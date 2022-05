Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 brute films en series die in week 17 op Netflix verschenen

Netflix heeft in week 17 weer een aantal bijzondere films en series aan het aanbod toegevoegd. Met stip op 1: de laatste zeven afleveringen van Ozark. Maar er verscheen meer afgelopen week.

Deel 1 van Ozark seizoen 4 was al om van te smullen, maar nu volgt de échte finale. Wat wordt het lot van Marty en Wendy Byrde?

Nieuwe films en series op Netlflix in week 17

Naast deze geweldige Netflix Original nog een viertal films en series die zeker een plekje verdienen op jouw Netflix-watchlist.

1. Ozark: seizoen 4 deel 2 (Original Serie)

Gaat Marty Byrde zijn familie eindelijk lostrekken van het Mexicaanse drugskartel? En krijgt Ruth haar zoete wraak voor de brute moord op haar neef Wyatt? Deel 2 van seizoen 4 belooft een knallend einde van deze steengoede Netflix Original-serie.

2. Gasoline Alley (Original Film)

In de lijst met nieuwe films en series ook een ode aan Bruce Willis. Gasoline Alley is een van de laatste films waarin deze onvervalste actieheld een rol speelt. Onlangs werd namelijk bekendgemaakt dat hij stopt met acteren. De acteur van onder andere Die Hard lijdt aan afasie, een taalstoornis die spraak en andere hersenfuncties aantast. Dat Bruce Willis genoodzaakt is zijn acteercarrière te beëindigen, is een verlies voor alle filmliefhebbers. Al is dat misschien niet helemaal waar; hij maakte de laatste jaren voornamelijk slappe films, en dan zonder cultgehalte. Volgens IMDb past deze film perfect in die categorie. Toch is dit Bruce Willis vergeven en verdient deze film een kans. Al is het puur om te genieten van een van de laatste optredens van een eens zo gevierd acteur.

3. The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (Original Documentaire)

De iconische Marilyn Monroe had zoveel aantrekkingskracht dat er geruchten gaan dat zelfs de gebroeders Kennedy de verleiding niet konden weerstaan. Maar het is vooral haar overlijden waar nog veel twijfels over bestaan. Was de overdosis een ongeluk, opzettelijk, of erger nog: moord? The Mystery of Marilyn Monroe probeert dit mysterie te ontrafelen. Door nooit eerder vertoonde interviews met personen die dicht bij haar stonden, tracht deze Neflix-documentaire meer licht te schijnen op haar mysterieuze overlijden op 36-jarige leeftijd.

4. David Spade: Nothing Personal (Original Comedy Special)

In de lijst met nieuwe films en series deze week ook een heerlijke stand-up comedy. Grappenmaker David Spade zet een ijzersterke show neer in deze Netflix Original Comedy Special. Een kleine man met grootse grappen. Voor David is geen enkel onderwerp taboe, dus dat belooft veel grappen die op het randje balanceren. Of er net even overheen gaan.

5. Bubble (Original anime)

Als afsluiter een doldwaas anime-avontuur. De Japanse anime-film Bubble speelt zich af in de nabije toekomst. En jawel, de wereld is overgenomen door zeepbellen. Een explosie in de Tokyo Tower heeft ervoor gezorgd dat de miljoenenstad onleefbaar is geworden. Het gebied is verboden terrein, maar niet voor enkele jonge durfallen die er stiekem leven.

