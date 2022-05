Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voice-onderzoek gaat verder: Rietbergen, Ali B en N. deze maand nog gehoord

Het lijkt erop dat er nog meer schot in het strafrechtelijk onderzoek rond het The Voice-schandaal zit. Drie van de vier verdachten, namelijk coach Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. worden deze maand nog gehoord op het politiebureau.

Het AD schrijft vandaag over de vorderingen in het onderzoek. Want de bovenstaande heren verschijnen deze maand nog op het bureau. Aankomende maandag is regisseur Martijn N. aan de beurt. Later deze maand volgen Rietbergen en Ali B. Bij zo’n gesprek mogen de verdachten hun kant van het verhaal doen.

Vervolg is strafrechtelijk onderzoek The Voice

The Voice is inmiddels een programma dat onlosmakelijk verbonden is aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na de onthullingen in het programma BOOS, van Tim Hofman, ontplofte de boel. Beschuldigingen en aangiften volgden en het programma werd direct stopgezet.

Ruim twee weken terug maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er officieel strafonderzoek volgde tegen de verdachten. Daarin mogen ook zij hun kant van het verhaal doen. Alle verdachten ontkennen een strafbaar feit te hebben gepleegd. Naast Rietbergen, Ali B en N. wordt ook zanger Marco Borsato beschuldigd en werd ook tegen hem aangifte gedaan.

Aangiftes tegen Jeroen Rietbergen en Ali B

Rietbergen, die bij The Voice als bandleider werkte, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij gaf eerder toe dat hij „relaties van seksuele aard” had en dat kostte hem uiteindelijk zijn relatie met Linda de Mol. Rietbergen wil tijdens het onderzoek dat volgt graag ook zijn kant van het verhaal vertellen. Zijn advocaat Peter Plasman legde eerder uit dat Rietbergen „met kracht zal ontkennen” dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

Tegen rapper Ali B liggen inmiddels drie aangiftes vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Een van die aangiftes, van verkrachting, stond centraal in de BOOS-uitzending van Tim Hofman. De andere twee gaan over aanranding.

Naast Ali B, Jeroen Rietbergen en Martijn N. ook Borsato verdachte

Borsato reageerde na maanden van radiostilte ook op de meest recente aangifte tegen hem. De zanger raakte eind vorig jaar in opspraak vanwege beschuldigingen van vermeend misbruik. Deze verdenkingen rond de zanger gaan namelijk over een vermeend slachtoffer uit de privé-kring. Maar Borsato valt ook onder de vier verdachten van het The Voice-onderzoek en eerder klonken geluiden over een mogelijk nieuwe aangifte.

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds zocht contact met Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato. Volgens de strafpleiter is de aangifte rond Borsato en The Voice nieuw. „Vorige maand heeft het Openbaar Ministerie nog laten weten dat er tegen Marco géén aangifte lag. Dat zou dan echt iets van de laatste weken moeten zijn.”

Marco Borsato ontkent beschuldigingen rond The Voice

Volgens Santegoeds geeft ook Borsato, via zijn advocaat, een reactie. „Ik heb honderden mensen opgeleid tijdens mijn jaren bij The Voice. Ik weet niet wie er aangifte heeft gedaan, maar ik weet wel dat als die z’n verhaal doet, ik mijn verhaal er tegenover zal stellen. Want ik heb me nóóit schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit is de eerste reactie die Borsato geeft sinds het nieuws over grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwam.