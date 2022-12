Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt uit naar Van Nieuwkerk-collega Leo Blokhuis: ‘Had ie niet moeten doen’

Johan Derksen is niet zo blij met Leo Blokhuis, de ‘sidekick’ van Matthijs van Nieuwkerk bij de Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo. Maar Van Nieuwkerk is geschrapt bij die programma’s, omdat hij bij De Wereld Draait Door grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Blokhuis gaat wél door met de Top 2000, Herman van der Zandt zal Van Nieuwkerks rol overnemen. En dat is nou net waar, voor Derksen, de schoen wringt. Hij sneerde gisteravond bij De Oranjewinter naar Blokhuis.

Bij De Oranjewinter komt een vraag binnen van een kijker, of Derksen als muziekliefhebber blij is dat de Top 2000-programma’s tóch doorgaan, met een andere presentator. Volgens Derksen was het een ‘ontzettend leuk programma’ en hij roemt Van Nieuwkerks presentatiekunsten. Maar Blokhuis? Daar heeft ‘ie weinig goede woorden voor over.

Derksen niet blij met Leo Blokhuis, vanwege Top 2000

„Er zijn nog geen klachten binnengekomen over dat programma, dus hij heeft waarschijnlijk niemand uitgescholden”, verwijst Derksen naar het grensoverschrijdende gedrag van Van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. „Maar nu heeft ie die sidekick, Leo Blokhuis… Blokhuis heeft nationale bekendheid gekregen, dankzij Matthijs. Nu wordt Matthijs aan de kant gezet en gaat Blokhuis het met een ander doen. Dat had ie niet moeten doen”, vindt Derksen. Hij ontkent echter niet dat Blokhuis ‘een kenner’ is. Bij de Top 2000-programma’s verzorgt hij de muziek en dreunt hij allerlei muziekfeitjes op.

Toch is Derksen niet tevreden. „Eigenlijk beschuldigt ie Matthijs nu een beetje, vind ik, zo van: ‘Dat heeft ie aan zichzelf te wijten’. Dat zegt ie niet, maar hij gaat er zelf wel gewoon staan.” De voetbalanalist benadrukt nog maar eens dat Blokhuis ‘dat niet had moeten doen’. Wilfred Genee denkt echter dat de beslissing om door te gaan met de Top 2000-programma’s is overleg is gegaan met Van Nieuwkerk. Derksen: „Ja, maar als hij dat aan Matthijs vraagt, zegt Matthijs ‘joh, ga er staan’.”



Wat een gelul van Johan Derksen! Laat Leo Blokhuis heerlijk de top 2000 presenteren. Waarom zou hij dat niet mogen, omdat Matthijs Van Nieuwkerk zich misdragen heeft? #oranjewinter #mathijsvannieuwkerk #Top2000 — Linda Bernaards 💕 (@lindabernaards) November 30, 2022



Lul niet zo stom Derksen. Solidair? Het is gewoon werk, ook voor Leo Blokhuis, die moet ook zijn hypotheek betalen en de monden van z’n kinderen vullen. Blokhuis heeft zich niet misdragen, dat was Van Nieuwkerk. Al heb je de wereld aan iemand te danken,wat dan nog? #vandaaginside — Richard (@LeftLiberal3000) November 30, 2022

Of Blokhuis en Van Nieuwkerk vrienden waren of niet, maakt voor ‘de snor’ niks uit. „Solidair ben je, of niet. Dat heeft niks met vriendschap te maken. Als collega’s ben je solidair als er iets gebeurt. Het gaat nog even door over Van Nieuwkerk, dat hij ooit kenbaar maakte dat hij geen vrienden had. „Ja, Eus (Özcan Aykol, red.)”, brengt Derksen in. ‘Eus’ kwam overigens, net nadat de details over Van Nieuwkerk naar buiten waren gebracht, lichtelijk onder vuur te liggen. Bij De Oranjewinter was er sprake van een felle discussie en vingerwijzen. Aykol en Derksen nuanceerden de zaak vooral, René van der Gijp noemde Van Nieuwkerk ‘een patiënt’.

