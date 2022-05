Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling noemt Johan Derksen een ‘held’ die ‘alles durft te zeggen’

Gerard Joling schoof gisteravond aan bij Beau om zijn ongezouten mening te geven over het aankomende Songfestival. Maar hij kon het niet laten om te reageren op de Derksen-rel rondom Vandaag Inside. Want volgens Joling is Derksen een „held” en hij prijst het feit dat de voetbalanalist alles durft te zeggen.

Johan Derksen en zijn mede-VI-gezichten verdwenen na de controversiële kaarsenverhaal van de buis. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat het programma Vandaag Inside wellicht terugkeert. Derksen en Genee wisten zelf niks af van dit gerucht.



Vorige week een en al afschuw uitingen over @vandaaginside op tv. Direct nadat ze aankondigden te stoppen niets dan dezelfde talkshows die zitten te huilen dat het programna stopt en het programma de hemel in prijzen. #Beau opende er wederom mee. Deugkneuzen! — Arjan Pakkert 🐄 (@arjanpakkert) May 3, 2022

Gerard Joling looft Johan Derksen bij Beau

Joling wil in ieder geval graag dat het programma terugkomt. „Wilfred is een soort aangever en dan duiken ze er allebei in. En dan gaat Johan soms net even een stapje te ver. Ik word daar blij van.” Hij vertelt dat hij zo’n tien keer in hun programma verscheen. „Het is altijd wel een snufje ordinair en daar werk ik zelf ook aan mee.” Joling is ervan overtuigd dat Derksen terug moet komen. „Ik vind het een held. Als je zoveel durft te noemen en te zeggen.” De zanger noemt dat wat er geroepen en gezegd wordt in Vandaag Inside valt onder „humor”.



Wie vind die koekwous een held? Die derksen?!?!?!?! Mijn god wat een eikels om te roepen dat het terug mag komen. WTF happened?!?!?! Waarom is het nu eens a ok om wat die derksen bekende. BAH!!!!! #BEAU wat een vrouwonvriendelijke sellouts zijn jullie!!!! — Saskia Schuuring 🇳🇱🇪🇺❤️🧡🌸🌺 (@saskiatijgertje) May 3, 2022



#beau Ja hoor, Johan wordt een 'held' genoemd. Die vieze man hoort nooit meer op tv te verschijnen. Iemand die openlijk op tv zo durft te boasten over hoe hij iemand heeft aangerand is géén held. Wtf is er mis met deze mensen ??? — Xintic does a cosplay (@Xintic_cos) May 3, 2022

Later in Beau haakt Joling nog regelmatig aan bij andere discussies. Zo schroomt hij niet zijn mening te geven over de drukte op Schiphol. Sommige kijkers waarderen het wel dat Joling zijn ongezouten mening geeft en er hier en daar een typische Joling-opmerking in gooit.



Zanger en presentator @gerardjoling over de lange rijen op Schiphol: “De luchthaven is toch helemaal kapot bezuinigd?” President-directeur Schiphol @DickBenschop reageert: “Ja.” #beau — BEAU (@BeauRTL) May 3, 2022



Maar gelukkig kan jolink even losgaan. Hij heeft geen idee wat hij zegt, denk ik. #onderbuikgevoel #galekkerloszonderkennis #beau — Harry Brandt (@HarryGBrandt) May 3, 2022



Wat was Gerard Joling goed hè!

Bij #beau — Nico Mul (@NicoMul2) May 4, 2022



Haha het commentaar van @gerardjoling bij #Beau 😂 HEERLIJK. — Patrick van den Hoek (@patrickvdhoek) May 3, 2022

Doorstart Vandaag Inside?

Talpa wil een doorstart maken met Vandaag Inside, mét Derksen. De voetbalanalist zelf ontkent dat echter: voor hem is de deur echt dicht. Dat laat hij weten aan persbureau ANP. „Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij”, zegt de televisiemaker. „Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.” Derksen laat weten daar ook geen behoefte aan te hebben.



Die #beau is al net zo saai als de rest.

We missen #vandaaginside 😟 — Beth Be🇳🇱🇮🇱 (@BBalings) May 3, 2022

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.