoen The Voice, na schandaal?

RTL-programmabaas Peter van der Vorst vertelt tegen Veronica Superguide dat het onderzoek, van producent ITV, nog de nodige tijd vraagt. Maar hoe zit dat met het programma zelf, keert The Voice of Holland überhaupt nog terug op televisie? Iets wat voor Van der Vorst nog niet duidelijk is, maar hij betwijfelt zeer of het laatste seizoen nog op de buis verschijnt. „Die kans is heel klein. Nee daar ga ik niet vanuit.”

Want toen de ophef rondom de talentenjacht de wereld in kwam, was het nieuwe seizoen op tv al bezig. Wat betekende dat de televisiedoorbraak van de nieuwste kandidaten, abrupt eindigde. Van der Vorst vertelt tegen het televisieblad dat hij nog niet weet wat er met deze deelnemers gaat gebeuren en of zij nog een nieuwe kans krijgen.

RTL in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk

In hetzelfde interview kwam nog een mediarel ter sprake, namelijk die rondom oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Die na alle aantijgingen zijn werkzaamheden bij BNNVARA en de Top 2000 neerlegde. Later klonk daar geluid dat Van Nieuwkerk wellicht in gesprek zou zijn met RTL. Iets wat Van der Vorst nu nuanceert.

Want volgens de RTL-baas hadden de zender en Van Nieuwkerk inderdaad gesprekken. Maar deze vonden een tijd geleden plaats. „We zijn serieus in gesprek geweest, maar daar is toen niks uitgekomen. Dat is inmiddels lang geleden en ons team met Renze, Humberto, Eva en Beau doet het uitstekend in de late avond. Dus het is heel simpel, we zijn compleet.”

Peter van der Vorst ontkracht geruchten

Van der Vorst ontkracht dat de onthullingen uit De Volkskrant, een mogelijke samenwerking tussen RTL en Van Nieuwkerk belemmerde. „Dat las ik, dat ik hem nu niet meer zou willen. Maar nee. Het is al een tijdje niet meer aan de orde. Wat betreft het gedrag waar hij van beschuldigd wordt, daar is uiteraard geen plek voor bij RTL.”