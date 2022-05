Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mediakenner is zeker: ‘Doorstart Vandaag Inside met grote verandering’

Het is de vraag die kijkers van Vandaag Inside al een tijdje bezighoudt. Maakt het programma een doorstart of niet? Mediakenner en Privé-journalist Jan Uriot denkt dat hij het antwoord heeft, zo vertelt hij in de Telegraaf-rubriek Wat Vindt Jan?.

In de rubriek laat de Privé-journalist wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Dit keer ging het over de mannen van Vandaag Inside, die na de kaarsrel van Johan Derksen stopten met het programma.

Mediakenner: ‘Vandaag Inside komt weer op tv’

„Wilfred Genee gaat gewoon door, natuurlijk”, is Uriot zeker van zijn zaak. Dat moet dan gaan gebeuren in het nieuwe televisieseizoen, dat in september begint. „Dan gaan we gewoon krijgen dat hij met een nieuw team weer van start gaat.”

Presentator Karlijn Bernoster vraagt Uriot dan of de doorstart met of zonder Johan Derksen is. „In het AD werd nog even de suggestie gewerkt dat Vandaag Inside terug zou keren mét Johan Derksen, die dat weer ontkende”, wijst ze Uriot op het laatste nieuws.

Johan Derksen in doorstart?

„Nee, dat gaat niet meer gebeuren”, aldus Uriot. „Het is nu echt klaar.” Wie hem vervangt, is nog niet duidelijk. „Maar dat zullen mensen zijn, die welbespraakt zijn”, verwacht hij.

Hij wijst er verder op dat er opnieuw een nieuwe naam voor de talkshow moet komen. „Daar blijven ze mee goochelen. Maar ik geef het ze alvast mee, dat wordt Vanavond Inside.”

‘Johan Derksen had al eerder moeten stoppen’

Jan Uriot, die er onlangs nog flink van langs kreeg van de Vandaag Inside-mannen, mist het programma. Maar hij snapt dat Johan Derksen ermee stopt, verklaart hij. „Dat had hij zelfs veel eerder moeten doen.”

Hij vindt het begrijpelijk dat Johan Derksen er geen zin meer in heeft, omdat hij door zijn ‘verbale ongelukken’ het idee heeft niet alles meer te kunnen en mogen zeggen. „Bij Akwasi dreigde hij ook al te stoppen, maar toen ging hij door een grote zak geld door.”