De 121 vrouwen die seksroofdier Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel wangedrag

Als Harvey Weinstein in het nieuws verschijnt, gaan we met z’n allen spontaan en collectief kokhalzen. Maar liefst 121 (!) vrouwen hebben de Hollywoodproducer inmiddels van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigd. Gisteren werd hij in een tweede rechtszaak opnieuw veroordeeld.

Karma kan vreemde kronkels vertonen. Ondanks dat het een publiek geheim was, mocht Harvey Weinstein jarenlang ongestoord de levens van actrices en modellen verwoesten. Nu krijgt hij alsnog de gepeperde rekening gepresenteerd.

Na een eerdere veroordeling van 23 jaar cel besliste de rechter nu ook in het nadeel van de beklaagde in een tweede rechtszaak. Weinstein zou nog eens 24 jaar aan zijn broek kunnen krijgen door deze nieuwe veroordeling. Geen seconde te weinig wat de 121 vrouwen betreft die door hem aangerand of verkracht zijn.

De 121 vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen

Van de 121 slachtoffers van Harvey Weinstein zijn er 20 die de producer van verkrachting betichten en 107 die hem beschuldigen van seksueel overschrijdend gedrag of aanranding. En daarbij bevinden zich ook enkele namen die als een klok klinken in de film -en muziekwereld.

Madonna

In 1991 ging Madonna met Harvey Weinstein in zee om een documentaire rond haar tournee te maken, maar waarschijnlijk nam hij de titel iets te letterlijk.

In een interview uit 2019 vertelde de popkoningin dat Weinstein „ongelooflijk seksueel flirterig en brutaal met mij omging toen we samenwerkten. Hij was toen getrouwd, en ik was zeker niet geïnteresseerd.”

Madonna zei ook dat ze wist dat Weinstein hetzelfde had gedaan met haar vrouwelijke collega’s. „We zeiden allemaal: Harvey mag dat doen omdat hij zoveel macht heeft, zo succesvol is en zijn films het zo goed doen. Iedereen wil met hem werken, dus je moet het maar accepteren. Dus dat was het.”

Angelina Jolie

De eerste maar helaas niet de laatste ex van Brad Pitt op dit lijstje. Angelina Jolie moest Weinstein eind jaren 90 meermaals afwijzen toen hij na de première van Playing by Heart bij haar hoteldeur kwam aankloppen.

In een e-mail aan de New York Times vertelde Jolie daarover: „Ik had een slechte ervaring met Harvey Weinstein in mijn jeugd, en als gevolg daarvan koos ik ervoor om nooit meer met hem te werken en anderen te waarschuwen als ze dat wel deden. Het was meer dan alleen avances maken. Het was iets waar ik aan moest ontkomen.”

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow werd eind jaren 90 nog beschouwd als de first lady van Miramax, het productiebedrijf van Harvey Weinstein. In de speech na het ontvangen van haar Oscar voor beste actrice, bedankte ze Weinstein ook uitvoerig. Dat bleek echter allemaal een schijnvertoning om de machtige producer tevreden te houden.

Toen Paltrow 22 jaar jong was, kreeg ze de rol te pakken die van haar een echte ster zou maken. Harvey Weinstein nam haar aan voor de hoofdrol in de Jane Austen-verfilming Emma. Voordat het filmen begon, ontbood hij haar naar zijn suite voor een ‘werkbespreking’. Weinstein legde vervolgens zijn handen op Paltrow en stelde voor om naar de slaapkamer te gaan voor ‘massages’. Maar dat was niet naar de zin van haar toenmalige vriend Brad Pitt, die zelf verhaal ging halen bij de producer om het seksueel wangedrag aan te kaarten.

Cara Delevingne

In een intussen verwijderde Instagram-post liet topmodel en steractrice Cara Delevingne optekenen dat Weinstein haar probeerde te kussen en haar opdroeg een andere vrouw te zoenen terwijl hij haar probeerde te verhinderen zijn hotelkamer te verlaten.



Delevingne zegt ook dat Weinstein haar waarschuwde dat lesbisch zijn in het openbaar haar Hollywood-carrière zou vernietigen.

Salma Hayek

Salma Hayek was een van de eerste vrouwen die in 2017 aan de alarmbel trok. Volgens de Mexicaans-Amerikaanse actrice moest ze keer op keer de ongewenste seksuele verzoeken van de producer weigeren.



„Nee tegen de vraag om samen te douchen. Nee tegen het verzoek om te kijken terwijl ik een douche neem. Nee tegen de massage. Nee tegen het uit de kleren gaan met een andere vrouw. Nee, nee, nee”, luidt het wanhopig in haar opiniestuk dat voor eens en voor altijd de ogen geopend heeft van Hollywood. „Harvey Weinstein is jarenlang mijn monster geweest.”

Kate Beckinsale

Toen Kate Beckinsale slechts 17 jaar oud was, mocht de actrice op audiëntie komen bij de Hollywoodpaus. Op Instagram vertelt ze dat Harvey Weinstein de deur open deed in een badjas en haar alcohol aanbood. Ondanks dat hij wist dat ze die ochtend nog op de schoolbanken had gezeten.



„Een paar jaar later vroeg hij me of hij tijdens die eerste ontmoeting iets met me had geprobeerd. Ik realiseerde me dat hij zich niet kon herinneren of hij me had aangerand of niet,” schreef ze. Weinstein nam het haar ook niet in dank af dat ze zijn vele seksuele avances zonder uitzondering weigerde. Beckinsale zegt dat de producer tegen haar schreeuwde, haar een „kutwijf” noemde en meermaals „bedreigingen” uitte.

Vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksuele intimidatie

Spijtig genoeg zijn deze droevige getuigenissen slechts het topje van de ijsberg wat de beschuldigingen jegens Harvey Weinstein betreffen. Om het in perspectief te zetten: dit is de lijst met vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel overschrijdend gedrag.

1. Amber Anderson, actrice

2. Lysette Anthony, actrice

3. Asia Argento, actrice en regisseur

4. Rosanna Arquette, actrice

5. Jessica Barth, actrice

6. Kate Beckinsale, actrice

7. Juls Bindi, massatherapeut

8. Cate Blanchett, actrice

9. Helena Bonham Carter, actrice

10. Zoë Brock, model

11. Cynthia Burr, actrice

12. Liza Campbell, schrijfster en artieste

13. Alexandra Canosa, producer

14. Rowena Chiu, Weinstein-medewerkster

15. Marisa Coughlan, actrice en schrijfster

16. Hope Exiner d’Amore, Weinstein-medewerkster

17. Florence Darel, actrice

18. Emma de Caunes, actrice

19. Paz de la Huerta, actrice

20. Cara Delevingne

21. Juliana De Paula, model

22. Sophie Dix, actrice

23. Jane Doe, model en aspirerende actrice

24. Lacey Dorn, actrice en filmmaker

25. Kaitlin Doubleday, actrice

26. Caitlin Dulaney, actrice

27. Dawn Dunning, actrice[

28. Lina Esco, actrice en regisseur

29. Alice Evans

30. Lucia Evans, actrice

31. Angie Everhart, model en actrice

32. Claire Forlani, actrice

33. Romola Garai, actrice

34. Louisette Geiss, screenwriter en actrice

35. Louise Godbold, nonprofit organisatie-directeur

36. Judith Godrèche, actrice

37. Trish Goff, voormalig model, actrice en vastgoedmakelaar[

38. Larissa Gomes, actrice

39. Heather Graham, actrice

40. Eva Green, actrice

41. Ambra Gutierrez, model

42. Mimi Haleyi, voormalige productie-assistente

43. Daryl Hannah, actrice

44. Salma Hayek, actrice en prodcuer

45. Lena Headey, actrice

46. Anne Heche, actrice

47. Lauren Holly, actrice

48. Dominique Huett, actrice

49. Jessica Hynes, actrice, regisseur en schrijfster

50. Amy Israel, Miramax executive

51. Angelina Jolie, actrice

52. Ashley Judd, actrice en politieke activiste

53. Minka Kelly, actrice

54. Katherine Kendall, actrice

55. Heather Kerr, actrice

56. Mia Kirshner, actrice

57. Myleene Klass, zangeres en model

58. Nannette Klatt, actrice

59. Liz Kouri, actrice

60. Olgaa Kurylenko, model en actrice

61. Jasmine Lobe, actrice

62. Emma Loman (alias), Duitse actrice

63. Ivana Lowell, auteur

64. Laura Madden, Weinstein-medewerkster

65. Madonna, singer-songwriter en actrice

66. Natassia Malthe, actrice

67. Jessica Mann, voormalige aspirerende actrice

68. Julianna Margulies, actrice

69. Brit Marling

70. Sarah Ann Masse, actrice, comedian en schrijfster

71. Ashley Matthau, actrice

72. Rose McGowan, actrice

73. Natalie Mendoza, actrice

74. Sophie Morris, assistente

75. Katya Mtsitouridze, tv-presentatrice en hoofd van Russisch filmbedrijf Roskino

76. Emily Nestor, Weinstein-medewerkster

77. Jennifer Siebel Newsom, documentairemaker en actrice

78. Connie Nielsen, actrice

79. Kadian Noble, actrice

80. Lupita Nyong’o, actrice

81. Lauren O’Connor, Weinstein-medewerkster

82. Gwyneth Paltrow, actrice

83. Samantha Panagrosso, voormalig model

84. Zelda Perkins, Weinstein-medewerkster

85. Vu Thu Phuong

86. Sarah Polley

87. Emanuela Postacchini, actrice

88. Monica Potter, actrice

89. Aishwarya Rai, actrice

90. Tomi-Ann Roberts, docent psychologie en voormalig aspirerende actrice

91. Lisa Rose, Miramax-medewerkster

92. Erika Rosenbaum, actrice

93. Melissa Sagemiller, actrice

94. Annabella Sciorra, actrice

95. Léa Seydoux, actrice

96. Lauren Sivan, journaliste

97. Chelsea Skidmore, actrice en comedian

98. Mira Sorvino, actrice

99. Kaja Sokola, model

100. Tara Subkoff, actrice

101. Uma Thurman, actrice

102. Paula Wachowiak, Weinstein-medewerkster

103. Paula Williams, actrice

104. Sean Young, actrice

105. Melissa Thompson, tech-entrepeneur

106. Wende Walsh, actrice en model

Vrouwen die Weinstein beschuldigen van verkrachting

Vrouwen die Weinstein van verkrachting hebben beschuldigd.

1. Lysette Anthony, actrice en model. Verkondigde aan de Britse politie dat Weinstein eind jaren tachtig haar had verkracht in haar huis in Londen.

2. Asia Argento vertelde The New Yorker dat Weinstein in 1997 haar uitnodigde in een hotelkamer, „haar rok omhoog trok, haar benen uit elkaar duwde en orale seks bij haar verrichte terwijl ze hem herhaaldelijk vertelde te stoppen”.

3. Wedil David, actrice. Zei dat Harvey Weinstein haar in 2016 verkrachtte in een hotelkamer in Beverly Hills.

4. Hope Exiner d’Amore, een van de vrouwen die voor Weinstein werkte. Meldt dat ze eind jaren 70 tijdens een zakenreis naar New York werd verkracht.

5. Volgens Mimi Haleyi dwong Weinstein haar in 2006, toen ze twintiger was, in het appartement van Weinstein in New York om orale seks te hebben.

6. Dominique Huett geeft aan dat Weinstein een onwillige seksuele relatie met haar aanging en vervolgens andere seksuele handelingen verrichtte in het bijzijn van haar.

7. Natassia Malthe geeft aan dat hij in 2008 inbrak in haar hotelkamer in Londen en haar verkrachtte.

8. Rose McGowan schreef op Twitter dat ze het hoofd van Amazon Studios, Roy Price, had verteld dat het seksroofdier haar had verkracht, maar Price negeerde dit en bleef samenwerken met Weinstein. Price nam later ontslag, na beschuldigingen van meerdere vrouwen van seksuele intimidatie.

9. Annabella Sciorra geeft aan dat Weinstein begin jaren 90 haar appartement in kwam, haar in bed duwde en haar verkrachtte.

10. Paz de la Huerta vertelt CBS News dat ze in 2010 tweemaal werd verkracht door de filmbaas.

11. Een anonieme vrouw die in de filmindustrie werkt, claimt dat ze in Engeland na de eeuwwisseling verschillende keren seksueel is misbruikt, en vele anonieme vrouwen met haar.

12. Een anonieme Canadese actrice zegt dat hij haar in 2000 seksueel heeft mishandeld. Ze heeft in 2017 een aanklacht tegen hem ingediend.

13. Een anonieme vrouw vertelde tegen de Los Angeles Times dat Weinstein in 2013 haar hotelkamer ‘pestend’ binnenging, haar bij de haren greep, de badkamer in sleepte en haar verkrachtte.

14. Wende Walsh, model en aspirant actrice. In de jaren 70 smeekte de maniak haar om een lift toen ze naar eigen zeggen nog serveerster was. Ze zegt uiteindelijk in de auto seksueel misbruikt te zijn.

15. Miriam ‘Mimi’ Haleyi, productiemedewerker bij Weinstein Company. Zegt in zijn appartement in 2006 gedwongen te zijn tot orale seks, in haar twintiger jaren.

En dit is ongetwijfeld lang niet de hele ijsberg aan vrouwen die nog altijd bevriezen als ze de naam Harvey Weinstein horen.