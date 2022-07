Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet één, maar twee alfamannen in de B&B Vol Liefde van Denise: ‘Best oneerlijk’

De 31-jarige Denise heeft zichzelf in een ingewikkelde situatie gebracht met niet één, maar twee alfamannen in haar Spaanse B&B Vol Liefde. Allebei de mannen willen niets liever dan alleen zelf tijd met Denise spenderen, maar door haar drukke schema zijn ze bijna altijd met z’n drieën..

In de zesde aflevering van het nieuwe B&B Vol Liefde seizoen op RTL 4 zien we hoe de twee mannen, Dave en Giovanni, strijden om de aandacht van de drukke Denise. Door haar volle schema zit tijd alleen er bijna nooit in en dat zorgt voor frustratie, want hoe leer je iemand nu écht kennen, als je haar constant moet delen met een ander?

Frustratie in de B&B Vol Liefde

Beide mannen vinden het maar lastig. „Als ik alleen met haar was, dan was het misschien iets intiemer. Maar Gio is er nou eenmaal altijd bij”, uit Dave zijn gevoelens in de aflevering. Giovanni denkt er hetzelfde over. „Mijn gevoel voor Denise is moeilijk, want je bent nooit met haar alleen. Je hebt ook niet echt tijd om alleen met Denise te praten. Dat is lastig.” Hij is daarnaast ook nog een aantal dagen later aangekomen in de B&B dan Dave, waarvoor hij voor zijn gevoel sowieso al een punt achterstaat. Arme Giovanni.

Een Twitteraar vindt het ook oneerlijk dat sommige gasten later komen dan anderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is eigenlijk best oneerlijk dat sommige gasten véél later komen dan de anderen. Denk dat de 1e gast altijd wel een grote voorsprong heeft #benbvolliefde — Lila Violet (@LilaViolet9) July 18, 2022

Haantjesgedrag

De frustratie bij de mannen slaat al snel om in haantjesgedrag, want op één of andere manier moeten ze toch proberen Denise voor zich winnen. Na een intense sportsessie, komt Denise met het idee om een duik te nemen in het zwembad van de B&B. Eén probleem: Dave heeft geen zwembroek mee, maar kan wel in zijn boxershort gaan. Al blozend reageert Denise dat ze dat helemaal niet erg vindt.

Het kleine flirtmoment blijft niet onopgemerkt bij Giovanni, die vervolgens een grap maakt dat Dave met zijn 1.70 meter helemaal niet in het zwembad kan staan. Of dat nu de juiste manier is om Denise haar aandacht te trekken… Op Denise maakt de grap in ieder geval geen indruk: zij heeft meer aandacht voor het lichaam van Dave, die inmiddels het zwembad in gesprongen is. Maar geheel onbewust van de onderlinge strijd is ze niet. „Ik vind dat wel leuk om te zien.”

Aan het einde van de B&B Vol Liefde-aflevering lijkt Denise meer oog te hebben voor Dave. „Op dit moment trek ik meer naar Dave toe, omdat ik hem waarschijnlijk iets beter ken.”

Voor Twitteraars is het in ieder geval duidelijk dat Denise een bepaald type mannen heeft, want Giovanni en Dave lijken op elkaar en niet zo’n beetje ook…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan er niet over uit hoe de 2 mannen "van" Denise op elkaar lijken. Konden zo broers zijn. #benbvolliefde #benbvl #bbvl — Astrid (@Astrid13063758) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wil je de hele uitzending van B&B Vol Liefde terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.