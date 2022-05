Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het lenteweer zet door! En het wordt een zonnige Bevrijdingsdag

Naast dat er tijdens Bevrijdingsdag een hoop feest en vertier te beleven is in het land, lijkt ook moeder natuur de slingers op te hangen. Want de weersvoorspellingen zien er zeer gunstig uit. Op 5 mei staat ons een hoop zon te wachten en het lijkt erop dat het lenteweer de komende dagen aanhoudt.

„De lente schakelt deze week een tandje bij”, schrijft weervoorspeller Weer.nl. We hebben er even op moeten wachten en afgelopen weekend was het op sommige plaatsen nog grauw en grijs. Maar de komende dagen, zeker in het midden en zuiden van het land, wordt het zonnig en warm. Met lentetemperaturen tussen de 15 en 20 graden. In het noorden liggen die temperaturen altijd iets lager vanwege de frisse zeewind.

Nederland wordt getrakteerd op zon

Met dit vooruitzicht kun je je wellicht niet voorstellen dat het vannacht in Leeuwarden nog met 0,7 graden vroor. Maar vandaag wordt Nederland getrakteerd op zon, met hier en daar een stapelwolk in het zuidoosten van Nederland. Je hoeft niet te rekenen op regen en de temperaturen lopen uiteen van 15 graden in het noorden en 19 in het zuiden.

Vanavond kan het noorden rekenen op hier en daar een spat regen, maar de rest van Nederland houdt het droog. Let wel op, ‘s avonds koelt het flink af. Met op sommige noordelijke plekken temperaturen tot het vriespunt.

Lenteweer met Bevrijdingsdag

Morgen kan Midden- en Noord-Nederland rekenen op een lokaal buitje. Maar ook morgen kunnen Midden en Zuid-Nederland rekenen op temperaturen tussen de 15 en 19 graden. In het noorden wordt het morgen iets kouder, tussen de 11 en 14 graden.

Na morgen ligt er een tijd lang een hogedrukgebied boven Nederland. En dat betekent: goed weer! Vooral op donderdag 5 mei dus. Ook de rest van de week variëren de temperaturen tussen de 15 tot zelfs 21 graden. Daarbij staat er maar weinig wind. En tot slot zet het aangename lenteweer ook richting aankomend weekend nog door. En dat is toch prettig nu Nederland weer als vanouds Bevrijdingsdag viert. Ook bij de dodenherdenking op De Dam op 4 mei is na lange tijd weer publiek toegestaan.