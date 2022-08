Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘B&B Vol vertrek’: drie kandidaten naar huis en discussie Dave en Denise eindigt in tranen

Drie kandidaten vertrokken gisteravond, zo vlak voor de ‘finish’, in B&B Vol Liefde. Ben bij Ted, Anne Marie bij Hans en Dave bij Denise. Het ene afscheid verliep gemoedelijker dan de ander. Bij Dave en Denise liep het in ieder geval niet van een leien dakje en vloeiden er tranen. En oh ja, Martijn is nog steeds smoorverliefd op Fenna. Maar of Fenna dezelfde gevoelens heeft?

Daar strandde drie potentiële liefdes gisteravond in B&B Vol liefde en dat terwijl het seizoen bijna op z’n einde is. Ted wist op Madeira toch echt wel dat Ben het niet ging worden. Ook al is ze dol op hem, Tjerk past wat haar betreft beter in het plaatje.

Martijn wil alleen maar Fenna, maar wil Fenna dat ook?

B&B-houder Martijn is in Portugal de enige die eventjes geen vrouwen hoeft weg te sturen. Dat heeft hij eerder al gedaan. Hij is namelijk hoteldebotel verliefd op zijn Fenna. En dat spreekt hij veelvoudig hardop tegen haar uit. Fenna horen we overigens wel meermaals zeggen dat het allemaal „wel erg snel gaat”. De basisschooljuf is namelijk nog maar een bescheiden vijf dagen bij Martijn op bezoek.

Maar Martijn weet het zeker, Fenna is het. Om aan het ietwat benauwde liefdesavontuur te ontsnappen, neemt Fenna de B&B-houder mee naar Albufeira. Fenna blijkt in het verleden namelijk achter de bar te hebben gestaan in het feestoord. En Martijn is nou niet echt een type Albufeira-ganger. Als Fenna herenigd wordt met een barman uit het verleden, straalt het ongemak er vanaf. De barman reageert nogal verbaasd als hij hoort dat Fenna en Martijn als koppel kunnen eindigen. „Het hele dorp zat achter haar aan en een boer uit Alentejo loopt ermee weg.” Waarna Martijn even benadrukt dat hij „geen boer is”.



Oeps, die oude vriend van Fenna scoort geen punten bij Martijn door hem een boer te noemen #benbvolliefde — Ingrid (@inkyopdrift) August 23, 2022



Maar die barman dacht dat Martijn de zoveelste scharrel van Fenna was, dus. 😂 #benbvolliefde — Danny (@Five_Horizons_) August 23, 2022



Staat Fenna nou gewoon met de barman te flirten? #benbvolliefde pic.twitter.com/rcrm26lmv0 — Miss_Filter🎀💄 (@MFilter01) August 23, 2022



Die barman… hij en Fenna? Ooit? Ik voel een sfeertje. #benbvolliefde — Marinka van Deursen (@MarinkavDeursen) August 23, 2022

Hans wil niet al te ingewikkelde vragen in zijn liefdesavontuur

Paardenfluisteraar Hans lijkt in het Franse Dégagnac nogal zijn hakken in het zand te zetten, als de vrouwen bij hem om duidelijkheid vragen. Hoewel Hans van theatrale en filmische acties houdt, zoals zijn paardrijtochten, feesten en motorritten, blijkt hij nu niet echt type voor een diepzinnig gesprek. Vooral Anne Marie neemt geen genoegen met de ontwijkende antwoorden van de B&B-houder. Tot irritatie van Hans, die vindt dat Anne Marie hem wel heel veel vragen stelt. Petra houdt in dat gesprek wijselijk haar mond en dat terwijl zij eerder met Anne Marie besloot dat ze toch ook wel wat meer duidelijkheid wilde over de verlangens van Hans.



En Petra denk, stel jij maar die moeilijke vragen,die ik ook wel wil weten, dan vind hij mij een mindere zeur. #benbvolliefde — Martine (@martineheetik) August 23, 2022

Anne Marie verlaat B&B Vol Liefde

Anne Marie blijkt een té pittige tante voor Hans en besluit zelf dat het tijd is om naar huis te gaan. Maar dat is klaarblijkelijk toch ook niet helemaal wat Hans wilde, die overduidelijk teleurgesteld is door haar beslissing. En dat betekent dat Petra, die niet altijd even blij was met alle vrouwelijke concurrentie om Hans heen, overblijft. Heeft Petra dan uiteindelijk toch gewonnen?



Anne Marie geeft aan dat het genoeg is en gaat naar huis en als nog moet meneer er grapjes over maken 🙈🙈🙈 Petra gaat denk ik een feestje houden #benbvolliefde pic.twitter.com/AEJ0OMXJMG — Alex (@RefAlex) August 23, 2022



Ik blijf Petra de beste match vinden voor Hans. #benbvolliefde — Evy Navy 🏝 (@ikzieikziewatj2) August 23, 2022

In Spanje bij B&B-eigenaresse Denise is het ook hommeles. Dave, die de grootste kanshebber was om haar hart te veroveren, besluit namelijk dat ook hij naar huis gaat. Hij krijgt geen gevoelens voor Denise en moet nu, ook omdat hij het langst bij haar verblijft, toch zijn twijfel opbiechten.

B&B Vol Liefde-kijkers verdeeld over vertrek Dave bij Denise

Hoewel in een eerder gesprek lijkt dat Denise de boel sportief oppakt, draait dat later nog uit op een felle discussie. Want Denise vindt het allemaal toch wel heel vreemd en snel gegaan. Dave gaf haar toch wel degelijk de indruk dat hij haar interessant vond. Met berichtjes, complimentjes en indringende blikken. Dat hij nu, na al die dagen een andere kant op draait, vindt ze toch wel heel gek. Bij zijn vertrek confronteert ze Dave nogmaals, wat uitloopt op een ongemakkelijke discussie, waar zelfs Denises moeder zich in mengt. Later als Dave dan echt zijn koffers heeft gepakt, loopt het uit op een koud afscheid. Wat zowel bij Denise als Dave tot tranen leidt.

En kijkers lijken verdeeld over de treurige afloop. Want hoewel Dave niet altijd de meest populaire kandidaat was, krijgt hij dit keer ook veel steun van het kijkerspubliek. De kijkers denken dat Denise niet om kan gaan met de afwijzing. Aan de andere kant zien kijkers ook dat Denise baalt van de teleurstellende afloop. Wellicht dat de overgebleven Sven nog iets bij haar kan aanwakkeren.



Dave, je hebt mijn steun man. Wegwezen daar. Ik snap ook dat die moeder en de oppervlakkigheid van Denise je de strot uitkomen. Okay, ik had dat na 1 dag al gezien, maar beter laat dan nooit! #benbvolliefde pic.twitter.com/3e6uGLinq4 — Tim Dik (@timdik) August 23, 2022



Ik gun Denise uit de grond van m’n hart een waanzinnig leuke lieve vent. Dave heeft t echt wel vuil gespeeld. T ging om z’n ego strelen en de ‘grote” mannen wegspelen maar vergat daarbij Denise d’r gevoel, bah!. #benbvolliefde — LouiseJanna (@LouiseJanna79) August 23, 2022



Denise heeft tegen de andere jongens nooit gezegd ik heb mijn keuze al gemaakt voor Dave. Blijkbaar had ze verwacht dat Dave al wel had gekozen. #benbvolliefde pic.twitter.com/Awlsw4JBRD — Doret (@hetiswa) August 23, 2022



Dave heeft de hele #benbvolliefde periode haantjes gedrag vertoont. Nu Denise gevoelens voor hem ontwikkeld, haakt hij af. Spelletje gewonnen. – Twijfelde je al een week?

Dave: nee nee 5 dagen ofzo 🥴🚩 – — Charlene (@xcharr_) August 23, 2022



Oké ik ben nu wel even team-Dave. Wat een vals gedrag van Denise. #benbvolliefde — Koen (@koenuutnimwege) August 23, 2022



Oké, dit is dan wel weer zielig… Denise stelt zich lang niet open, probeert het dan en krijgt te horen dat het niets wordt, dus verdriet. Dave die het wel probeerde, het niet voelt, maar nu de volle laag krijgt omdat ie D per ongeluk heeft gekwetst. Jammer. #benbvolliefde pic.twitter.com/EK8pkRslko — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 23, 2022



uuh waarom is Denise zo verbaasd/kwaad? Ze heeft toch zelf ook nooit echt toenadering gezocht met Dave (ohja dat 'kusje') of echt interesse getoond/ doorgevraagd en nu is HIJ opeens de boeman omdat ie t niet echt voelt. Uhh dat is toch waar t programma om draait #benbvolliefde — janna (@jopjeF) August 23, 2022

