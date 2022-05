Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na zonnige dagen vandaag code geel: ‘Onweers- en hagelbuien op komst’

Na zonnige dagen komt… code geel. Code geel? Ja, zo verrassend kan het Hollandse weer zijn, blijkt maar weer. Want er zijn voor vandaag hagel- en onweersbuien op komst.

Hoewel je waarschijnlijk het afgelopen weekend van het strand, terras of de tuin genoot, worden we weer even teruggefloten door moeder natuur. Mocht je vandaag de was lekker buiten hebben hangen of voor de tuinset net kussens uit de schuur hebben gehaald, is het toch verstandig om de boel straks ook weer binnen te halen.



Code geel voor oosten van het land met onweer- en hagelbuien

De afgelopen dagen waren zonovergoten en tegelijkertijd laaide een discussie over zonnebrandcrème op. Het KNMI waarschuwt vandaag voor code geel. Zeker in het oosten van het land kan het flink tekeer gaan. In de middag worden daar onweer- en hagelbuien en flinke windstoten verwacht, meldt Weer.nl.

Code geel geldt dit keer voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De Noordelijke provincies krijgen hier minder van mee. De temperaturen kunnen vandaag nog oplopen tot 26 graden. En hier en daar komt ook de zon tevoorschijn. ‘s Avonds trekken de buien meer richting het Oosten en zullen vooral de Duitsers hier wat van merken.



Meer buien verwacht einde van de week

Morgen ziet het er allemaal wat voorspoediger uit. De kans op regen- of onweersbuien is beperkt en de zon komt vaker tevoorschijn. Op dinsdag wordt het maximaal 21 graden in het noorden tot 26 of 27 graden in het zuiden.

Woensdag, donderdag en vrijdag lijken nog warme dagen te worden. Maar er liggen aan het eind van de week regen- en onweersbuien op de loer. Hoewel vrijdag de dag zonnig begint, neemt de kans op onweersbuien later op de dag toe. „Sommige weermodellen tonen zelfs grootschalig onweer met veel regen, maar het blijft voorlopig nog wel even afwachten of dat ook uit gaat komen. De afgelopen tijd werd de voorspelde neerslag namelijk met de dag steeds minder”, schrijft Weer.nl