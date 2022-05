Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hét Boer Zoekt Vrouw-moment waar iedereen op wachtte: ‘Nederland had het nodig dat Maud haar Evert kreeg’

Menig Nederlander kroop voor de buis voor de mierzoete boerenliefde van Boer Zoekt Vrouw gisteravond. Inmiddels hebben alle boeren een keuze gemaakt voor hun favoriete kandidaat. En dat leverde gisteravond vertederende televisie op. En jij mag raden welk liefdeskoppel de meeste harten, ook thuis, liet overslaan. Jazeker, Maud en boer Evert.

Na de cliffhanger van vorige week veranderde de aflevering van gisteren van een spannend begin in een hartverwarmend einde. Vorige week kozen kersenboer Rob, melkveehouder Jouke en paardenboer Hans al hun favoriete vrouwen uit. Deze week moesten alleen schapenboerin Janine en melkveehouder Evert de knoop nog doorhakken. En vooral op de keuze van deze laatste boer zat menig kijker met smart te wachten.

Boer Evert kiest voor Maud

Want Evert moest een keuze maken tussen Nans en de veelbesproken Maud. Als je de afgelopen weken de Boer Zoekt Vrouw-perikelen hebt gevolgd, dan weet je dat Maud dit seizoen de show steelt. Marc-Marie Huijbregts gaf zelfs openlijk op televisie toe dat hij ook een beetje verliefd is op Maud. Want de eerlijke, lieve, vertederende woorden en ‘het is allemaal oké’-houding van Maud zorgden ervoor dat zij inmiddels een heuse fanbase heeft opgebouwd.



Maud benoemt bij elk ongemakkelijk moment 'wat er gebeurt' en dat het helemaal oké is….waardoor het meteen niet ongemakkelijk meer is. Of tenminste wel minder ongemakkelijk wordt. Ik vind dat knap. #boerzoektvrouw #Maud — Liesbeth v.d. Veen (@liesbethvdveen) May 1, 2022



Maud is echt zo’n mooi en puur mens. Ik hou echt van die vrouw en gun haar de hele wereld #bzv — Valerie Kruidenier (@valkruidenier) May 1, 2022



Heel Nederland staat juichend op de bank. Yes Maud! #boerzoektvrouw pic.twitter.com/9QtIWjp5Bd — floortje (@floydhhhhh) May 1, 2022



Geef toe, Nederland had het nodig dat Maud haar Evert kreeg! Iedereen blij en Twitter ontploft #bzv pic.twitter.com/VPQmOSXQ2D — Carolien (@Caartje65) May 2, 2022

En daar sluit ook Evert zich bij aan, want gisteravond koos de boer voor Maud. Kijkers kunnen hun geluk niet op als Evert definitief voor haar kiest. Daarna gaat een verliefde Maud helemaal los op haar boer en ziet de kijker allerlei ‘hoteldebotel’-momentjes tussen het tweetal. Hoewel boer Evert zijn eigen bescheiden persoon blijft, lijkt hij toch echt onder de indruk van deze wervelwind aan enthousiasme. Ook als de boer een bezoekje brengt aan het huis van Maud en samen met haar in haar hangmat duikt, is dat toch een bijzonder plaatje. En de teaser voor de volgende aflevering belooft al veel goeds, waarbij we een zoenende Maud en Evert onder een waterval zien, tijdens hun citytrip. Die Maud… is het haar toch gelukt.



Ergens in de Algarve dachten ze dat NL het WK had gewonnen, maar de vreugdekreet was voor Evert die Maud koos.. #maud pic.twitter.com/xKjIB73Txl — B.Raafheid (@Braafheidje) May 1, 2022



#boerzoektvrouw Het koppel van t jaar 🥰🥳🥂👍🏼 Maud en Evert ! pic.twitter.com/1IcNieMg6d — Romy (@KlapwijkRomy) May 1, 2022

Langs bij de schoonfamilie in Boer Zoekt Vrouw

Maar ook boerin Janine hakte een knoop door en dat ging haar een stuk minder makkelijk af dan Evert. De Limburgse schapenboerin twijfelde tot op het laatste moment, maar leek het vooral allemaal heel spannend te vinden. Met hier en daar een traan koos ze uiteindelijk voor de Friese Sander en liet ze Christiaan naar huis gaan.



Wat een toffe gozer toch die Sander.

Echt een 24 karaats kanjer. Veel geluk met hem Janine! #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/PjKZIrEeeF — Mirre Aravni (@sanaa_messi) May 1, 2022

In de aflevering van gisteren gingen alle boeren, nadat zij hun keuze maakten, op bezoek bij hun (toekomstige) schoonfamilie. Zo ontmoet Evert zus Fleur, die sprekend op Maud lijkt, en vertrekt Janine naar het hoge Noorden om haar Friese schoonfamilie te ontmoeten. Gelukkig wordt Janine daar iets losser. Maar een ding is wel zeker, Sander moet vooral niet te snel willen bij de schapenboerin.



Maud: "even ontdekken of Evert past bij mijn huis. En als dat niet zo is, dan is dat ook weer interessant". Ik ben fan van die vrouw.

#bzv #boerzoektvrouw #maud — Jan van Aarsmade (@Scipio58736174) May 1, 2022



Het gat in de programmering bij Talpa is makkelijk op te lossen met Maud en haar zus. #bzv #boerzoektvrouw — Trudy Dieke (@MrsLimepop) May 1, 2022

De boeren op citytrip

Paardenboer Hans en zijn Zeeuwse Annette lijken elkaar ook helemaal gevonden te hebben. Nadat Dinie, die de ideale kandidaat voor Hans leek, abrupt naar huis wilde, bleef alleen Annette nog over. Maar dat blijkt helemaal geen enkel probleem. Want het tweetal kan hun geluk niet op. Dat ziet de kijker al tijdens hun date bij Annette thuis en uiteindelijk tijdens hun citytrip in het Ierse Clifden. Als de receptionist bij aankomst vraagt op het koppel één of twee slaapkamers wil, antwoordt Hans zelfverzekerd met zijn boeren-accent: „One room!” Als twee pubers dartelen Hans en Annette door het hotel heen.



Aaah die Hans, die complimenten:

– Ik vind de rechterkant mooier (kijkt dan naar Annette)

– Dat daar zo'n mooi duifje woont aan de overkant. Gaat zelfs fietsen met haar. Iedereen heeft een Hans in het leven nodig. #boerzoektvrouw #bzv — Dreamer (@MCnotHamm3r) May 1, 2022



Kunnen we van Annette leren van elk klein moment en dingetje voor de volle honderd te genieten? ❤️ #bzv #boerzoektvrouw — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) May 1, 2022



Boer Jouke vertrekt naar Brabant voor zijn nieuwe liefde Karlijn, die zelf ook op een boerderij woont. Daar kan Jouke al zijn vakjargon over koeien delen met zijn aanstaande schoonfamilie. Ook de melkveehouder en Karlijn blijken op alle vlakken een ‘match’ en vertrekken voor hun citytrip naar het Deense Kopenhagen.

Kersenboer Rob heeft minder liefdesgeluk

De enige boer waar het allemaal wat minder van een leien dakje loopt, is bij boer Rob en zijn „flirt” Wendy. Hoewel Rob zijn ogen niet van de blonde schone af kan houden, lijkt Wendy terughoudend. De kersenboer bezoekt zijn nieuwe liefde bij haar thuis en doet hier en daar een versierpoging, maar Wendy houdt de boot af. Ook aan het begin van hun citytrip naar het Franse Reims voelt de boel al wat stroef aan. In tegenstelling tot het enthousiasme van Hans en Annette, slaapt Wendy liever op een eigen kamer en blijkt zij nog steeds niet te voelen wat Rob voor haar voelt. Tot grote irritatie van Rob, zien we in de teaser van de volgende aflevering.

We zijn benieuwd waar het (boeren)schip strandt, wordt vervolgd maar weer.



Ik snap wel waarom Wendy een aparte kamer wil. Rob heeft z’n gitaar mee. #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/9q2dH8hMz8 — Josan ✨ (@Josyanne) May 1, 2022

Wil je Boer Zoekt Vrouw terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.