Dani, die vrouw op dolfijn filmde, bij Renze: ‘Ze zei dat ik niet bijdehand moest doen’

De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op een dolfijn klom, is gisteren na verhoor door de politie weer vrijgelaten. Op social media gaat de verontwaardiging (maar veel mensen vinden de ophef ook wat overtrokken) door. En ook in talkshows waren de dolfijn en de klimmende dame gisteravond onderwerp van gesprek. Zoals bij Renze, waar de jongen die het gebeuren filmde bij gastheer Renze Klamer aanschoof. Sommige kijkers vinden het inmiddels wel een beetje te veel van het goede.

De vrouw die op de dolfijn klom die eerder door strandgangers terug de zee in was geholpen, meldde zich woensdag zelf bij de politie na een oproep. Zij werd aangehouden en later dus vrijgelaten. Het onderzoek naar de kwestie is echter nog in volle gang, meldt de politie.

Actie vrouw op dolfijn op video vastgelegd

Nog even het verhaal: de spitssnuitdolfijn dreigde dinsdag aan te spoelen, maar badgasten bij Zandvoort konden hem keren richting de zee. Toen hij eenmaal los van het zand was en weer in de goede richting zwom, greep de vrouw het dier vast en probeerde erop te klimmen. Met een „doe eens even normaal”, probeerden de omstanders haar van de het dier af te krijgen. Daarna kon dolfijn wegzwemmen. Er waren nog twee spitssnuitdolfijnen voor de kust van Zandvoort, deelde stichting SOS Dolfijn.



Vanmiddag zijn er spitssnuitdolfijnen voor de kust van Zandvoort waargenomen. Een zorgelijke waarneming omdat deze diepzeewalvissen moeilijk kunnen overleven in de ondiepe Noordzee. Zie jij de dieren? Meld dan de locatie via SOS Dolfijn of @waarneming https://t.co/4fDNlijh99 pic.twitter.com/gaj50beTxx — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) July 19, 2022

SOS Dolfijn meldde na de aanhouding van de vrouw te hopen dat „dit een les is voor iedereen dat je zo niet omgaat met wilde dieren”. Op sociale media ontstond enorme verontwaardiging over de klimactie van de vrouw. Later klonken er ook andere geluiden. Was het nou wel zo erg en niet ‘gewoon’ een nogal domme actie? In Dolfinarium in Harderwijk is het dagelijks toch een veel groter dolfijnencircus?

Dani ging met zijn telefoon zwemmen

Renze Klamer besloot Dani, degene die het gebeuren bij Zandvoort vastlegde, na alle ophef aan de Renze-tafel uit te nodigen. Ook Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn zat aan tafel. „Dani, we hadden het allemaal misschien een beetje geweten, maar het er niet meer over gehad als jij je telefoon niet had gepakt om het filmpje te maken”, legde Klamer de jonge filmer voor. „Het was natuurlijk helemaal niet de bedoeling om met mijn telefoon te gaan zwemmen”, reageerde die. „Heel veel mensen zullen wel denken. Niemand doet dat, maar ik blijkbaar wel.”

Maar over de actie met de dolfijn: „Er was opeens lawaai en toen zagen mijn vrienden en ik een groep mensen een dolfijn omkeren. Ik had mijn telefoon in mijn hand en dacht ‘volgens mij moet ik dit gewoon vastleggen’. Ik ren er als een gek naartoe en heb het hele gebeuren vastgelegd. Nooit wetende dat de vrouw erop zou gaan zitten. Ik vond het bizar, ik kan er naar blijven kijken. Ik dacht ‘wat gaat ze nou doen?’ Misschien gaat ze hem aaien? Ook niet de bedoeling. Maar toen ging ze er dus op zitten en schreeuwden mensen dat dat niet de bedoeling was. Sommigen scholden haar uit. Daar sta ik niet achter en heb het netjes gehouden met ‘doe even normaal’.”

Vrouw over dolfijn aangesproken

Dani sprak de vrouw na het filmen aan. „Ik vroeg ‘wat was je intentie, wat was je bedoeling?’ Toen kreeg ik ‘niet zo bijdehand doen jij’ als antwoord. Ik dacht ‘nou lekker dan, lekker antwoord’. Toen heb ik als voorbeeld nog gezegd: ik ga toch ook niet zomaar op jouw rug zitten? Toen liep ze door, volgens mij naar haar man.”

De vrouw die de dolfijn wilde beklom, is flink bedreigd inmiddels. Via een advocaat heeft zij, zo meldde Renze Klamer, laten weten een dierenvriend te zijn en dat ze de dolfijn wilde aaien. Dat ze enthousiast was en wilde knuffelen. Ze zou een dier nooit bewust kwaad doen.

Kijkers van Renze waren niet allemaal enthousiast over het dolfijn-onderwerp in het programma. Ze zijn er wel een beetje klaar mee. Er zijn ook vrachtwagens vol varkens die in de brandende zon staan, klinkt er veel. En, zoals gemeld, het Dolfinarium wordt veel aangehaald. Een kort overzicht van mensen die er een beetje klaar mee zijn of iets anders hadden te melden.



Typisch neerlandsch populisme anno nu. Asielzoekers slapen in een oude krant op de stoep in Ter Apel, maar o wee als een knulligerd 5 seconden op een zwemmende dolfijn kruipt. Land op z'n kop; de FvD-stemmende pitbulleigenaren vooraan. #renze https://t.co/2uAF22sZSZ — Johannes Keuning (@JohannesKeuning) July 21, 2022



Vrouw gaat op dolfijn zitten. Jongen heeft het gefilmd. Filmpje is al 1 miljoen keer gedeeld. Iedereen heeft het gezien. Redactie Renze: laten we die jongen uitnodigen om te vertellen wat hij heeft gezien. 😴🥱#renze — Flint (@flintstoon) July 21, 2022



#renze #dolfijn Zeer onhandig van haar, maar weet niet of ze het echt kwaad bedoelde. In dolfinarium houden ze ook vaak dolfijnen vast en laten ze zich door het water trekken. Denk dat ze het als unieke kans zag om hetzelfde te doen 🤷🏼‍♂️ — Andere waarheid (@BerendBootje) July 21, 2022



De dolfijnen mevrouw aan tafel bij #Renze wat een onzin dat verhaal als je de dolfijn aan raakt, dat je zwaar ziek kunt worden! Daar had je het niet over toen je zag dat omstanders de dolfijn redde!!! Die raken de dolfijn toch ook aan…. — Tiemen Jan van Dijk (@TiemenJan) July 21, 2022



12 miljoen dieren per maand in NL in de stress omdat ze geslacht gaan worden. Klimmen op een dolfijn is ook niet okay. Maar het is een hypocriete verontwaardig om hier zo massaal aversie over te tonen. #renze — Klaas Jan Pander (@panderkj) July 21, 2022



#Renze komop zeg nou gewoon dat dit gedrag voortkomt uit normaliseren van circusacts met #dolfijn bij bijvoorbeeld #dolfinarium Daar gaat geen enkele educatieve waarde van uit het is het enige #circus dat nog met wilde dieren mag optreden en dat in bleekwater #dolfinariumvrij — Mar van Oir (@MarOirs) July 21, 2022



Wat een gezemel over een vrouw die op een dolfijn kruipt. Das toch geen nieuwsitem #renze — baas74 (@patje74) July 21, 2022



@Renze praten we nu de hele tijd over een vrouw die op een dolfijn kruipt??? — liduin regeer (@LRegeer) July 21, 2022

