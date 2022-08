Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson vanaf vanavond terug: ‘Ik heb wel iets meegesmokkeld in mijn zwembroek…’

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint vanavond. Dit jaar vlogen de kandidaten weer naar het verre Oosten; Maleisië om precies te zijn. „Het is een seizoen vol nieuwe elementen”, zegt Rick Brandsteder. Daarmee doelt hij ook op zichzelf, want hij vervangt dit jaar Kaj Gorgels als presentator van het survivalprogramma. Afgelopen donderdag keek Metro de eerste aflevering samen met de 21 dappere kandidaten die dit avontuur aandurfden.

Daarna spraken wij ze over de eerste indrukken, hun voorbereiding én of ze toevallig iets mee hebben gesmokkeld om het zichzelf makkelijker te maken.

Expeditie Robinson gaat weer van start

Al 23 seizoenen lang is Expeditie Robinson hét ultieme survivalprogramma. Tijdens dit 24ste seizoen staan leiderschap en de individuele kwaliteiten van de kandidaten meer dan ooit centraal en wordt het weer fysiek en mentaal afzien. Het nieuwe seizoen heeft alleen maar debuterende kandidaten en een gloednieuwe presentator. Na zijn deelname in 2014 mag Rick Brandsteder nu samen met Nicolette Kluijver het survivalprogramma presenteren. „Een droom die uitkomt.”

Deze editie van Expeditie Robinson is weer nét een beetje anders dan de vorige. De Filipijnen zijn verleden tijd; Maleisië is het nieuwe speelveld. Waar de kandidaten het vorig jaar nog moesten doen met het koude Kroatië (mede dankzij de reisrestricties) mogen ze nu weer ‘genieten’ van een echt tropisch eiland.

De kandidaten van Expeditie Robinson

Na het zien van de eerste aflevering spraken wij met acteur Iliass Ojja, tv-chef London Loy, Actrice Susan Radder, weerman Dennis Wilt, presentator Niels Oosthoek, choreograaf en danser Vincent Vianen en YouTuber Juultje Tieleman over het zien van de beelden, de voorbereiding op dit avontuur én of ze iets hebben meegesmokkeld naar het eiland.



Vertel, wat vonden jullie van de eerste aflevering?

Juultje: „Ik was wel echt gespannen! Je bent toch een beetje bang voor wat je gaat zeggen en wat je doet op beeld.. daar was ik bang voor. Je krijg wel een soort flashbacks van die dag.”

Iliass: „Wat vooral leuk is is dat je niet weet wat er in de andere kampen gebeurt en dat krijg je nu voor het eerst te zien. Ik mag niet te veel spoilen… maar wij hadden het wel zwaarder dan een ander kamp.”

London: „Ohh, echt te gek! Bijzonder om terug te zien. We hebben het allemaal meegemaakt, maar om het dan zó te zien, helemaal in elkaar gemonteerd.. dat is een nieuwe ervaring.”

Niels: „Vooral erg tof om te zien wat er in de andere kampen gebeurde. Je hoort natuurlijk wel verhalen van hoe het ergens anders ging, maar nu zie je het echt. En het is misschien ook wel leuk wie erachter te komen wie er wat over jou te roddelen heeft!”

Susan: „Het was alsof ik daar weer was! Iedereen weet wat er gaat gebeuren maar ik heb toch met zenuwen zitten kijken. Je bent daar vol met dat spel bezig en dan vergeet je af en toe om je heen te kijken.”

Jullie kennen het programma natuurlijk van tv.. maar hoe was het om daar als Expeditielid te staan?

Niels: „Tijdens de eerste proef liep het echt dun door m’n broekje.. al die stellages. Dan sta je in een keer bovenop zo’n bouwwerk en dan moet je springen. Ja die spanning voelde ik wel.”

London: „Nou het is enorm groots daar! Het was indrukwekkend.”

Juultje: „Het blijft natuurlijk een tv-programma.. dus je ziet ook heel veel camera’s en mensen die je normaal gesproken op tv niet ziet. Dus dat is vooral anders. En het is mega spannend.”



En.. hebben jullie lang getwijfeld toen je gevraagd werd om mee te doen? Of was het een no brainer?

Susan: „Ik keek vroeger altijd met mijn gezin en we hebben toen gezegd ‘Als iemand van ons ooit een keer mee mag doen dan moet diegene het sowieso doen!’ Dus daar zat ik dan.”

Dennis: „Nou.. Ik heb een paar dagen bedenktijd gevraagd, maar mijn kinderen vonden dat ik het moest doen. En ik zelf eigenlijk ook wel. Maar als je dan ja hebt gezegd denk je wel ‘wat heb ik gedaan?’.”

Iliass: „Je hoort het mij ook zeggen in de aflevering.. maar het was echt een droom voor mij. Toen ik het hoorde wist ik ook gelijk dat ik mee ging doen! Dat was echt een van mijn doelen. Het moeilijkste vond ik dat ik het tegen niemand mocht zeggen. Ik moest mijn mond houden.. ik wilde het van de daken schreeuwen!”

Vincent: „Ik heb er ook over nagedacht ‘Wil ik dit wel doen?’. Ik eet namelijk vegan en dat is behoorlijk lastig op zo’n eiland. Hoe gaat dat dan voor mij zijn? Er is waarschijnlijk ook een eetproef. Hoe ga ik dat dan doen en wat doet dat met mijn lichaam?”



Juultje: „Ik wilde eigenlijk al twee jaar lang meedoen, maar nu was wel echt het moment waarop ik dacht ‘ik moet het doen!’. Ik miste mijn vriend wel heel erg.”

Niels: „Ik heb een klein kindje dus ik moest wel heel even nadenken. Daarnaast had ik had als kind erg heimwee dus ik was bang dat ik dat weer zou gaan voelen daar. Maar dan is dat ook weer iets om te overwinnen, dus nog een extra uitdaging.”

Hoe hebben jullie je voorbereid op deze uitdaging?

Niels: „Ik ben juist heel veel gaan eten, want ik hoorde van ex-deelnemers dat dat handig was. Ik dacht juist ‘ik kom op tv, dus die buik kan wat minder’. Maar iedereen raadde dat af, want als ik met meer kilo’s zou gaan dan zou ik ook meer reserves hebben. Dus dat is de reden dat ik dik was.”

Suzan: „Ik dacht misschien is het wel handig als ik een beetje conditie zou hebben en dat ik aan dingen zou kunnen hangen. Ik ben samen met mijn vader drie keer per week het park in gegaan en toen hebben we parcours-dingen gedaan. Hij is echt een soort personal trainer geworden.”



En als laatste.. hebben jullie nog iets geprobeerd mee te smokkelen naar het eiland?

Dennis: „Ik heb stiekem wel iets meegesmokkeld in mijn zwembroek.. een flosdraadje! Maar die was ik na dag twee al kwijt. Haha!”.

Niels: „Ik had heel graag van alles mee willen nemen.. maar de security was best wel goed. Je weet dan al.. ze gaan dat goed controleren. Dus dat heeft niet zo veel zin!”

Juultje: „Daar ben ik veel te pussy voor! Dat durf ik niet!”

Susan: „Nou, het had wel lekker geweest als we een lampje hadden meegenomen! Dat bedenk je je niet.. maar als de zon onder gaat is het daar dus pikkedonker. Geen licht! Helemaal niks! En je hebt geen telefoon, dus geen flits. Dan wordt het wel echt heel erg donker hoor.”

London: „Ja, alleen van je vuur heb je licht! Maar dat is natuurlijk ook niet de hele tijd aan. Helemaal niet ‘s nachts. Ja, dat donker vond ik wel lastig dus een lampje was heel erg fijn geweest.”

Hier zie je alvast de eerste beelden van de uitzending van vanavond:



Expeditie Robinson is vanaf maandag 29 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.