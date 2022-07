Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers gieren om theatrale afscheid Desiree: ‘Mis haar nu al’

De zoektocht naar liefde in de buitenlandse B&B’s is nog in volle gang. Maar gisteravond zorgde voornamelijk het liefdesdebacle bij Hans in Italië voor bijzondere televisie. De uitbundige Desiree, die in haar kleurrijke pakjes de Italiaanse B&B nogal op stelten zette, moest naar huis. En haar vertrek ging met evenveel bombarie en expressie als haar verblijf. En ja, dat doet het goed bij de B&B Vol Liefde-kijkers.

Op Hans en Desiree komen we later nog terug, maar we beginnen even bij de andere kandidaten. Bij Natasja en Dirk wil het namelijk in Frankrijk niet echt vlotten. De B&B-eigenaresse lijkt niet warm te worden van de afwachtende en introverte houding van Dirk en hij kan rekenen op hier en daar een sneer. Wanneer Dirk een vraag probeert te stellen aan Natasja, lijkt het net altijd de verkeerde te zijn. En als daar uiteindelijk de praatgrage Jos arriveert, lijken Dirk zijn kansen verkeken.



B&B-eigenaresse Astrid worstelt met zichzelf

Bij B&B-eigenaar Richard in Portugal draait het voornamelijk om ‘zijn’ Simone. Het koppel sliep een nachtje samen en maken dezelfde indruk als twee gretige pubers. Het lijkt erop dat daar niet zomaar iemand tussenkomt. Ook van verpleegkundige Gerry is de energieke Richard niet echt gecharmeerd, wat hij ook vrij snel hardop tegen haar uitspreekt.

De Oostenrijkse B&B-houdster Astrid is inmiddels omgedoopt tot veelbesproken kandidate. Ze stuurde eerder haar date Alex zonder pardon de laan uit en nu probeert Harm-Jan indruk op haar te maken, die het tot nu toe verder schopt dan zijn voorganger. Al houdt de B&B-eigenaresse de rem er nog steeds op en zit haar „deur” nog steeds „potdicht”. Overigens is die rem niet te zien als ze op de tennisbaan bloedfanatiek de ballen over het net slaat. Uiteindelijk houdt ze het niet droog als ze vertelt over haar scheiding. En kijkers vragen zich voornamelijk af of Astrid het überhaupt wel ziet zitten om een man te vinden.



Astrid (48) wil graag een man in haar Österreichse leven, maar lijkt zich niet te realiseren dat daarvoor geen zimmer frei is in de b&b in haar hoofd, waardoor Harmjan die staat te trappelen om haar mannetje te worden bij voorbaat kansloos lijkt. Vouwen geblazen.#benbvolliefde pic.twitter.com/U8kYdx9ab4 — 𝕎𝕖𝕣 ⓥ 𝕟𝕖𝕣 (@Wrnr69Smit) July 22, 2022



Astrid is diep gekwetst.

Dat is heus wel te begrijpen. Maar deze man is serieus.

Lief, zorgzaam, gaat vol voor haar en haar leven.

Verdoe niet zijn tijd.

Niet eerlijk naar hem toe.#benbvolliefde pic.twitter.com/uUT9jzK3EJ — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ (@Gravin_Raaf_) July 21, 2022



Niet nog een keer door een dal? En dan meedoen aan een programma waar de vrijers de boel platlopen… Astrid toch, deze hele show is een beproeving voor jullie allemaal, beter had je niet moeten doen. #benbvolliefde — Evy Navy 🏝 (@ikzieikziewatj2) July 21, 2022

Hans is Desiree helemaal zat in B&B Vol liefde

Tot slot loopt het bij Hans in het Italiaanse Pistoia niet van een leien dakje. Want familiekwesties met zijn ex-vrouw Libera, de perikelen rondom Desiree en de twijfels van Hariye zorgen ervoor dat er niet veel ‘amore’ in de lucht hangt daar in Italië.

Desiree, de wervelwind waar we al eerder over schreven, maakte heel wat tongen los met haar komst in de Italiaanse B&B. Ze zette een Italiaanse markt op stelten en maakte bombarie om een pot augurken. Hoewel Desiree zich in de aflevering van gisteren van geen kwaad bewust lijkt, is Hans haar helemaal zat. Zo zat, dat ze wat hem betreft zo snel mogelijk mag vertrekken. Desiree die in haar felgekleurde gematchte pakjes door de B&B dartelde, snapt er niks van. „We kunnen geweldig praten, we raken niet uitgepraat. We kunnen geweldig met elkaar eigenlijk. Ik snap het niet helemaal.” Maar haar vertrekt staat vast, wat Hans betreft.

Kijkers gieren om theatrale afscheid van Desiree

Maar wat de B&B- eigenaar wellicht niet zag aankomen is dat ook Hariye haar koffers pakt. Ze beslist om het Italiaanse liefdesavontuur te beëindigen. En dat is iets dat Hans dan weer niet begrijpt. Het vertrek van de dames zorgt uiteindelijk voor de nodige hilariteit, mede door de theatrale Desiree. Want kijkers gieren om zo’n beetje iedere beweging die deze vrouw maakt. Hoe ze verbaasd de trap op klimt na het slechte nieuws en hoe ze dramatisch uit het raam van de B&B Hariye uitzwaait (omdat zij zelf nog haar koffers moest pakken). „We bellen, we appen”, roept ze nog naar haar concurrent. En ook later, bij haar eigen vertrek, kan de kleurrijke Desiree het niet laten om nog luidkeels vanuit de taxi „bye bye Libera”, naar de ex-vrouw van Hans te roepen. Je kunt veel zeggen, maar het vertrek van Desiree was allesbehalve saai. „Ik mis Desiree nu al”, schrijft een kijker.

Gisteren bleek overigens dat Desiree al op datingwebsite Lexa was gespot en liet Hans zich in een interview niet al te positief over haar uit.



Oke tis een gekke meid, maar hij is een boerelul #benbvolliefde pic.twitter.com/d6iKhUgUeD — Wendy (@Wendermaraan) July 21, 2022



Ook de afgang van Denise werk op m’n lachspieren! 😂🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/6wuMDoPDHf — Bebbel (@Bebbel346) July 21, 2022



Op de filmacedemie is dit vanaf nu lesmateriaal onder hoofdstuk 6: Dramatiek zonder woorden.#benbvolliefde pic.twitter.com/k06KXKay9c — Paul. (@Paulus858520671) July 21, 2022



Ik mis Desiree nu al…… jullie ook??? Durf ik gewoon te zeggen #benbvolliefde #bbvl — Daphne (@Dslc1984) July 21, 2022



Van appel groen naar kanarie geel en vervolgens hemelsblauw in no-time… #benbvolliefde pic.twitter.com/ztDTFgo2sC — Ragstaaf (@AhlmannT) July 21, 2022

Wil je de hele uitzending van B&B Vol Liefde bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.

Je kunt B&B Vol Liefde vooruitkijken op Videoland.