Zesde vrouw van Martijn direct weer naar huis in B&B Vol Liefde: ‘Ik ben al verliefd’

Niet één, niet twee, niet drie, maar vijf liefdeskandidaten heeft Martijn al op bezoek gehad in zijn B&B Vol Liefde. Tussen die vijf vrouwen zat ook Fenna, waar Martijn al snel voor viel. Vorige week besloot hij vol voor Fenna te gaan en uitte hij zijn liefde voor haar in een ongemakkelijk gesprek met de andere deelneemster, Susanne. Susanne vertrekt, maar de zesde vrouw staat alweer voor de deur om óók te proberen Martijn zijn hart te veroveren..

Het ongemakkelijke gesprek betekende voor Susanne dat het tijd was om te gaan. „Dat de vonk zo snel oversloeg tussen die twee, heb ik echt niet gezien. Dus voor mij kwam het heel onverwacht.”

Doei Susanne, hallo Linda

Van tijd samen met Fenna kan Martijn alleen niet genieten, want er is alweer een nieuwe vrouw onderweg naar zijn B&B Vol Liefde. Fenna is van mening dat Martijn haar wel een kans moet geven. Zij kan er immers ook niets aan doen dat ze later komt. „Dat is puur pech.” Puur pech is het zeker, want de vrolijke Linda kijkt juist heel erg uit naar het avontuur dat haar te wachten staat: „Ik verwacht dat het een hele leuke tijd gaat zijn. Ik hoop dat er iets uitkomt. Dat we elkaar leuk gaan vinden.”

En Linda wordt niet teleurgesteld door Martijn: „Het is echt een leuke jongen”, vertelt ze. Maar wat Linda niet weet is dat Martijn zijn hart eigenlijk al aan iemand anders heeft gegeven. Martijn vindt dit niet eerlijk en besluit open kaart met haar te spelen. „Ik wil vanavond wel al zeggen waar het op staat, want ik wil eerlijk zijn en duidelijkheid scheppen. Ik snap dat het voor haar kan voelen alsof ze geen kans heeft gehad, maar ik weet gewoon dat ik niet nog een keer die vlinders kan gaan voelen voor iemand anders.”

De twee gaan naar de slaapkamer om het gesprek te voeren. „Ga even zitten, want ik ga meteen op je dak vallen. Ik wil je iets vertellen en daar heb ik het heel moeilijk mee”, begint hij serieus terwijl ze op het bed gaan zitten. „Jij bent hier met een reden. Voor mij. Om mij beter te leren kennen. Nu heb jij de pech dat je als laatste hier aankomt. Dat is zuur, voor jou, want ik ben al verliefd geworden op Fenna.”

Fenna blijft in de B&B Vol Liefde

Voor Linda is het even schrikken, maar veel kan ze er niet aan doen: „Dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is voor jou heel fijn. Voor mij wat minder helaas”, reageert ze dan ook. Van Martijn hoeft ze niet direct weg te gaan, maar hij maakt haar wel duidelijk dat er niets gaat gebeuren. „Je mag hier gewoon blijven slapen. Het is niet dat ik je meteen wegstuur”, stelt Martijn haar gerust. Maar Linda besluit toch haar – nog niet geopende koffers – weer van de grond op te pakken en de B&B van Martijn te verlaten. „Als het niets kan worden, dan heeft het ook geen zin om te blijven. Het is jammer dat ik die kans niet heb gekregen, denk ik, maar het is niet anders.”



Knipperde je net met je ogen, dan heb je het misschien gemist: ze is al weer weg! 😳#linda weer trending in 3, 2, 1..#benbvolliefde #bbvolliefde — Gerda Verboom (@Gerdav74) August 22, 2022



Met het nummer The Winner Takes It All op de achtergrond vertrekt Linda weer naar het vliegveld. Voor Martijn betekent het dat hij nu eindelijk alleen kan zijn met Fenna. Hij hoeft geen vrouwen meer af te wijzen omdat hij al verliefd is. „Het is wat het is”, zegt hij terwijl hij in een innige knuffel verstrengeld zit met Fenna. „Jij bent het gewoon.”

