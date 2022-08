Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog te veel broodtrommels met koekjes en witbrood, blijkt uit onderzoek

De zomervakantie is voorbij en de scholen beginnen weer. Voor veel ouders betekent dit dat zij elke ochtend weer in de keuken staan om de broodtrommels van hun kinderen te vullen. Maar aan de inhoud van de trommels kan nog een hoop verbeterd worden, denken wetenschappers uit Amsterdam en Wageningen.

Koekjes, drankjes: witbrood: de broodtrommels zitten er vol mee. Maar het is niet altijd even gezond.

Weinig groente en fruit in de broodtrommels

De onderzoekers keken in de broodtrommels van scholieren van zeven Nederlandse scholen, de eigenaren waren gemiddeld 9,9 jaar oud. Hiervoor keken zij in de lunchtrommels van ruim vijfhonderd basisschoolkinderen. Daaruit bleek dat in maar zes procent van de trommels groente zat en in maar vijf procent een vrucht. Daarnaast had 43 procent van de kinderen een suikerhoudend drankje bij zich en negentien procent alleen wit brood. Bijna de helft van de trommeltjes bevatte ook bewerkt vlees en ruim een kwart zoetigheid als beleg.

De resultaten werden vandaag gepresenteerd op een school in Dordrecht, tijdens de ‘Trommel Zonder Rommel’ campagne van de Lidl. Kinderen in de meeste westerse landen voldoen vaak niet aan de aanbevolen voedingsrichtlijnen, staat in het verslag van de wetenschappers. „Dit is ook het geval in Nederland, waar de meeste kinderen te veel snacks en drankjes met veel suiker binnen krijgen en te veel vet en zout.”



Vandaag aftrap “geen rommel in je trommel” voor een gezondere schoollunch. Gezond, lekker, makkelijk en betaalbaar. Landelijke campagne. Goed begin van het nieuwe schooljaar ⁦@doeffgezond⁩ ⁦@JOGGNL⁩ ⁦@LidlNederland⁩ ⁦@GezondeSchoolNL⁩ pic.twitter.com/8beZsQw8iN — jacob seidell (@jaapseidell) August 29, 2022

Eten en drinken om wel mee te geven naar school

Maar wat is dan wel goed om je kind mee te geven naar school? Het Voedingscentrum raadt een goede balans aan tussen gezond, lekker én leuk eten. Maak bijvoorbeeld van verschillende soorten groenten, zoals komkommer, paprika en selderij, ‘gekleurde patatjes’. Of maak een heel fruit feestje: blokjes fruit in een leuk bakje, zoals rode meloen en peer. Zo maak je het gezonde eten toch leuk voor kinderen.

Naast fruit en groenten is het goed om kinderen volkorenbrood mee te geven naar school. En dan het liefst volkorenbrood, benadrukt het Voedingscentrum, want dat bevat veel voedingsvezels, vitamines en mineralen die belangrijk zijn voor het lichaam. Witbrood bevat daarentegen minder voedingsstoffen en levert geen gezondheidsvoordeel. Maar elke dag een bruine boterham eten met pindakaas kan saai worden voor kinderen. Varieer daarom met soorten bruinbrood, zoals pistoletjes, bagels of bruine bolletjes.

Volgens het Voedingscentrum is het ook beter om kinderen water mee te geven naar school, in plaats van drankjes met suiker. Wil je kind nu echt geen water drinken? Doe dan een keer wat komkommer, sinaasappels, citroen of limoen in het water. Zo krijgt het toch een smaakje, maar is het wél gezond.