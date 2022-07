Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verrassende wending B&B Vol Liefde: Alex na twee dagen al naar huis

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is nu al spraakmakend. De vonken spatten er al niet bepaald vanaf tussen Astrid en Alex, maar het is nu echt klaar: Alex is naar huis.

Het langverwachte nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde trapte afgelopen maandag af. Het eerste seizoen was een doorslaand succes en ook de liefdesperikelen van de nieuwe acht bed and breakfast-eigenaren op verschillende plekken in Europa weten weer veel kijkers te trekken.

Ongemakkelijke eerste date in B&B Vol Liefde

In de eerste aflevering gruwelden kijkers van de eerste ontmoeting tussen Astrid en Alex in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau, die gepaard ging met ongemakkelijke stiltes en werd bestempeld tot een tenenkrommende date. Toch gaf Alex aan Astrid een leuke vrouw te vinden. Astrid wilde het aanvankelijk nog een kans geven, maar dat was van korte duur.



Schakelde gisteren wat later in tijdens B&B Vol liefde. Viel wel met mijn neus in de pijnlijke stilte tussen twee mensen die elkaar niets te vertellen hebben. Astrid en Alex dat wordt het niet. En dan Hans die denkt dat dit programma een snoepwinkel is. Mooie TV. #benbvolliefde pic.twitter.com/qw8jlO7yJO — Ferdinand (@ferdinandkoop) July 12, 2022

Tijdens een wandeltocht de dag erna gaf Astrid aan dat Alex voor haar te snel gaat. Dat hij nog op haar deur klopte terwijl ze al sliep kan ze allesbehalve waarderen. Als er dan ook nog een tweede man (Harm-Jan) in huis komt die haar wél kan bekoren, besluit Astrid toch aan Alex vertellen dat er voor haar niets inzit.

Alex zag wel een toekomst voor zich

Voor kijkers was het al duidelijk dat er waarschijnlijk geen groot liefdesverhaal tussen de twee in het verschiet lag, maar voor Alex kwam het alsnog hard aan. Hij ziet niet in wat hij verkeerd heeft gedaan en zag zelfs een toekomst in Oostenrijk voor zich. „Ik had hier graag willen wonen. Ik had hier graag een toekomst op willen bouwen, dus daar ligt het allemaal niet aan.” Hij reageert desondanks sportief tegenover Astrid: „Je bent een leuke vrouw en lief.” Toch kan hij het niet laten om een sneertje uit te delen. „Misschien heb ik niet de goede auto bij me”, zegt hij, waarbij hij doelt op de grotere auto van Harm-Jan.

