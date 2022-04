Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maud steelt de show in Boer Zoekt Vrouw, maar: ‘Meid, kies voor jezelf!’

Het woord ‘verliefd’ viel in Boer Zoekt Vrouw gisteravond te pas en te onpas. Boer Rob, Karlijn, boer Jouke en Maud: alle vier gaven zij voor de camera aan hoteldebotel te zijn. Maar eentje stal de show: dat was toch echt Maud met haar brief voor de bijzondere boer Evert. Kijkers schreeuwen echter bijna naar de buis. „Maud, kies voor jezelf! Niet die stugge heikneuter.”

En kijkers waren er gisteren voor Boer Zoekt Vrouw van presentatrice Yvon Jaspers weer genoeg. Meer dan 2,8 miljoen mensen gingen eens goed voor de vrijgezelle boeren zitten en dat was veruit de hoogste tv-score van de dag.

Snollebollekes in Boer Zoekt Vrouw

Het was aan het begin van de Boer Zoekt Vrouw-aflevering wel even schrikken. Van buitenaf gefilmd zagen we boer Rob in de keuken met ‘zijn’ Sonja en Wendy van links naar rechts stuiteren op de schone tonen van Snollebollekes.



Rob en vrouwen dansend op Snollebollekes. Daar hoeft geen LuckyTV meer overheen#boerzoektvrouw — niec (@nniieecc) April 24, 2022



Net als je denkt alles gezien te hebben bij Rob….De Snollebollekes😳 Het kan dus altijd erger. #boerzoektvrouw — Marianne R.🇺🇦💙💛🌻 (@montflor) April 24, 2022

Diezelfde Rob verklaarde vervolgens de liefde aan Wendy. Laatstgenoemde – die van de zoenen van een week eerder – wil zo graag, maar voelt nog geen wow-effect. Zij voelt geen ‘duzenden’ vlinders en, heel zakelijk, haar oudste kind kan zij niet zomaar van school halen om bij Rob in te trekken. Die wil de uitdaging echter maar wat graag aangaan: „Ik ben stapel!” Sonja kon daarop huis, haard en kersengaard verlaten.

Nog meer verliefdheden bij Boer Zoekt Vrouw

Bij schapenhoudster Janine viel het woord verliefdheid ook, hoewel wat meer schoorvoetend. Sander voelt de verliefdheid voor de Limburgse eigenlijk wel. Christiaan? Geen idee. Die valt vooral stil tijdens ‘de goede gesprekken’. En Janine? Die zit alleen maar volledig in de knoop. Het gevoel wil haar hart niet binnendringen, of iets dergelijks. Wat overigens wel te maken heeft met een flinke kras uit een mislukte vorige relatie en dat is sneu. Of zij de knoop toch kan doorhakken, zien we zondag in de volgende Boer Zoekt Vrouw.

Doorpakken deed de doorgaans wat stugge Fries Jouke wel. De boer is ontdooid en dat komt door Karlijn. De leuke blondine gaf in de stal aan ‘wel wat te voelen’. Doorpakken en afhandelen, zag je Jouke denken. Hup, aan de keukentafel en uitspreken die handel. Want ook hij is verliefd. Lotte verliet na wat tranen zijn boerderij.



Janine, Sander is vanaf het eerste moment jouw match! Wij zien het allemaal, nu jij nog! 💕💕 #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VugVd8NjfC — Linda (@Lintweetsagogo) April 24, 2022

Brief van Maud aan Evert

Boer Hans ziet het ondertussen helemaal in de overgebleven Annette – die hij de vorige week vertrokken Dinie noemt – zitten. Hij vroeg haar gisteravond te blijven en samen op citytrip te gaan.

Maar dan Maud. Je weet wel, Maud die bij het voorstellen van de boeren als een zweverig hangmat-type werd gezien. Veel kijkers zijn helemaal bijgedraaid. „Wat een lief mens”, schreef Metro eerder al. Maud probeerde een uiterste move om boer Evert binnen te slepen. Terwijl de koeienboer wandelde met Nans om te horen ‘of er over en weer nog vragen waren’, ging Maud er eens goed voor zitten en pakte de pen. Zij schreef een eerlijke brief waarin zij haar hart uitstortte. Ook Maud is namelijk verliefd. Op Evert. Als ze met hem praat „beslaan haar brillenglazen”. En: „Als ie naar me kijkt, dan voel ik me vereerd. Ik voel me verliefd, ja, ik ben hartstikke verliefd!”



Evert die weet niet helemaal wat ie er mee aan moet…. Met de brief van Maud na 3,5 uur schrijven . Doe maar een biertje…. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/SIE1aZGDUn — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 24, 2022

Ze las de brief gisteravond op een prachtige manier aan Evert voor, die daarop even moest bekomen met een koud biertje. Kwam er een reactie? Nee. Nou ja, hij humde tot twee keer toe iets over ‘mooie brief’. KRO-NCRV bewaarde dit slim tot het einde van de uitzending van Boer Zoekt Vrouw. Want of Maud het hart van Evert met haar actie heeft veroverd, dat zien we natuurlijk pas volgende week.

Kijkers Boer Zoekt Vrouw hopen op iets anders

Veel kijkers hopen echter op een totaal andere wending bij dit mogelijke Boer Zoekt Vrouw-koppel. Ze hopen dat Maud bij wijze van spreken wegrent van die boerderij, naar een man die zij echt verdient. Overigens vinden sommige kijkers ook dat ‘Maud te veel is’ en Evert linea recta in de armen van Nans moet vliegen. Een greep uit de reacties.



Nog even over Maud… Ik gun haar zo de man van haar dromen. En dat is nu Evert.

Maar ze kijkt, vrees ik, door een te roze bril.

Zij zitten, om het in haar woorden te zeggen, op 2 heel verschillende emotionele en intellectuele golflengten. #boerzoektvrouw #bzv — Marieke (@Emmetjes) April 24, 2022



Maus is zo hopeloos opzoek naar liefde dat ze zelfs met een Evert genoegen neemt. Kom op Maud jij verdiend iemand die het waardeert dat je hem adoreert, niet een vent die met geluk ja of nee zegt. #bzv#boerzoektvrouw — Ñoña Mañis (@nonameisje) April 24, 2022



Ik vind Maud geweldig, Evert absoluut een lieverd maar ehm… snap NIET wat Maud met haar (vind ík) 'charismatische karakter' in deze goede man ziet. Zie haar meer als zijn therapeut… zou ze dát (een beetje) willen? Opposites attrackt?? #boerzoektvrouw #bzv — [email protected] 💖🤩 (@SonjaR63) April 24, 2022



Maud, kies alsjeblieft voor jezelf en ga voor iemand die jou terug kan geven wat jij diegene te bieden hebt. Evert kan dat niet. #boerzoektvrouw #bzv — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) April 24, 2022



Ben ik de enige die hoopt dat Evert Maud niet kiest?

Maud verdient toch een echt leuke vent? Niet zo'n stugge heikneuter? Of ben ik nu weer te bot? #boerzoektvrouw #bzv — slaghoedje (@slaghoedje) April 24, 2022



Is er niet een hele leuke vent op #Twitter voor #Maud? Ze verdient het zo! Prachtmens! #boerzoektvrouw pic.twitter.com/hwdA6cpD8V — Wiltrude Turnhout (@WiltrudeTvdB) April 24, 2022



Ik kan het mis hebben, maar ik denk dat #Maud te veel is voor #Evert, die zich wel gevleid voelt door Maud, maar zich tegelijk ook geen raad weet. Evert kiest voor #Nans.#bzv #Boerzktvrouw — René Nienkemper (@Nienkemper) April 24, 2022

