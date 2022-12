Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leo Blokhuis reageert bij Op1 op Matthijs van Nieuwkerk en Top 2000

Kerst en oud en nieuw betekent de Top 2000 en de bijbehorende programma’s, jarenlang met Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk. Nu was er de laatste maanden nogal wat gedoe om laatstgenoemde, dus is Van Nieuwkerk vervangen. Blokhuis schoof gisteren aan bij Op1 om het te hebben over de Top 2000 en ook kort over zijn oud-collega, al ging hij daar niet inhoudelijk op in.

Het was nog maar de vraag of de Top 2000 a gogo door zou gaan nadat Van Nieuwkerk in opspraak raakte. Maar Blokhuis maakte zich daar hard voor. Het programma is volgens hem groter „dan welke maker ook”, zo zei hij gisteren in de NPO 1-talkshow Op1.

„Kijk, het is allemaal heel dubbel. Alles wat er gebeurt, dat gaan we niet in tien minuten uitpraten”, stelde Blokhuis, die inhoudelijk daarom niets over Van Nieuwkerk wilde zeggen. „Er komt van alle kanten veel op je af, aan verwijten, of je iets wel of niet doet. Maar laten we zeggen: wij hebben een programma dat groter is dan welke maker dan ook, ook groter dan ik ben. En dat programma wilden we heel graag blijven maken.”



Kritiek op Blokhuis van Derksen: ‘Niet solidair met Matthijs van Nieuwkerk’

Eind vorige maand werd bekend dat Herman van der Zandt eenmalig het jaarlijkse Top 2000 a gogo samen met Blokhuis zal presenteren. Van Nieuwkerk had zich vanwege het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van De Wereld Draait Door teruggetrokken. Daarom is er dit jaar ook geen Top 2000 Quiz op televisie.

Begin deze maand haalde Johan Derksen bij Vandaag Inside nog uit naar Blokhuis. Hij had er weinig goede woorden voor over dat hij zonder Van Nieuwkerk doorging met de programma’s rond de Top 2000 (die overigens onlangs bekend is gemaakt). „Blokhuis heeft nationale bekendheid gekregen, dankzij Matthijs. Nu wordt Matthijs aan de kant gezet en gaat Blokhuis het met een ander doen. Dat had ie niet moeten doen”, vond Derksen.

Of Blokhuis en Van Nieuwkerk vrienden waren of niet, maakt voor ‘de snor’ niks uit. „Solidair ben je, of niet. Dat heeft niks met vriendschap te maken. Als collega’s ben je solidair als er iets gebeurt.”

Leo Blokhuis bij Op1 over Top 2000

Volgens Blokhuis zat er al „heel veel energie” in de Top 2000 a gogo. „We kregen ook reacties van mensen die het heel graag willen zien. En Herman is een fantastische man, sowieso zeer goed in het televisie maken. Met humor en lichtheid gaat hij door dat programma.”

Van der Zandt heeft bovendien verstand van muziek, zei Blokhuis. Maar ook als hij dat niet had, zou dat volgens hem geen probleem zijn. „Er zit een heel team achter dus als je goed kunt presenteren kom je een heel eind.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.