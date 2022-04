Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarische Marc-Marie in Jinek: ‘Ben verliefd op Maud uit Boer Zoekt Vrouw’

Boer Zoekt Vrouw en deelneemster Maud deden zondag heel wat stof opwaaien. Als het om Marc-Marie Huijbregts en Boer Zoekt Vrouw gaat, waait er altijd stof op. De cabaretier geldt als de grootste fan. Gisteravond schoof hij daarom aan in talkshow Jinek. Want die Maud moest eens goed besproken worden natuurlijk.

Marc-Marie Huijbregts was ook gast van Eva Jinek om het te hebben over zijn nieuwste theaterprogramma, waarbij hij in gesprek gaat met het publiek in de zaal. Maar dat was eigenlijk bijzaak. Hij was er met name voor Boer Zoekt Vrouw, op het overlijden van Doe Maar-frontman Henny Vrienten na het meest besproken onderwerp van de dag misschien wel. Huijbregts bespreekt de boerenliefde ook regelmatig met Aaf Brandt Corstius in hun podcast Marc-Marie en Aaf Vinden Iets.

Hart Marc-Marie smelt van brief aan Evert

Na een fragment van Lucky TV, waarbij Maud geniet van ‘een berg stront met een hartje erop’, mag de enorme Boer Zoekt Vrouw-fan los. Eva Jinek trapte af met de Metro-kop ‘Maud was de ster van de show!’ (vooruit, toegestaan). Na het fragment van het voorlezen van de brief door Maud aan boer Evert, waarin zij hem de liefde verklaarde, zagen we de ogen van Marc-Marie twinkelen. „Dan smelt je hart, toch? Ik houd van Maud, ik ben verliefd op Maud.”



„Er gebeurt veel”, gaat de vrolijke en soms wat warrige verteller door. „Zij doet eerst die brief voorlezen… Wat al super dapper is, dat je überhaupt die brief schrijft en hem dan hardop voorleest. Dan doet ze precies de valkuil waar ik volgens mij ook weleens in val. Ze zegt ‘doe lekker rustig’. Maar ze wil natuurlijk dat hij zegt wat hij ervan vindt. Zij probeert het moeilijke moment op te lossen en zegt ‘nee, we kunnen ook stil zijn. Wil je wat drinken?’ Ze gaat het allemaal oplossen omdat hij maar niks zegt. Ze heeft net heel haar kleren uitgedaan, staat daar en eh… hij zegt, ‘ja mooi, heel mooi’. En dan is ie weer stil.”

‘Maud weet zich geen raad meer in Boer Zoekt Vrouw’

Marc-Marie Huijbregts is duidelijk fan van deze Maud, die haar pijlen zo duidelijk op boer Evert heeft gericht (zondag weten we of haar Boer Zoekt Vrouw-avontuur eindigt). „Ik vind haar geweldig, zo eerlijk. En dan komt ze terug. Dan gaat ze even op de bank zitten, even op de grond zitten, dan gaat ze weer lopen. Ze weet even niet wat ze moet doen, ze weet zich geen raad.”



Maud is geweldig!

Ze lost het altijd voor Evert op, denkt Eva. „Terwijl ze even stil moet zijn.” Marc-Marie daarop: „Nee, je voelt… je kan neerleggen bij hem wat je wil. Hij ziet het niet liggen, gewoon. Hij denkt oh, daar ligt iets. Maar hij voelt helemaal geen noodzaak om een stilte op te lossen. Dat is niet op het boerenbedrijf. Daar kun je gewoon stiltes laten liggen en dat is prima. Ik zou er gék van worden.”

„Af en toe doet Evert de deur een klein stukje open”, zag Marc-Marie vervolgens. Typisch hij: „Dan zien Maud en Nans goud. Al laat ie maar een boer, dan zeggen ze ‘heel goed, je ziet precies wie ik ben’.”

‘Iedereen is van Maud gaan houden’

In het begin van Boer Zoekt Vrouw werd er best kritisch op Maud gereageerd, weet ook fan Huijbregts. Maar: „Nadat eerst iedereen over haar heen viel, heb ik het gevoel dat we allemaal van Maud zijn gaan houden. Omdat ze echt is wie ze is. Het is ook zielig. Dan zie je Evert met Nans lopen en dan komt ze terug en dan vraagt Maud ‘heeft hij ook dingen aan jou gevraagd?’ En dan zegt Nans ‘ja… ja’. Terwijl wij weten ‘dat heeft ie niet gedaan!’”

Marc-Marie haalt een eerdere uitspraak van boer Evert aan. Die wil hij wel op een tegeltje: ‘Wij hebben veel oppervlakkige gesprekken. Ja, dan leer je iemand wel kennen.’ „Geweldig.”



Hoe eindigt Boer Zoekt Vrouw?

De conclusie van Marc-Marie? „Nans forceert een relatie. Ze loopt de hele tijd tegen hem aan, zeg maar. Maar ik gun het Maud. Ik heb kaarsjes gebrand voor Maud gewoon.” Eva Jinek: „Maud gaat het niet redden. Maar ze blijft erin geloven. Ze geeft, ze is een eeuwige bron.” Volgens Marc-Marie klopt dat niet. „Evert en Maud hebben samen een kalfje geboren laten worden. En wie zag een hartje op het hoofd van het kalfje? Maud! En het was echt wel een beetje een hartje.”

