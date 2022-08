Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde eindigt voor Astrid op onverwachte wijze

„Dit is mijn grens en daar ga óók jij niet overheen”, deze boze woorden van B&B Vol Liefde-deelneemster Astrid richting kandidaat Harmjan zullen bij veel mensen op het trommelvlies gegrift staan. Toch zagen we gisteren in het programma waarin B&B-eigenaren de liefde proberen te vinden, dat haar avontuur tot een verrassend einde kwam.

Niet lang geleden zagen kijkers namelijk dat Astrid haar hart enigszins sloot. Er zou geen ruimte zijn voor een man, want: „Ik heb maar één hart. Daar zitten nu die twee kleine draakjes in van mij en daar past niks meer bij. Ik wil het goed doen voor hen.” Daarmee leek ze tegen Harmjan te zeggen: tussen ons gaat het niet werken. Maar 949.000 kijkers zagen gisteren in de allerlaatste aflevering van dit seizoen dat het toch goed is gekomen.

Astrid en Harmjan vinden de liefde

Even naar het theelepelincident, waar B&B Vol Liefde lange tijd kijkers nieuwsgierig mee maakte. Een tierende Astrid was in bijna elk voorstukje te zien, terwijl zij buiten tegen Harmjan schreeuwde. Hij had namelijk een theelepel kruiden extra bij de pasta gedaan, waardoor die nogal pittig uitviel. Later maakte hij een opmerking dat hij en medekandidaat Ruud ‘echt geen hulp’ nodig hadden van Astrid. Zij vond toen dat Harmjan haar neerzette als een bitch en nooit luisterde naar haar instructies.

Dat was een lastig puntje, want wat Astrid vooral wilde van haar kandidaten, was respectvol behandeld worden. Na een scheiding met de vader van haar kinderen vond ze het maar wat moeilijk om een nieuwe man in haar leven te laten. Maar zelfs na het ‘ik geef mijn grens aan’-getier maakten Harmjan en Astrid het goed. Want opgeven? Daar moest hij niet aan denken: „Ze is honderd procent de moeite waard om volledig voor te gaan”.

En alhoewel Harmjan kort daarna terugkeerde naar Nederland, verloren de twee elkaar niet uit het oog. Sterker nog: hij is een aantal keer op bezoek geweest én terwijl Astrid haar kant van het verhaal vertelde, verscheen hij ook opeens in beeld. De twee zitten glunderend naast elkaar en er is zelfs een kus en een verliefde blik. „De kinderen gaan er ook heel goed mee om”, zegt Astrid terwijl haar dochter bij Harmjan op schoot klautert. Astrid: „Dank je wel dat je je opgegeven hebt. Dank je wel dat je naar mij toe bent gekomen. Dank je wel voor je rotsvaste vertrouwen in mij en de kids.”



Astrid is over haar eigen schaduw heen gesprongen. Geweldig om haar te zien stralen samen met Harmjan. Liefde overwint alles! ❤️ #benbvolliefde pic.twitter.com/9RxTdQF9j5 — benbvolliefde (@benbvolliefde) August 26, 2022

Zo eindigde B&B Vol Liefde voor de kandidaten

Maar Astrid en Harmjan zijn niet de enigen dit seizoen die een happy end kregen. Ook voor Richard en Simone is dat het geval, maar wel eentje met een pijnlijke wending. Richting de slotaflevering kreeg Simone namelijk verdrietig nieuws, haar moeder was opgenomen in het ziekenhuis. Niet veel later bleek dat ze was overleden. Richard steunde haar in haar keuze om terug naar huis te gaan en ze bezegelden hun liefdesavontuur met de welbekende Richard-zoen.

Dan de rest van de kandidaten: voor Martijn in Portugal was het al heel snel duidelijk dat Fenna het was voor hem. Hij stuurde vrouw na vrouw naar huis, omdat hij binnen ongeveer een dag smoorverliefd op haar was. Fenna vond het allemaal wel wat benauwend, maar vooralsnog lijkt het goed te gaan tussen de twee. Voor Hans viel de keuze uiteindelijk op Petra, die er al vanaf het begin bij was.

Een tijdje geleden zagen we Ted al haar laatst overgebleven man, Tjerk, naar huis sturen omdat hij haar liet betalen voor een date. Niet zo heel erg OSM van hem, vond ze. Hans in Italië blijft ook alleen achter, na de dramatische Desiree en de boomklimmende Sylvia. Zijn ex Libera gooit toch iets te veel roet in het eten. Hij moet zijn periode met haar eerst afsluiten voordat hij weer gaat daten, vindt hij.

In Spanje, bij Denise, leek het heel lang te gaan om D&D Vol Liefde, omdat Dave kandidaat na kandidaat naar huis wist te werken. Dan moest de liefde tussen hen wel opbloeien, toch? Fout. Dave besloot dat hij het toch niet voelde en stelde Denise zwaar teleur. Toch gaat zij het nu een kans geven met Sven. En tussen Natasja en Menno bleek er alleen een vriendschappelijke klik te zijn.

Je kunt de slotaflevering van B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.