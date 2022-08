Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij deze B&B Vol Liefde-eigenaren kun jij nog een herfstvakantie boeken

Gek op de paarden van Hans, het uitzicht van Astrid of ben je helemaal fan geworden van Martijn en z’n ouders in Portugal? Nou, dan hebben we goed nieuws voor je! Bij een hoop B&B Vol Liefde-eigenaren kun je deze herfstvakantie namelijk nog een verblijf boeken. Zo kun je met eigen ogen zien waar het allemaal om gaat: de B&B’s én hun eigenaren natuurlijk.

Het seizoen is inmiddels op z’n eind gekomen en wat hebben ‘we’ weer veel meegemaakt. Martijn die vrouw na vrouw dumpte voor Fenna, Richard die zijn allereerste dame eigenlijk meteen het leukst vond en de dramatische liefdesperikelen bij onder meer Hans in Italië. En ohja, daar was ook nog Dave, die iedereen bij Denise ‘wegjoeg’ om toen toch toe te geven dat hij het niet voelde. En daar is ook nog Astrid in Oostenrijk, die onlangs nogal uit haar slof schoot tegen Harmjan. Het was weer een avontuurlijk seizoen, zullen we maar zeggen. Toe aan vakantie.

Verblijf bij de B&B Vol Liefde-eigenaren

Alhoewel het tv-programma ook een stukje reclame is voor de B&B’s, was het lang niet altijd positief. Zo bleek onlangs dat Natasja is bedreigd en krijgen zij én Astrid vele nare berichten. Mensen plaatsen zelfs neprecensies over hun B&B’s, zonder er ooit geweest te zijn. Ene ‘W.H.’ gaf Natasja namelijk een review van één ster, omdat „Natasja een ware narcist is die een ander zo denkt te kunnen behandelen’. Volgens RTL gaan fans met dit gedrag veel te ver. Voor fans die wél goede bedoelingen hebben en aangetrokken zijn door de beelden van de verschillende B&B’s: bij deze eigenaren kun je nog terecht voor een fijne vakantie.

Astrid in Oostenrijk

Tussen de weelderige bossen en bergen in Oostenrijk is bij Astrid nog plek voor een fijne herfstvakantie. Er even lekker tussenuit met het gezin en tot rust komen in de natuur, het kan bij ‘Haus Nohra’, de B&B van Astrid. Geniet van een schnitzel en je altijd strak-opgemaakte bedje.

Denise in Spanje

Meer zin in zon en misschien een dipje in de jacuzzi? Dan moet je het iets zuidelijker zoeken, bij Denise. In haar ‘Alpujarra Secret‘ kom je vast ultiem tot rust.

Hans in Italië

In Pistoia kom je vast in hogere sferen, zeker als je net als Sylvia in een boom klimt. Of misschien legt Libera een kaartje voor je en voorspelt ze je toekomst. Zo niet: de omgeving is het ook meer dan waard. Voor zo’n honderd euro per nacht kun je hier in september en oktober nog terecht.

Martijn in Portugal

Ook bij Martijn (en paps en mams) in Portugal zijn nog voor wat dagen in september en oktober bedden vrij. Als je van duurzaamheid houdt (net als Martijn), fruit en groenten uit eigen tuin, zit je hier goed.

Natasja in Frankrijk

Zin in lekkere kaasjes en goede wijnen? Dan moet je een bezoekje brengen aan Natasja. Als verzorgster van het Franse Bourgondische leven weet zij wel van wanten als het op genieten aankomt.

Eén ding is zeker: wij zitten alweer op het puntje van onze stoel te wachten op het volgende seizoen.