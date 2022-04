Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BZV-Sonja vertelt dat Rob haar in de war bracht met zijn ‘indringende blik’

Het was gisteren, tot grote vreugde van heel veel Nederlanders, weer tijd voor boerenliefde op de bank met Boer Zoekt Vrouw. En in de aflevering van gisteravond moesten twee vrouwen ‘het erf’ verlaten. Eentje daarvan was Sonja, die het hart van kersenboer Rob probeerde te veroveren.

Kersenboer Rob is er zo eentje waar veel over gepraat wordt door BZV-kijkers. Zijn praatgrage gedrag, versiertrucjes en optredens maakten al heel wat tongen los. Letterlijk zelfs, toen hij eerder ‘zijn’ vrouwen zoende.

Veelbesproken kersenboer Rob koos voor Wendy

In de aflevering van gisteren deed Rob menig kijker weer verbaasd opkijken. Onder meer de danssessie in de keuken zorgde voor de nodige hilariteit. Van buitenaf gefilmd zagen we boer Rob in de keuken met ‘zijn’ Sonja en Wendy van links naar rechts stuiteren op de schone tonen van Snollebollekes. En meerdere nummers, inclusief dansmoves, kwamen voorbij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diezelfde Rob verklaarde vervolgens de liefde aan Wendy. Zij vertelde eerder dat ze nog geen „wow-effect” of vlinders had. Maar ze gaat de uitdaging met haar kersenboer toch aan. Sonja moest de kersengaard verlaten.

Sonja vertelt over vertrek bij Rob

Op de website van Boer Zoekt Vrouw reageert Sonja nu op haar vertrek, waar ze naar eigen zeggen een dubbel gevoel aan overhield. Aan de ene kant voelde ze „opluchting”, omdat ze de verliefdheid miste. Maar ze hield ook wel een verdrietig gevoel over aan haar afscheid van de boerderij.

De signalen van Rob waren volgens haar verwarrend. Hij kon haar „indringend aankijken”, vertelt Sonja. Daardoor kreeg ze het idee dat de kersenboer haar toch leuk vond. Wel merkte ze tijdens haar dates dat Rob meer gevoelens had voor ‘flirt’ Wendy. Haar vertrek voelde ze dan ook aankomen. „Het liefst hoor je het niet, maar eigenlijk wist ik het al.” Overigens heeft Sonja er wel vertrouwen in dat haar „witte prins op het knappe paard” nog wel gaat komen.

Ook Lotte vertrekt uit Boer Zoekt Vrouw

In dezelfde aflevering moest ook Lotte de boerderij van de Friese melkveehouder Jouke verlaten. Hij koos ervoor om Karlijn mee te nemen op citytrip. Zelf zag Lotte het wel voor zich om bij de boer in te trekken. Maar de twijfels sloegen ook bij haar toe. Hij was volgens haar wel „heel gestructureerd”.

Wil je Boer Zoekt Vrouw terugkijken? Dat kan hier.