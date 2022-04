Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen komt met ‘uitleg’ in Vandaag Inside, maar dat is voor velen niet genoeg

Na alle ophef die is ontstaan na het kaars-verhaal van Johan Derksen in Vandaag Inside, kwam hij in datzelfde programma met een uitleg. Volgens de presentator heeft hij de dronken, bewusteloze vrouw niet gepenetreerd met een kaars, maar de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw gezet. Veel mensen, waaronder Mariëtte Hamer, nemen echter geen genoegen met dit statement. Hamer is de regeringscommissaris voor seksueel wangedrag.

„Ik was onbeschaafd, ik was 24, ik schaamde mij er dood voor”, zei Derksen gisteravond. „Het waren de zeventiger jaren. Ik wilde duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem.” Dat Derksen nu zegt dat hij de vrouw niet met de kaars heeft gepenetreerd, is gek, want dinsdag zei hij nog dat ‘een officier van justitie de situatie uit zou kunnen leggen als verkrachting’.

Bekijk hieronder het fragment:

‘Uitleg’ Johan Derksen over kaars-verhaal

Derksen wilde naar eigen zeggen duidelijk maken „dat Nederland bol staat van de hypocriete mensen die zich misdragen en tegelijkertijd mensen aan de schandpaal nagelen”. De analist weigert excuses te maken. „Aan wie dan? Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu sorry zegt omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben.”

De commotie over zijn verhaal raakt Derksen nauwelijks. „Ik kan er goed tegen”, aldus de analist kort voor de uitzending in een voorstukje. De uitspraken en de lacherige manier waarop collega’s Wilfred Genee en Rene van der Gijp dinsdag erover deden, leidden gisteren tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer sprak zich vernietigend uit over het fragment. „Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde”, zei Derksen gisteravond.

Van der Gijp zei bijvoorbeeld dat de vrouw ‘geluk had’ dat er geen honkbalknuppel in de hoek stond. „Dan was ze verder van huis geweest, hahaha.” Ook tafelgast Steven Brunswijk lachte hartelijk mee: „Hoe groot was die kaars?” Volgens Derksen is „de woke cancelgemeente weer heel actief geweest”. „Het blijft gek dat je elk half uur op het NOS Journaal bent.”

Producent Talpa Network zei gisteren „snel in gesprek” te willen met Derksen, maar gaf voor de uitzending gisteravond geen reactie meer op alle ophef.

‘Ongeloofwaardige poging tot schadebeperking’

De voorzitter van MORES, Janke Dekker, noemt de uitleg van Johan Derksen in Vandaag Inside een „knap geregisseerde maar ongeloofwaardige poging tot schadebeperking”. Dat zei ze in het NPO-radioprogramma Met het oog op morgen.

„Dinsdag had Derksen het zelf over verkrachting, wat hij gisteren omschreef was dat zeker niet”, aldus Dekker. „Wat deze uitzending vooral duidelijk maakte is de cultuur die we moeten veranderen in Nederland en waar we tegen moeten vechten.”

De MORES-voorzitter vond het opvallend dat Derksen in zijn verhaal zei dat de omgangsvormen in de jaren zeventig anders waren dan nu. „Dat waren de omgangsvormen die misschien door een bepaalde groep van de bevolking normaal werden gevonden, maar zeker niet door vrouwen. Nieuwe groepen eisen hun plek en positie op in de maatschappij: vrouwen, mensen van kleur, queer personen. En zij benadrukken dat er méér is dan die ene mannelijke witte heteronorm.”

Dit leidt op sommige plekken tot een rigide tegenreactie, merkt Dekker. „Mannen voelen zich opeens aangevallen in hun zijn en hun bestaan en bagatelliseren daarom maar alle aanklachten die boven tafel komen.” Zij hoopt dat Talpa snel met een reactie komt en haar verantwoordelijkheid neemt.

‘Vandaag Inside ging niet over slachtoffers, maar mannen’

Volgens Mariëtte Hamer gaven Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee tijdens de uitzending op geen enkele manier blijk van enig inzicht hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers.

„In het hele gesprek van de mannen leek maar niet door te dringen hoe kwetsend alles is wat ze vandaag en gister zeiden”, aldus Hamer. „Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden, en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend.”

Hamer vindt dat Talpa Network snel de verantwoordelijkheid moet nemen en duidelijk stelling moet nemen in deze kwestie. „Laat de slachtoffers aan het woord, vertel wat er fout gaat. Zeg: dit was niet goed, wat we gisteren deden. Laat zien dat je geleerd hebt van The Voice en dat je het écht anders wilt doen”, aldus Hamer. Zij berekende dat bijna de helft van alle vrouwen in Nederland wel eens fysiek of seksueel geweld ervaart en dat één op de tien vrouwen in Nederland is verkracht: „We hebben het écht wel over iets wezenlijks.”

Vandaag Inside terugkijken doe je hier.