Radio-imperium John de Mol wankelt: ‘Radiozender inleveren’

John de Mol heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat ‘media’-klappen moeten incasseren. Maar nu blijkt dat ook zijn radio-imperium wankelt. Het ziet er namelijk naar uit dat de mediatopman straks een radiozender verliest bij de veiling van FM-frequenties.

John de Mol heeft naast dat hij bekend televisiemagnaat is, ook zeggenschap over veel zenders die wij op de radio horen. Zo vallen Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica onder zijn ‘De Mol’-paraplu en dat maakt hem de grootste speler in de commerciële radiomarkt. Maar het ziet ernaar uit dat zijn imperium slinkt.

Radiozender opnieuw in de veiling

Volgend jaar worden de FM-frequenties namelijk opnieuw geveild. Hoewel De Mol en consorten hierover naar de rechter stapten, werd gisteren in een hoger beroep besloten dat de veiling er toch echt komt. En dat betekent dat De Mol met zijn Talpa opnieuw moet bieden op de FM-frequenties.

Daarvoor moet De Mol waarschijnlijk flink in de buidel tasten en er zijn wellicht kapers op de kust. Gisteravond werd de radiostrijd van De Mol besproken bij RTL Boulevard. Het kabinet besloot dat grote mediamagnaten tegenwoordig niet meer dan drie zenders mogen beheren. Bij RTL Boulevard klonk het dat waarschijnlijk Radio Veronica „het loodje legt”.

Radio-imperium John de Mol wankelt

Want na drie jaar noodverlenging, besloot het hoogste rechtsorgaan dat de zenders opnieuw verdeeld worden. Overigens sloten ook RadioCorp (100% NL, SLAM), BNR en de VCR zich aan bij het hoger beroep van De Mol. De driejarige noodverlenging bleek onrechtmatig. Radiozender Kink spande de rechtszaak aan, omdat deze zender graag ook op FM te horen wil zijn. Qmusic sloot zich later aan bij het standpunt van Kink.

Waarom deze FM-vergunningen volgens het rechtsorgaan een ‘einddatum’ hebben? Dit onder meer om nieuwkomers een kans te geven in het radiolandschap.



Wat een klap voor Talpa. Vooral de toekomst van Radio Veronica lijkt nu onzeker. Maar ook voor de andere kleine commerciële zenders worden het hele onzekere maanden… https://t.co/3Jr9TSA6ck — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) December 20, 2022

Talpa concurreert met DPG Media bij FM-veiling

De grootste concurrent van De Mol is mediabedrijf DPG Media. Hoewel het bedrijf momenteel slechts één radiozender beheert, is dit wel een hele populaire, namelijk Qmusic. DPG wordt genoemd als grootste tegenstander van De Mol, die waarschijnlijk een FM-frequentie wegkaapt. Wat zou betekenen dat De Mol het opneemt tegen radiobaas Dave Minneboo (DPG).



