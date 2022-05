Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen: ‘Vandaag Inside keert terug, vanaf maandag’

Het gebeurt dan toch: een terugkeer van Vandaag Inside mét Johan Derksen. Er gingen al geruchten dat dat zou gebeuren, maar de besnorde presentator ontkende dat keer op keer. Derksen bevestigt nu echter aan het Algemeen Dagblad dat de talkshow toch terugkeert. Volgens Talpa is dat nieuws echter „voorbarig”.

„We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is”, aldus een korte verklaring van Talpa Network. „Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

Wel blijkt dat het niet de mediarel was waardoor Derksen opstapte, maar het gebrek aan steun vanuit Talpa. Het mediabedrijf van John de Mol hield zich namelijk lang afzijdig en wilde niet met een reactie komen. Derksen en zijn medepresentatoren Wilfred Genee en René van der Gijp hebben nu echter overlegd met Talpa en de onenigheid achter zich gelaten, blijkt.

Mediakenner Jan Uriot riep het deze week al: Vandaag Inside komt terug, met grote verandering. Of die ‘grote verandering’ er ook komt, is niet bekend.

Vandaag Inside én Johan Derksen keren terug

Talpa en SBS6 hebben sinds alle ophef achter de schermen aan een terugkeer van het programma gewerkt, omdat Vandaag Inside één van de best scorende programma’s van de zender is. Derksen geeft aan het AD aan dat het dus niet de verontwaardigde reacties waren waardoor hij wilde stoppen. „Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben. Ik kan wel tegen een stootje. Maar als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie, daar heb ik echter niets van gemerkt”, zegt hij.

„Nadat ik twee avonden achtereen mijn spijtbetuigingen uitte, meldde onze directeur vlak voor de uitzending dat de directie de volgende dag zou vergaderen over het programma dat voor ons in de plaats zou komen. Met andere woorden: nogmaals je excuses aanbieden. Paul Römer vertelde op de radio dat het programma niet meer van deze tijd was en John de Mol keurde een gênant persbericht goed, waarin aangekondigd werd dat ik ’s avonds opnieuw excuses zou aanbieden. Ik blíjf niet aan de gang. Ik ben aan een verhaal begonnen van vijftig jaar geleden, halverwege wist ik niet meer hoe het precies was gegaan. Toen heb ik er, in de sfeer van het programma, een smeuïg eind aan geluld. Helemaal fout, ik neem alle schuld op me.”

Kaarsrel

Mocht het je ontgaan zijn: net voor Koningsdag vertelde Derksen in Vandaag Inside een verhaal van vijftig jaar geleden. Hij zei op stap te zijn geweest met de keeper van Veendam en twee jongedames. De vrouwen werden zo dronken, dat ze het bewustzijn verloren. Toen zei Derksen dat hij in de kamer een kaars zag staan, die hij ‘erin stopte’. Later nuanceerde hij zijn verhaal en zei hij dat er van penetratie geen sprake was. Eerder zei hij echter dat een officier van justitie de situatie ‘technisch gezien zou kunnen uitleggen als verkrachting’.

Na de uitleg van Derksen in het programma, bleef de kritiek komen. Niet alleen op hem, maar ook op de manier waarop de medepresentatoren en tafelgast Steven Brunswijk op het verhaal reageerden. Van der Gijp maakte grapjes, Brunswijk vroeg of Derksen de kaars had aangestoken voor hij vertrok. Brunswijk zei later echter dat hij het verhaal van Derksen niet geloofde en het „absurd” vond. Gerard Joling zei onlangs bij Beau dat hij Derksen „een held” vindt, die „alles durft te zeggen”.