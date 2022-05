Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet slecht voorbereid op corona komende herfst: ‘Lockdown ligt op de loer’

We zijn in ons land slecht voorbereid als een nieuwe golf aan corona Nederland in het najaar zou overspoelen. Een lockdown? Zou zomaar kunnen. „Het kabinet doet eigenlijk niets.”

De matige tot slechte voorbereiding op een volgende coronagolf is een conclusie van de NOS en vanmorgen naar buiten gebracht. De omroep hield geen representatief onderzoek onder heel veel mensen, maar sprak uitgebreid met twintig vooraanstaande personen ‘uit het veld’. Het gaat onder meer om ziekenhuisdirecteuren, gezondheidseconomen, ic-verpleegkundigen en vertegenwoordigers van de vereniging van intensivisten en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding.

‘Kabinet doet vrijwel niets om problemen rond corona op te lossen’

De grootste problemen volgens de deskundigen als het om corona in de komende herfst en winter gaat? De plannen van het kabinet ‘zijn te vrijblijvend’ en de uitwerkingen ervan duurt maar en duurt maar. Het personeelstekort in de zorg en het bijbehorende ziekteverzuim blijft aanhouden. Als dat allemaal zo blijft dreigt de zoveelste lockdown, zo voorspellen zij. De eindconclusie van de mensen die de NOS sprak is hard: „Het kabinet doet vrijwel niets om de problemen op te lossen.”

De zorgen van de deskundigen over een nieuwe periode met corona zijn bekendgemaakt op de dag dat de Tweede Kamer erover spreekt. Vandaag wordt gedebatteerd over de coronastrategie op de lange termijn. En die strategie is er volgens de ziekenhuisdirecteuren, gezondheidseconomen en anderen dus nou net niet.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat als het om corona gaat nog wel regelmatig het land in. Vrijdag bezocht hij nog GGD’ers, waarbij Kuipers volgens een twitterbericht vooral het verleden besprak.



Lockdown, mondkapjes, anderhalve meter afstand…

De ondervraagde deskundigen denken niet alleen aan een nieuwe lockdown als de ziekenhuizen weer volstromen met coronapatiënten. Wat hen betreft zouden de mondkapjesplicht en het houden van anderhalve meter afstand ook kunnen terugkeren. Het lijkt er niet op dat gezonde mensen dat laatste weer trouw gaan doen. De uitspraak is sowieso opmerkelijk, omdat ook het kabinet eerder meldde de samenleving zo veel als mogelijk open te willen houden. Aan een lockdown als corona er weer volop is, moet in de Tweede Kamer al helemaal niemand denken.

Toch liggen de zorgen weer op tafel. Eerder uitte viroloog Ab Osterhaus zijn zorgen ook al, in een nieuwsuitzending van Ongehoord Nederland. Tegen de NOS zegt David Jongen, directeur van het Zuyderland-ziekenhuis en vicevoorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen: „Iedereen lijkt wel in slaap gevallen. Het is een beetje de kop in het zand steken.”

Een ic-verpleegkundige: „We moeten nu met minder collega’s dan aan het begin van de pandemie het klusje opnieuw gaan klaren. En daar maak ik me echt zorgen over.”