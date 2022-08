Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor Simone in B&B Vol Liefde: ‘Ik heb geen keuze’

Nog maar eventjes en dan zit het liefdesavontuur voor B&B-eigenaren en de kandidaten er weer op. Niet voor iedereen is het even succesvol verlopen in B&B vol Liefde, maar bij Simone en Richard spat de liefde er duidelijk vanaf. Maar dan krijgt Simone slecht nieuws. En dat zet de boel op stelten.

De kandidaat van het liefdesprogramma heeft nog maar net de dochter van B&B-eigenaar Richard ontmoet in de Portugese Algarve. Dan krijgt Simone een telefoontje, waaruit blijkt dat het slecht gaat met haar moeder. „Wat gaan we doen? Gaan we haar nog helpen of niet?”, vraagt Simone met tranen in haar ogen aan de artsen. Richard is er snel bij en ondersteunt de kandidaat in haar verdriet.

B&B Vol Liefde én tranen

„Is het dan niet beter dat je naar huis gaat?”, vraagt de B&B-eigenaar. „Als jij denkt dat het verstandig is om te gaan, kun je met Arnold naar huis vliegen. Dan kun je terug komen als je dat wilt. Ik snap het. Als mijn moeder in het ziekenhuis ligt, dan zou ik ook meteen weg gaan. Ik zou het zo zielig vinden als je hier blijft en het gaat mis en je moeder komt wel te overlijden. Dat vergeef je jezelf nooit meer.”

Dat Richard vertrouwen heeft in de liefde tussen hem en Simone, steekt hij niet onder stoelen en banken. „Wees verstandig. Ik blijf hier nog wel even. Als het echt goed zit dan komt ze wel weer. En anders kom ik haar wel ophalen”, vertelt de B&B-eigenaar tussen zijn tranen door.

Een emotioneel afscheid van Simone

Dan is de kogel door de kerk: Simone gaat naar huis. En dat is dramatisch. Maar gelukkig krijgt de kandidaat veel steun van Richard. „Het is wel een raar moment om nu op te stappen. Ik heb geen keuze, ik moet gewoon naar Nederland.”

Als het kersverse stel op het vliegveld aankomt, lopen ze hand in hand naar de gate om Simone in te checken. Het afscheid is duidelijk moeilijk voor de twee en ze kunnen niet van elkaar afblijven. „Ik ga zeker terugkomen, maar wanneer weet ik nog niet”, vertelt Simone. „De komende vijf weken gaat hij echt flink aan de bak. Maar daarna komt hij in juni weer naar Nederland en daar gaan we elkaar sowieso zien. Wie weet rijd ik daarna wel met hem mee terug.”

Dat de twee elkaar gaan missen, staat vast. „Het is lang geleden dat iets zo goed voelde”, aldus Richard. „Je bent duizend keer beter dan je filmpje. Wat? Miljoen keer. Deze is voor mij jongens, bezet!” Terwijl ze elkaar blijven zoenen, vraagt Richard of Simone het durft te zeggen. En dat doet ze. „Ik hou van je lieverd.”



YESS ! RT @benbvolliefde: Richard vraagt Simone of ze het durft te zeggen. Hij moet het even souffleren, maar dan doet Simone zelf de gedurfde uitspraak: ik hou van jou! ❤️ #benbvolliefde pic.twitter.com/reCtJ3XFFA — Technodad (@technodad61) August 25, 2022



JAAAAA!!! Richard en Simone hebben het gezegd! “Ik hou van jou!” ❤️❤️🥰 Wat een heerlijk stel samen! #bbvolliefde #benbvolliefde — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) August 25, 2022



Deze werd me net even wat te veel. #benbvolliefde pic.twitter.com/XlZ58bLdKh — Doret (@hetiswa) August 25, 2022



#benbvolliefde Wij ook van jou Ries, wij ook van jou pic.twitter.com/UgeTLyA38y — Myra 💃 (@Skierwiefke) August 25, 2022

B&B Vol Liefde is terug te kijken op Videoland of RTL4.