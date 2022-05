Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weinig verrassende uitkomst Eurovisie Songfestival, deze dingen vielen wél op

Dat Oekraïne gisteren het Eurovisie Songfestival won dankzij stemmen van het publiek thuis, zal niemand verrassen. Maar zoals altijd gebeurde er van alles op het podium van het muziekfestijn. Zo zagen we tijdens de tweede halve finale bijvoorbeeld een Willie Wonka. De ‘echte’ finale zat vol met hier en daar valse uithalen, ongemakkelijke momenten tussen de presentatoren en ook indrukwekkende statements.

Onze eigen S10 viel net buiten de top 10, zij behaalde de elfde plek. Da’s jammer, want na de eerste halve finale zei S10 dat er „iets met het nummer 10″ was. „Ik heet S10, het is 10 mei, er staat een 10 op mijn microfoon en ik werd als tiende aangekondigd om door te gaan naar de finale”, zei ze toen. Toch kreeg Stien den Hollander vooral van het publiek niet zoveel punten. Wel waren 25 vakjury’s enthousiast over haar en kreeg ze van Italië maar liefst 12 punten, wat voor veel vreugde zorgde bij haar team.

Oekraïne wint Eurovisie Songfestival

Goed, dat Oekraïne er met de titel vandoor gaat, was eigenlijk al vanaf het begin bekend. Niet alleen stond het land hoog bij de bookmakers, ook gingen veel mensen er vanuit dat er sprake zou zijn van nogal wat sympathiestemmen. Toen Kalush Orchestra net klaar was met optreden, vroeg de zanger om hulp: „Help Oekraïne, help Marioepol en help Azovstal!” Hun nummer, Stefania, klinkt weliswaar als een protestnummer, maar dat is het niet. Het is een ode aan een van de moeders van de bandleden.

Achteraf blijkt dat er ‘ongeregeldheden’ zijn ontdekt bij de uitslagen van zes vakjury’s. De resultaten van die landen zijn daarom vervangen door een alternatieve uitslag. De einduitslag liet daardoor zaterdagavond iets langer op zich wachten. Dat meldt de NOS.

De European Broadcasting Union (EBU), die het festival organiseert, heeft niet bekendgemaakt om welke landen het gaat. Ook is nog niet duidelijk wat er precies verdacht was aan de uitslagen. De EBU zegt alleen dat er bij de generale repetitie van de tweede halve finale onregelmatigheden waren vastgesteld. Voor die voorronde en de eindstrijd is daarom een alternatieve puntentelling gebruikt, gebaseerd op landen met vergelijkbaar stemgedrag.

Ook bij het stemmen door het publiek waren overigens problemen, zoals bijna elk jaar het geval lijkt te zijn. Mensen die een sms’je stuurden, kregen een melding dat het bericht niet afgeleverd kon worden, of pas na het sluiten van de lijnen een bericht, terwijl ze wel op tijd waren.

Wolven of een praatpaal?

Toen S10 aan de beurt was, zong de zaal luid met haar mee. Vooral de kenmerkende ‘ooehoeeeh, aahaaaah’ was goed te horen. Een kijker weet dat moment samen te vatten met slechts twee beelden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat ook opviel, eerder al tijdens de halve finale, was Noorwegen. Zij hadden een groep mensen op het podium staan met gele ‘wolvenmaskers’ op. Zij deden die niet af en het werd dus ook niet bekend wie er ónder die maskers zaten. Maar voor veel kijkers – inclusief ondergetekende – leken die maskers niet per se op wolven, maar op iets heel anders. De ANWB snapt het in ieder geval:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Laura Pauzini’

Tijdens de puntentelling werd een van de presentatoren, Laura Pausini, ziek. Ze verliet het podium en kon daarom even niet helpen bij de telling. Op Twitter spelen mensen daar op een grappige manier op in:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pausini was een aantal minuten weg, maar keerde daarna gewoon terug. Onder de aanwezige pers was Moldavië overigens heel populair. Tijdens hun nummer leidde dat zelfs tot een heuse polonaise:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Perszaal in extase door Moldavie! pic.twitter.com/nkKrTTGxMS — Joris van Poppel (@JorisNOS) May 14, 2022

Moldavië was overigens, na Oekraïne, publieksfavoriet.

Top 10 Eurovisie Songfestival

Misschien wel een van de meest opvallende dingen van deze finale, is dat het Verenigd Koninkrijk eens niet bij de laatste vijf hoort, maar op de tweede plek staat. Het land heeft er nogal een handje van om laag te eindigen, maar dit keer, met TikTok-ster Sam Ryder, is dat anders. Velen zeiden voor de finale al dat het land dat de tweede plek bemachtigt, eigenlijk de winnaar is. Dat vanwege de mogelijk ‘politieke’ stemmen voor Oekraïne.

Voor het Verenigd Koninkrijk voelt dit dan ook als een overwinning. Vorig jaar kregen ze namelijk niet één punt. Sam Ryder – die Metro onlangs sprak – trekt het land met zijn Space Man uit een diep dal. Hieronder de hele top tien:

Oekraïne Verenigd Koninkrijk Spanje Zweden Servië Italië Moldavië Griekenland Portugal Noorwegen

S10 kreeg uiteindelijk 171 punten – 11 minder dan Noorwegen – en werd elfde. Misschien tijd om een naamsverandering te overwegen?

De gehele uitslag zie je hier.