Maarten van Rossem op dinojacht: ‘Ik weet nu preciés hoe het zit met die dino’s’

Maarten van Rossem die al sinds hij kind is iets léuk vindt? Het bestaat. Nee, dan hebben we het niet over een gezellig familiespel en carnaval vieren. Van Rossem houdt van dino’s. Op Videoland gaat hij dat met Gijs Rademaker nu laten zien in Maarten en Gijs op Dinojacht.

Maarten van Rossem is natuurlijk hartstikke druk als lid van het Metro-panel. Vorige week liet de hoogleraar en historicus zich nog uit over het feit of koning Willem-Alexander namens Nederland excuses moet aanbieden voor ons slavernijverleden. En dan is hij ook nog eens eenkoppig jurylid van tv-hit De Slimste Mens, dat op Tweede Kerstdag aan het triljoenste seizoen begint. Toch vond Van Rossem nog een gaatje om samen met Gijs Rademaker af te reizen naar Noord-Amerika. Zij gingen op zoek naar… dino’s.

Maarten van Rossem op Videoland

Maarten en Gijs op Dinojacht is vanaf vandaag op Videoland te streamen. Alle vier de afleveringen zijn gelijk beschikbaar. Metro kreeg alvast een dino-tipje van de sluier. Met ons meningenkanon Maarten van Rossem binnen de gelederen zijn we natuurlijk benieuwd voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Vorige week volgden we Jezus, deze keer Maarten van Rossem. Een wezenlijk verschil, al zal Van Rossem dat graag relativeren of tegenspreken (je hoort het ‘m bijna zeggen: „Ik lees hier een évidente vergissing”).

De verslaggever van Blik op de Buis ligt nog weleens wakker van de vraag wie er in hemelsnaam op kwam om een donkerbruin boontje te vertrappen, er heet water overheen te kieperen en te denken ‘ha, koffie!’. Of nog erger: lezen dat het heelal oneindig is en je dan toch afvragen wat er dan achter dat ‘oneinde’ zit. Iedereen z’n ding. Zo zijn Maarten van Rossem en Gijs Rademaker van kinds af aan al gefascineerd door dinosauriërs. Of dino’s, zoals we tegenwoordig eigenlijk altijd zeggen. Dino-fans, noemen de twee zich zelfs.

Eerste RTL-klus Gijs Rademaker

Mooi klussie voor opiniepeiler en tv-presentator Gijs Rademaker. In september maakte hij bekend van de reguliere omroep naar het commerciële RTL / Videoland over te stappen. Op 1 december ging zijn dienstverband officieel in. Geen slechte aftrap om dan met Maarten van Rossem naar de Verenigde Staten af te reizen om te kijken of je nog wat dino’s van miljoenen jaren geleden kunt vinden. „66 miljoen jaar geleden stierf de laatste uit”, weten ze. De twee leerden elkaar kennen toen Rademaker deelnemer van De Slimste Mens was. „Daar werden we dinovrienden.”

🐲 Dinocast Maarten van Rossem en Gijs Rademaker hebben ook een podcast: Dinocast. Daarin geven de twee ‘een nieuw beeld van dinosauriërs’. Elke week worden er, zo noemen zij het, nieuwe dino’s opgegraven en wordt er razendsnel méér bekend over deze dieren. In Dinocast bezoeken Maarten en Gijs de grootste dino-musea en dino-kenners van Nederland en België en stellen ze alle vragen die ze kunnen bedenken.

Maarten van Rossem vindt Schiphol ‘krankzinnig’

Gijs Rademaker spreekt in Maarten en Gijs op Dinojacht een interessante zin uit. „Geen mens heeft ooit een dino gezien.” Zo logisch als een dwarse mening van Maarten van Rossem natuurlijk, maar het is iets waar je eerlijk gezegd nooit bij stilstaat. Al die tekeningen van dino’s, al die foto’s: we hebben het altijd moeten doen met die botjes uit de grond. Of die hele, hele, héle grote en lange botten natuurlijk. Naar die overblijfselen zijn van Rossem en Rademaker dan ook op zoek, al moet onze hoogleraar daarvoor wel eerst Schiphol trotseren: „Wat een krankzinnige inrichting. Dat dit geaccepteerd wordt in een welvarend land als Nederland.”

Gelukkig staat Maarten van Rossem, die met vijf schone onderbroeken en business-class (Gijs niet) op reis gaat, veel moois te wachten. Zijn geliefde Amerika, dino’s, mooie autoritten met een pet op het hoofd en koek voor onderweg. Heel veel koek. Dat het tv-duo start in Hollywood omdat de dino-film Jurrasic Parc van Steven Spielberg en de nodige opvolgers als Jurrasic World Dominion er zijn gemaakt, dat neemt hij dan maar op de koop toe. Al noemt hij de bekende toeristendingen „armetierig”. De eerste nacht is echter pas echte horror. Maarten van Rossem slaapt in een bed waarin ook James Dean heeft gelegen. Maar: „Deze kamer is levensgevaarlijk voor bejaarden.”

Ratelslangen, gemopper en genieten

Nee, veel liever kijkt hij uit naar het einddoel van de roadtrip Maarten en Gijs op Dinojacht: meelopen met het team dat bezig is met de opgraving een échte langnekdino. Dat gebeurt in de barre woestenij van de staat Wyoming. Tijdens deze reis laten de grootste dino-experts hun laatste ontdekkingen zien en nemen schatzoekers het duo mee de wildernis in om dinobotten te vinden en op te graven. Dat Maarten en Gijs het zelden ergens over eens zijn én dat er ook nog eens ratelslangen zijn, maakt hun trip niet altijd makkelijk. „En oh ja”, vraagt Maarten, „is er nog een lekker stroopwafeltje?”

Deze serie is leerzaam, maar vooral hartstikke leuk. Voor Gijs Rademaker zelfs een jongensdroom: „Dat ik die mag beleven met Maarten van Rossem, daar ben ik ontzettend dankbaar voor.” Van Rossem zelf heeft een conclusie die alleen hij na vier delen kan uitspreken: „Ik heb veel van deze reis geleerd. Ik weet nu precies hoe het zit over die dino’s.” Lekker dan. Daar doen talloze wetenschappers nou al járen over…

In het hoofd van de verslaggever floept opeens een vraag op: hebben dino’s ook in Nederland gelopen eigenlijk? Snel maar even googelen. Die vragen over wie koffie bedacht en hoe het heelal in hemelsnaam oneindig kan zijn, daar kom ik toch niet uit.

Aantal blikken: 3,5 uit 5