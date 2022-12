Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goldband hoogste binnenkomer in Top 2000 en meer verrassingen

Goldband is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de NPO Radio 2 Top 2000. De Haagse groep, die afgelopen jaar definitief doorbrak en op tal van grote festivals speelde, debuteert op nummer 55 met hun hit Noodgeval. Dat heeft NPO Radio 2 vandaag bekendgemaakt. Leave The Door Open van Silk Sonic is met een winst van 1443 plaatsen de snelste stijger.

Multicolor van Son Mieux is deze Top 2000-editie op 179 een andere in het oog springende Nederlandse debutant. Ook de Youtubers van Bankzitters doen goede zaken met een entree op 370 met Je Blik Richting Mij. Hun andere single Stapelgek stijgt naar 149.

‘Top 2000 voor alle leeftijden’

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2, vindt dat laatste een mooi voorbeeld van hoe jongeren dit jaar een stempel op de lijst hebben weten te drukken. „De gemiddelde leeftijd van de stemmers die kozen voor Je Blik Richting Mij van Bankzitters is 19 jaar. Terwijl bijvoorbeeld bij Vluchten Kan Niet Meer van Jenny Arean & Frans Halsema, dit jaar op 1710, de gemiddelde leeftijd ruim boven de 60 jaar ligt. De Top 2000 is van álle leeftijden, van jong tot oud: het is de lijst van het hele gezin.”

Bekende artiesten die afgelopen jaar overleden zijn, onder anderen Jerry Lee Lewis, Olivia Newton-John en Irene Cara, keren na jaren afwezigheid ook terug in de Top 2000. Van Doe Maar, waarvan frontman Henny Vrienten dit jaar overleed, staan bovendien Tijd Genoeg en Nachtzuster voor het eerst in de lijst. Vader Abraham heeft de lijst niet gehaald. Hij stond in het verleden wel vijftien keer genoteerd met In ‘t Kleine Café Aan de Haven.

🎙 Marco Borsato toch weer in de Top 2000 Ondanks dat de artiest verwikkeld was in het ‘Voice’-schandaal, stemmen loyale fans nog steeds op Marco Borsato. De zanger is dit jaar met negen platen vertegenwoordigd in de ‘lijst der lijsten’, heeft de radiozender bekendgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar – vlak voor de BOOS-aflevering over The Voice verscheen – is er maar één single verdwenen. ‘Mooi’ krijgt dit keer niet genoeg stemmen.

De Dijk grote winnaar

Vanmiddag werd ook bekendgemaakt dat De Dijk de vijfde winnaar is van de Top 2000 Award. De Amsterdamse band, die komend weekend voor de allerlaatste keer optreedt, ziet dit jaar alle noteringen stijgen en dat is voor NPO Radio 2 reden om de groep extra te belonen. In totaal staat de band vijftien keer in de Top 2000, één notering meer dan vorig jaar. Laat Het Vanavond Gebeuren keert na zes jaar afwezigheid terug.

Zanger Huub van der Lubbe laat weten het een „enorme waardering” te vinden dat De Dijk dit jaar geëerd is met de Top 2000 Award. De band maakte eerder dit jaar bekend dat er na 41 jaar een einde komt aan De Dijk. Komend weekend vinden de allerlaatste optredens plaats in Paradiso in Amsterdam. Volgens Van der Lubbe is dat „natuurlijk beladen”, al was dat al het hele jaar zo. „Er zat veel gevoel bij, bij het publiek, maar bij ons ook. Al zijn we nooit overdreven sentimenteel geworden. We konden het mooi uitsmeren over die zestig optredens. Uiteindelijk mogen we alleen maar blij en trots zijn.”

Overigens domineert Queen als vanouds ‘de lijst der lijsten’. Bohemian Rhapsody staat weer op nummer 1. Ben je benieuwd naar de rest van de top 10? Metro schreef er een artikel over.

De Top 2000 is te beluisteren vanaf Eerste Kerstdag om 00.01 uur en eindigt op 31 december tegen middernacht.