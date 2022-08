Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heimwee naar B&B Vol Liefde? Bekijk hier beelden van de reünie

Het zinderende seizoen van B&B Vol Liefde zit er weer op, maar via Instagram kun je het leven van de B&B-eigenaren en logees blijven volgen. Kandidaat Dave deelt beelden van een ‘reünie’, of misschien is kennismaking een beter woord.

De liefdesavonturen van B&B-eigenaren bleken wederom een ware kijkcijferhit te zijn. Dit seizoen was weer heerlijk spraakmakend en voor sommige B&B-eigenaren ook succesvol: zo vonden Astrid en Harmjan elkaar in de laatste aflevering alsnog – een verrassend happy end, want eerder zagen kijkers nog hoe Astrid haar hart sloot. Bij Richard en Simone spatte de liefde er vanaf, maar was er wel een pijnlijke wending: na slecht nieuws zat er voor haar niets anders op dan terug naar Nederland te gaan. Martijn viel als een blok voor Fenna en stuurde vrouw na vrouw naar huis. Fenna vond het zelf allemaal ietwat snel gaan, maar vooralsnog lijkt het goed te gaan tussen de twee. En dan is er nog Denise. Dave bleek uiteindelijk niets voor haar te voelen en stelde haar daarmee zwaar teleur, maar met Sven lijkt er wél een kans op meer te zijn.

Dave deelt beelden van reünie B&B Vol Liefde

Nu blijkt dat een aantal kandidaten van het programma elkaar dit weekend opgezocht heeft. Op Instagram deelt Dave de vrolijke beelden. „Echt super leuk om de anderen te ontmoeten. Wauw het leek wel één grote happy family”, schrijft hij. „Heel bizar want ik snap nu ook wel wat anderen ervaren als ze mij aanspreken. Ik had ook echt het gevoel dat ik iedereen al gewoon goed kende. Alsof we elkaar al veel vaker hadden gezien.”

De kandidaten van B&B Vol Liefde krijgen naast positieve reacties, ook de nodige bagger over zich heen. Vooral Astrid en Natasja ontvingen vele nare berichten. Hier heeft Dave nog iets over te zeggen: „Tijdens de uitzendingen kwam er ook best veel negativiteit over iedereen heen. Daar schrok ik best wel van hoe hard mensen tegen elkaar kunnen zijn”, zegt hij. „Kijk ik snap het. Het is leuk om dit programma te kijken en te oordelen op gedrag, dat is ook prima. Maar laten we niet te ver gaan en het altijd benaderen met respect, een knipoog en de menselijke kant van niet perfect zijn. Laten we elkaars verschillen waarderen, want juist dat maakt het leven toch zo mooi?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fervente B&B Vol Liefde-fans kunnen natuurlijk ook zelf naar de B&B’s afreizen. We tipten je waar je deze herfstvakantie nog een verblijf kunt boeken, zodat je met je eigen ogen kunt zien waar het allemaal om gaat.