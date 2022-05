Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Songfestival-kijkers kunnen ‘ongezouten mening’ van Jan Smit niet waarderen

Mocht je het gemist hebben, gisteravond vond de halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats in het Italiaanse Turijn. Onze S10 behaalde een finaleplaats en het Nederlandse kijkerspubliek kon hun geluk niet op. Maar zij raakten ook over een ander onderwerp niet uitgepraat, namelijk het commentaar van Jan Smit.

Zangeres S10 mocht gisteren haar De Diepte laten horen aan het internationale Songfestival-publiek. Met succes, want haar gelaagde liedje zorgde ervoor dat zij bij de beste tien eindigde. Wat nog een best spannende uitslag was, omdat de Nederlandse inzending als allerlaatste hoorde dat ze door was naar de finale.

Kritiek op commentaar Jan Smit

De deelnemers van gisteravond bestonden, zoals wel vaker gebeurt, uit een bont gezelschap. Allerlei verschillende kostuums en liedjes kwamen voorbij. De één beter dan de ander. Commentatoren Cornald Maas en Jan Smit praatten het geheel de hele avond aan elkaar. Al vond lang niet iedereen dat even prettig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan Jan Smit thuis blijven. Totaal geen toegevoegde waarde als commentator. Cornald Maas geweldig, inhoud! Jan zei van zanger van Moldavië: hij kan goed zingen! Wat? En meer van die rare opmerkingen. Sorry Jan! — Jack Vinders (@JackVinders) May 10, 2022

Hoewel Songfestival-kijkers over Cornald Maas nog te spreken waren, uitten zij voornamelijk hun kritiek op Jan Smit. Waarom? De Volendamse zanger was volgens veel kijkers wel behoorlijk ongenuanceerd en kon het niet laten om zijn mening veelvoudig te laten horen. Op social media klonken gisteren veelal reacties dat Smit te negatief was. En kijkers vonden dat zijn commentaar beter achterwege kon blijven.

De nieuwe voetbalvoorzitter van FC Volendam reageerde overigens nog tijdens de uitzending op de kritiek, die hij blijkbaar via Twitter meekreeg. „Ik luister en vertel iets over wat ik hoor”, was de strekking van Smits woorden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een ongelooflijk goede uitvoering van @S10sdonnie. Je zag, hoorde én voelde oprechte emotie. Een liedje recht uit het hart. Respect ook voor co-writer Arno Krabman. Wow. Dat @JanSmit en @cornaldm die oprechte emotie niet zagen en benoemden vond ik een gemiste kans. #Eurovision — Ed Struijlaart (@EdStruijlaart) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iedereen die het commentaar van Jan Smit ook niet zo prettig vond adviseer ik op België te kijken. Ik vond het commentaar daar leuk en als bonus is België in de 2e halve finale aan de beurt. #Eurovision #eurovisiesongfestival #eurovisie — Steven (@raistlin6) May 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie er allemaal ook door zijn, mag Jan Smit thuisblijven volgend jaar? 🙏 Met zijn belegen en saaie commentaar. — Nicole (@Nicole2eTriplet) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mag Jan Smit uit ? #ESF22 — Taco Holland (@TACOM1) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Eurovision Jan Smit spreekt wederom over top 5 materiaal.

Ik denk dat ik een slechte verbinding heb.. — Rianne Frencken (@Rianne1981) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zolang Jan Smit z'n mond houdt https://t.co/l2vtTQwIZX — Mayke Bronkhorst (@maykebronkhorst) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zei Jan Smit nou iets positiefs??? #eurovision — Roel (@Roelheid) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jan Smit blijken vaak tegenovergestelde meningen te hebben. Ik vind dat een compliment aan mijzelf. #eurovisie #eurovisiesongfestival #ESF2022 — Klaasje (@DeHeldin) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lovend over S10

Vanochtend blikte Smit in het radioprogramma Aan De Slag! op Radio 2 terug op het optreden van S10. Waar hij, in tegenstelling tot zijn mening over veel andere halve finale-deelnemers, lovend over was. Hij vond het optreden van de 21-jarige Stien den Hollander „heel goed” en bestempelde het als „pure emotie”. „Je zag gisteren ook absoluut dat ze aan het genieten was halverwege, en aan het eind moest ze zich herpakken. Dan voel je dus die kwetsbaarheid, en dat hoorde je ook. Dat is wat mensen uiteindelijk ook raakt”, sprak hij.

Niet alle Songfestival-kijkers negatief over Jan Smit

Overigens was lang niet iedereen geïrriteerd door het commentaar van Smit. Sommigen waardeerden zijn muzikale kennis en kritische commentaar wel. En anderen zagen er ook wel weer de humor van in, dat de Volendamse zanger zo’n beetje iedere kandidaat neerhaalde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jan Smit vond deze halve finale 'minder kwalitatief'. Cornald Maas riep meteen 'Nou, er zaten wel een paar goeie songs bij!' Ik heb ze niet gehoord, jij wel? 😂 #Eurovision — Henk Brugge (@HenkBrugge) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg, die Jan Smit. Ik had hem nooit hoog zitten, maar wat weet die man veel van muziek, zeg. Fenomenaal! #EUROVISION — Patricia Savenije (@txtbreed) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

de chemie tussen Jan Smit en Cornal Maas is zo goed altijd — Young Smit (@Matthijstijd) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.