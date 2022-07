Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers smullen van ‘hunkerende Hans’ en ‘tenenkrommende date’ Astrid

Een langverwacht nieuw seizoen van B&B Vol Liefde ging gisteravond van start. En daar waar een nieuwe lichting bed and breakfast-eigenaren op zoek gaat naar de liefde, smult menig Nederlander weer thuis op de bank mee met de kneuterige en soms ietwat ongemakkelijke liefdesperikelen. Er zijn al twee veelbesproken kandidaten. Over Hans in Italië en Astrid in Oostenrijk hebben kijkers al heel wat te zeggen.

B&B Vol Liefde is toch een beetje de Boer zoek vrouw van de commerciële omroep en daarmee voer voor reacties op social media. Acht Nederlandse bed and breakfast-eigenaren gaan op verschillende plekken in Europa namelijk een liefdesavontuur aan. Denise in Spanje, Hans in Frankrijk, Ted in Madeira, Martijn in Portugal, Richard in Portugal, Natasja in Frankrijk, Hans in Italië en Astrid in Oostenrijk zoeken de geschikte partner om hun buitenlandse droom mee te verwezenlijken.



Ik moet opbiechten dat ik dit programma eigenlijk leuker vind dan Boer zoekt vrouw 🫣 #benbvolliefde — Arianne (@gosjemina) July 11, 2022



#benbvolliefde Een nieuw seizoen!!! Wie kijkt gezellig mee??? Druk ff op het hartje 😉😉😉 — Wybren 🌈 (@DerWybren) July 11, 2022

‘Hunkerende Hans’ uit B&B Vol Liefde nu al veelbesproken

Gisteravond ontmoette de kijker onder meer fitgirl Denise (31), die een appartementencomplex runt in het Spaanse Orgiva en de 50-jarige Richard met een B&B in Portimao Portugal. Maar vooral de twee andere kandidaten maakten bij kijkers heel wat los. Want over ‘hunkerende Hans’ en de ‘awkward Astrid’ raken kijkers niet uitgepraat.

De 54-jarige Hans, die een B&B runt in het Italiaanse Pistoia, kreeg gisteravond gelijk de stempel ‘opvallende kandidaat’. Want Hans weet wat hij wil, blijkt uit zijn dubbelzinnige en ondeugende opmerkingen. Hij zoekt een vrouw om onder meer mee samen te koken, net zoals in de films. Dat ze dan samen een uitje snijden en de vrouwen twijfelen of het een film of ‘real’ is, legt Hans uit. „Dan zeg ik: ‘Ja het is real meid'”, is een van de eerste binnenkomers van de B&B-houder. Samen met zijn dochter en Italiaanse ex kiest hij de kandidaten uit de aanmeldvideo’s. Zelf kan hij, naar eigen zeggen, de vrouwtjes wel inpakken, maar kijkers dopen de B&B-eigenaar alvast om tot „hunkerende” of zelfs „hitsige hans”.



"Je moet weten hoe je een vrouw moet inpalmen"!! Rode vlag, ik herhaal: rode vlag!! #bbvl #benbvolliefde #bbvolliefde — JollyJumper (@UtZuuje) July 11, 2022



Womanizer

Vind hij zelf dan hé… Komt een beetje 'onsmakelijk ondeugend' over.

De eerste de beste is al goed genoeg om zijn testosteron aan kwijt te raken.#benbvolliefde pic.twitter.com/PlJO3y3BWW — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ (@Gravin_Raaf_) July 11, 2022



‘Hunkerende Hans’ is de B&B Vol Liefde- versie van ‘Geile Geert’? 😅#benbvolliefde — Iris (@i_steensma) July 11, 2022



“De hormonen willen wel een kermis houden, want het is een beetje stil daar beneden” aldus hitsige Hans😳😳 #benbvolliefde — Marianne R.💙💛🌻 (@montflor) July 11, 2022

Kijkers smullen van ongemakkelijke date van Astrid

Een andere kandidaat die voor de nodige reacties zorgt, is Astrid (48) die in het Oostenrijkse dorp St. Michael Im Lungau een B&B in de sneeuw runt. Ze is op zoek naar een Nederlandse man die haar ook een beetje tegengas kan geven. Want Astrid blijkt een pittige tante, die niet met zich laat sollen. Haar guesthouse is haar kindje en het lijkt er nu niet bepaald op dat een aankomende man daar veel inspraak gaat krijgen.



#benbvolliefde #bbvl

Moet ze nou bijna huilen van het idee dat er een man komt??! Pfff…. Deelname is vrijwillig hè Astrid. Het hoeft niet. pic.twitter.com/hekefNBW1b — MissPoes (@Poes5Poes) July 11, 2022



Astrid is de vrouw waar je in de kroeg je schoenen al uitrekt omdat je bang bent dat je haar wakker maakt als je thuiskomt. #benbvolliefde — Paul. (@Paulus858520671) July 11, 2022

De 53-jarige Alex is de eerste die bij Astrid over de Oostenrijkse drempel stapt. Kijkers kunnen de ongemakkelijkheid van het duo maar moeilijk aan. Want echt vanzelf en natuurlijk verloopt het contact tussen de twee nog niet. Alex komt niet altijd uit zijn woorden en er vallen genoeg stiltes tussen Astrid en haar date. Totdat Astrid haar ‘awkward’ avond beëindigt om in „haar mandje te kruipen”.



Of ik je kan uitleggen wat ‘awkward’ betekent? Ja hoor, kijk even naar deze 2 in #benbvolliefde pic.twitter.com/TLUo4fka2e — Petra Vollinga (@petravollinga) July 11, 2022



Het ongemak spat ervan af.

Alex: “Je ziet er beter uit dan op je video”…. #benbvolliefde pic.twitter.com/IabWP3v2j4 — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) July 11, 2022



"Lekker samen de kaas opknabbelen". Ik word er helemaal heet van als een man dat zegt. #benbvolliefde — Ilse (@idhertog) July 11, 2022



Leuk origineel kado, een fles Riesling uit Oostenrijk, want dat is daar vast niet te krijgen. #benbvolliefde — Ellen (@Me_offie) July 11, 2022



Hoe ongemakkelijk kan een date zijn zeg! Snap werkelijk niet waarom #Astrid zich heeft opgegeven! Die man rijdt 4842929 km en zij gaat vroeg haar mandje in! #najazeg #benbvolliefde — MachMM (@HappyMachteld) July 11, 2022

Grenzen van Astrid

In het intro van het programma zien we dat een temperamentvolle Astrid tegen een man uitvalt. „Dit is mijn grens en daar ga ook jij niet overheen.” En ook in de teaser voor de volgende aflevering spreekt de B&B-houdster uit dat Alex een grens overschrijdt. Dat belooft nog wat.



Wil je de hele uitzending van B&B Vol Liefde terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.