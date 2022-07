Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Datingkapriolen in B&B Vol Liefde gaan volop verder, maar wie spotten we daar op een datingsite?

Hoewel de B&B Vol Liefde-kijker (officieel) nog niet weet of Desiree bij Hans mag blijven, zijn de geruchten niet al te veelbelovend voor Desiree. Want is dat nu Desiree op een datingsite? Hans is in ieder geval niet bepaald positief over zijn ervaringen met haar.

Afgelopen vrijdag eindigde de spectaculaire augurken-aflevering met een heuse cliffhanger. Mag Desiree wel of niet bij Hans blijven? Morgenavond is te zien welk oordeel Hans daarover uitspreekt, maar er klinken al eerste geluiden over dat besluit. Daar vertellen we je later in dit artikel meer over.

B&B Vol Liefde-Ted nog niet onder de indruk

Eerst blikken we even terug op de aflevering van gisteravond. Waarin paardenfluisteraar Hans op zijn Franse landgoed de harten van zowel Petra als Yovan op hol bracht. En Dave en Giovanni voornamelijk de strijd met elkaar aangingen, in plaats van dat ze de Spaanse B&B-eigenaresse Denise probeerden in te palmen. Die strijd tussen deze alfamannetjes viel kijkers al eerder op.



Verder gaat het in de aflevering van gisteravond veelal over Piet die indruk probeert te maken op B&B-eigenaresse Ted in Madeira. Kijkers konden Piet wel waarderen, maar Ted lijkt tot nu toe niet echt warm te worden van de gepensioneerde timmerman. Een arm om Ted heen, pikant grapje over zijn „fluitje” en een doucheschuim cadeau, het wilde nog niet echt baten voor Piet.



Gespannen sfeer bij B&B-eigenaar Richard

Bij de energieke Richard in Portugal komt een temperamentvol kantje van de B&B-eigenaar naar boven. Claudia heeft er moeite mee dat Simone (die van de tongzoen) en de B&B-eigenaar al een klik hebben. Daardoor wordt het er niet bepaald gezelliger op. Chagrijnig wordt Richard ervan, dat Claudia zo aan hem trekt. Waarna ze probeert indruk te maken met een huisgemaakte Hollandse maaltijd. Maar of dat haar kansen bij Richard nu echt vergroot heeft?



Die is al twee dagen hier

Je vergeet: en ik heb mijn tong al achter in haar keel gehad #bbvolliefde #benbvolliefde #bbvolliefde — JollyJumper (@UtZuuje) July 19, 2022

Veelbesproken kandidaat Desiree

Hoewel de liefdesperikelen op alle locaties rustig doorkabbelen, maakten vooral de datingkapriolen bij B&B-houder Hans in Italië heel wat los. Want daar bleek Desiree nogal een wervelwind van een kandidaat te zijn. Eerder schopte ze nogal wat stennis op een Italiaanse markt voor haar culinaire maaltijd en later was daar een ruzie tussen haar en concurrent Hayriye om een pot augurken. En dat laatste lijkt meer impact te hebben gehad dan Desiree wellicht dacht.

In de aflevering van vrijdag, waarin we Desiree en Hans voor het laatst zagen, legde de B&B-eigenaar uit dat hij niet viel voor de charmes van Desiree. Die overigens zelf nog niet zo snel de handdoek in de ring wilde gooien en vond dat de liefde nog kon groeien. De programmamakers van B&B Vol Liefde hielden het op een cliffhanger en het oordeel van Hans ziet de kijker pas morgenavond, oftewel vier afleveringen verder.

Desiree op een datingsite?

Maar social media gaat sneller dan televisie, weten we tegenwoordig. Want Desiree zou zijn gespot op datingsite Lexa. Een twitteraar merkte namelijk haar datingprofiel op.



Ik heb zo’n idee dat het tussen Desiree en horny Hans niets geworden is. 🙄 #benbvolliefde #ahum pic.twitter.com/hvWCR3JAkb — Pieter Botman (@PieterBotman) July 18, 2022

Hans sneert naar Desiree

Hans schuift het echter niet onder stoelen of banken dat hij Desiree niet zit zitten. Aan De Telegraaf vertelt hij vandaag over het verblijf van Desiree in zijn Italiaanse B&B. „Desiree trok alle aandacht naar zich toe, en dat was helemaal niet leuk. Dat werd gewoon irritant.” Volgens hem was zijn ex-date op zoek naar bekendheid op televisie. „Die heeft totaal geen aandacht voor mij gehad.”

