Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen Top 2000 met Matthijs van Nieuwkerk (maar wees gerust, de échte Top 2000 gaat door)

De Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo gaan dit jaar niet door. Omroep NTR heeft dit samen met Matthijs van Nieuwkerk besloten.

Uiteraard is de beslissing over de Top 2000-programma’s genomen naar aanleiding van het Volkskrant-artikel waarin oud-medewerkers van De Wereld Draait Door (DWDD) spreken over „grensoverschrijdend gedrag” van de presentator.

Matthijs van Nieuwkerk ook weg bij BNNVARA

Gisteren werd al bekend dat de opnames van De Top 2000 Quiz waren stilgelegd. Die zouden op de dag van het voor Matthijs van Nieuwkerk vernietigende krantenstuk worden afgerond. Top 2000 a gogo, dat tijdens de lijst der lijsten-uitzendingen altijd wordt uitgezonden vanuit het Top 2000-café, stond qua opnames de volgende maand gepland.

Ook werd gistermiddag naar buiten gebracht dat Matthijs van Nieuwkerk voorlopig zijn werk neerlegt en per direct stopt bij BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker „verbreekt de banden” met de omroep, liet hij weten aan het ANP. „Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.”

„Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld. Spijt dat ik een – letterlijk – blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan. Verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt”, aldus Van Nieuwkerk.

Top 2000 en de consequenties

Nu gaat het dus om de Top 2000, die als ‘lijst’ wél gewoon doorgaat. „Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door, heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team en de uitstraling van het programma”, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen over de uitzendingen waarin Matthijs van Nieuwkerk een aandeel heeft. De toekomst van de shows zonder Van Nieuwkerk is nog niet duidelijk. „Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO.”

De Volkskrant sprak met tientallen voormalige medewerkers van DWDD over „grensoverschrijdend gedrag” van onder anderen Van Nieuwkerk. Het ging volgens de medewerkers om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.