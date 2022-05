Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny vs. Amber is niet bedoeld als entertainment, maar toch ‘smullen geblazen’

Zij zei dit en hij zegt dat. Dat is een beetje wat er aan de hand is met Johnny Depp en Amber Heard op dit moment. Twee kanten van één verhaal en ze worden allebei uitgelicht in een nieuwe tweedelige Discovery+ docu. Mooie timing, net in de week dat de veelbesproken rechtszaak tussen de twee exen op pauze staat.

Het is een zaak die wel erg veel aandacht krijgt momenteel. Metro schenkt er ook weer aandacht aan en keek alvast vooruit naar Johnny vs. Amber voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk, vandaag (eenmalig) redactiestagiair Fleur Broeders, de (nieuwste) tv-programma’s en opvallende zaken van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Johnny vs. Amber documentaire

Goed gepland dus deze docu, zo tijdens de rechtszaak. Hier zie je alleen niks van terug in de serie, omdat deze eerder is gemaakt. Waar je wel veel van terugziet, is de eerdere zaak tussen Depp en het Britse blad The Sun. Persoonlijke video’s, geluidsopnames, foto’s en tekstberichtjes die als bewijs werden ingediend vormen de basis van dit verhaal. De film wordt lekker overdreven met de hoofdvraag: who’s telling the truth? Een vraag die de makers proberen te beantwoorden, maar wat eigenlijk onmogelijk is.



Het gaat om twee afleveringen van ongeveer 50 minuten. Deel 1 gaat over Johnny’s kant van het verhaald, deel 2 is voor Amber bedoeld. Het gaat om heftige beschuldigingen van huiselijk geweld, een situatie die eigenlijk niet bedoeld is voor entertainment. Discovery+ heeft er een dramavullende documentaire van gemaakt die – toch wel – verslavend is om naar te kijken. „Someone has to be lying” is een quote die de situatie makkelijker laat lijken, dan hij waarschijnlijk is.

Iemand moet liegen

De bewijsstukken worden aangevuld met commentaar van personen die nauw betrokken waren bij het voormalige liefdeskoppel. Onder andere ook de advocaten uit beide kampen van de The Sun-zaak. Zo merkt de advocaat van Depp op dat hij de vele ruzies met zijn ex-vrouw niet ontkent, maar dat hij er wel altijd voor koos om weg te lopen en niet fysiek te handelen. Ook zou juist Depp het slachtoffer zijn van Heard in plaats van andersom. Kamp Amber zegt weer iets anders en beweert bewijs te hebben voor veertien incidenten van huiselijk geweld.

Twee standpunten dus die kaarsrecht tegenover elkaar staan. Iets wat je momenteel op sociale media ook ziet. Je gebruikt #JusticeForJohnnyDepp of #IStandWithAmberHeard. Vooral die eerste heeft de meeste aanhangers, dat was ook al duidelijk tijdens The Sun-zaak. We zien een busje voorbij rijden met de tekst Ditch The Witch en Heard wordt tijdens haar speech een leugenaar genoemd. Goede keuze voor de documentaire natuurlijk om aandacht te geven aan beide kanten van het verhaal. Zeker ook omdat de waarheid nog niet gevonden is in de huidige zaak tussen de exen.

Aan drama valt niet te ontkomen

Als je nog niet bekend was met het drama, dan is Johnny vs. Amber een perfecte kans om bijgepraat te worden. We gaan zelfs terug naar de jonge carrière van Depp en het begin van die van Heard. De twee ontmoetten elkaar tijdens het filmen van The Rum Diary. Een film die nu waarschijnlijk meer bekeken wordt dan toen hij uitkwam. Waarom? Dat drama natuurlijk, iets waar deze tweedelige serie ook aan bijdraagt.

Het verhaal is opgeblazen in de media en nu ook in het documentairegenre. Ondanks dit gegeven vindt deze Metro-verslaggeefster het een aanrader om naar te kijken. Er is gezocht naar bronnen die hier iets over willen (en kunnen) zeggen en alles is goed uitgelegd en in beeld gebracht. Houd wel in gedachten dat dit geen grote celebrity-fight is, maar dat dit serieuze zaken betreft.

Wie liegt er en wie spreekt de waarheid? Op die vraag krijg je in Johnny vs. Amber geen antwoord. De grote boodschap is dat huiselijk geweld iedereen kan overkomen: een man, een vrouw en zelfs een Hollywoodkoppel.

Aantal blikken: 3,5 Uit 5