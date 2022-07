Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij B&B Vol Liefde-kijkers om Desiree die markt op stelten zet: ‘Heel Italië trilt’

De aflevering van B&B Vol Liefde maakte gisteren wederom heel wat tongen los. Letterlijk zelfs, toen Richard zijn date Simone gepassioneerd tongzoende. Maar vooral Desiree, de date van Hans in Italië, verbaasde menig kijker. Deze wervelwind aan energie, met haar ietwat bijzondere eisenpakket voor boodschappen, wist een Italiaanse markt op stelten te zetten.

Voor de romantische en ongemakkelijke perikelen in de buitenlandse B&B’s kruipt menig Nederlander voor de buis. Acht Nederlandse bed and breakfast-eigenaren gaan op verschillende plekken in Europa namelijk een liefdesavontuur aan. Denise in Spanje, Hans in Frankrijk, Ted in Madeira, Martijn in Portugal, Richard in Portugal, Natasja in Frankrijk, Hans in Italië en Astrid in Oostenrijk zoeken de geschikte partner om hun buitenlandse droom mee te verwezenlijken.

Richard tongzoent in B&B Vol Liefde

Gisteravond ging het in de uitzending over Martijn, Richard, Natasja en de Italiaanse Hans. Dat Astrid in deze aflevering ontbrak vonden sommige B&B Vol Liefde-kijkers best wel jammer. Want de Oostenrijkse B&B-eigenaresse werd in de eerdere afleveringen bekroond tot meest besproken kandidate.

Gisteravond zorgde Richard voor vermaak bij kijkers met zijn enthousiaste tongzoen met date Simone. Het tweetal besloot namelijk elkaar liefkozend gedag te kussen, of naja gewoon vol te tongzoenen voor de camera. En daar raakten sommige kijkers wel een beetje van ondersteboven. Maar als later in de aflevering Claudia in een kort bloemenjurkje arriveert, is B&B-eigenaar Richard opnieuw van slag. Dat belooft nog wat.

Kijkers smullen van Desiree die Italiaanse markt op stelten zet

Maar de meest besproken persoon van gisteravond is toch wel Desiree. Die in Toscane bij ‘hunkerende Hans’, die overigens ook de nodige reacties over zich heen kreeg, haar culinaire trucendoos opentrok. Wat leidt tot hilarische televisie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter vorig jaar: die Debby is echt de meest irritante, overdreven, narcistische en aandachtstrekkende persoon ooit uit "B&B vol liefde"!

Desiree: hold my beer……..#benbvolliefde — Antoine P. te D.B. (@AntoinePijnenb1) July 14, 2022

Desiree bestempelt zichzelf als een echte keukenprinses en heeft besloten voor haar ‘potentiële partner’, zijn ex-vrouw Libera en concurrent Hayriye een maaltijd te koken. En Desiree blijkt een uitgesproken type dat luidkeels de Italiaanse markt op stelten zet. Bij de marktkramen schreeuwt ze in steenkolen-Engels en gebrekkig Italiaans de ingrediënten tegen de verkopers. Daarnaast blijkt Desiree een wervelwind aan energie te zijn die door het beeld heen vliegt, wat ook het kijkerspubliek opvalt. Overigens schaamde Hayriye, die met Desiree boodschappen deed, zich behoorlijk voor haar concurrent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

de ietwat nerveuze Desiree????? heel Italië staat te trillen op de grondvesten. De paus spreekt in totale paniek al 100x het orbi et orbi #benbvolliefde — Joe (@JBLRacing) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Desiree is de vrouwelijke Emile Ratelband #benbvolliefde — Lucas Boon (@LucasBoon86) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Wij zijn twee vrieeendjes, jij en ik." 🎶 Libera vraagt zich vast af waar ze nu weer in is beland. #benbvolliefde pic.twitter.com/w571uDU7AL — Liset (@LeeZV) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil mij ten overstaan van de gehele Italiaanse bevolking verontschuldigen voor het gedrag van Desiree op de markt. Zo zijn wij niet. Zo is zij alleen. #benbvolliefde — Raymond (@westermanray) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Desiree is toch gewoon aan actrice?? Kan toch niet dat er zulke vrouwen écht bestaan! Als je haar 30 seconde in beeld ziet, heb je er een dagtaak aan om zelf weer rustig te worden. Nu even bijkomen, bakkie maken, tot zo! #benbvolliefde — laura borsboom (@lauwie22) July 14, 2022

Desiree en Hans uit hetzelfde hout gesneden

Italië is toch geen Holland, concludeert Desiree die meerdere keren roept dat „ze zo niet kan werken”. Hans vindt overigens dat zij zich aanstelt en een hoop bombarie maakt op niks af. Hayriye hoort het allemaal aan en houdt wijs haar mond. Ze concludeert wel dat Desiree en Hans behoorlijk veel op elkaar lijken. Want zowel Hans als Desiree praten volgens haar graag, maar vragen naar een ander doen ze niet. Daar kunnen ze allebei nog wel wat van leren, besluit Hayriye.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je bent dus in Italië, het walhalla van lekker eten en roept in Italië dat het geen Nederland. Ik ben mogelijk een tikkeltje bevooroordeeld, maar ik wist niet wat ik hoorde…#benbvolliefde — Martin (@AR146XI) July 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Desiree wil een warme prak maken voor vier personen, maar het lijkt wel alsof ze D-Day aan het plannen is, jemig. #BENBvolliefde pic.twitter.com/K2spSFsda5 — Stefan Keerssemeeckers (@Stiif) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Winnaar van vanavond: Hayriye die de hele over the top situatie uitstekend wist te relativeren! #benbvolliefde — Kar van Cevitam (@cevitam) July 14, 2022

Wil je B&B Vol Liefde terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.