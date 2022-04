Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Talitha Muusse klapt uit de school over ‘angstcultuur’ Op1: ‘Corona voor kijkcijfers en pesterijen’

Talitha Muusse sprak zich in haar tijd als Op1-presentatrice te ongenuanceerd uit, vond omroep KRO-NCRV. Het gevolg was dat zij het programma moest verlaten. Muusse doet nu zelf een boekje open over die tijd. Ze spreekt van pesterijen op de werkvloer, het gebrek aan journalistieke nuance, het gebruik van corona voor kijkcijfers en ook haar ex-mede-presentator Sven Kockelmann komt ter sprake.

Muusse staat bekend als een journalist met een activistisch en maatschappelijk karakter. Maar volgens omroep KRO-NCRV waren de politieke activiteiten van Muusse niet passend voor een Op1-presentator. Zo kreeg ze onder meer kritiek vanwege haar uitspraken over het vaccinatiebeleid en ze sprak zich uit over de Omtzigtgate. Vorig jaar moest ze haar Op1-stoel afstaan.

Talitha Muusse haalt uit naar Op1 en KRO-NCRV

Daarna spaarde Muusse de publieke omroep niet meer. Zo onthulde ze eind vorig jaar dat politieke partijen zich bemoeien met de Op1-presentatoren. En dat ze zich bij sommige partijen niet populair had gemaakt vanwege haar uitspraken, onder meer over premier Mark Rutte. De presentatrice moest zich destijds „gedeisd houden” en voelde zich „geïntimideerd”.

In de podcast Uitblinkers van Yves Gijrath doet ze nogmaals haar kant van het Op1-verhaal. Ze legt uit dat ze amper inbreng had voor het programma. „Je merkt bij alles wat je inbrengt dat het heel snel van tafel wordt geveegd. Dan zeiden ze tegen me dat het niet journalistiek is of dat die gast het niet lekker doet op televisie.” Maar volgens de oud-presentatrice werden ook haar vragen uit draaiboeken gehaald als ze naar het toilet was. „Ik werd gewoon heel vaak een beetje buitengesloten van het gesprek of belachelijk gemaakt om mijn mening. Er werd me ook verweten dat ik geen journalistieke houding had.”

‘Scoren met coronabeleid en niet journalistiek’

Zo haalt ze ook het coronabeleid en de berichtgeving daarover aan. Muusse legt uit dat haar werd verteld dat mensen bang waren voor corona en daarin gevoed moesten worden. Waarom Ab Osterhaus vaak aanschoof bij Op1? Of de besmettingscijfers vaak werden besproken? „Sinds corona zijn de televisiecijfers de pan uit gerezen. Mensen zijn verslaafd geraakt aan dat negatieve, angstige nieuws. Dat wordt beloond. Ze zien de kijkcijfers en het blijft scoren als je dat blijft leveren.”

Volgens Muusse voelden de Op1-makers geen maatschappelijke verplichting om nuance te brengen in het coronadebat. „In mijn optiek totaal niet journalistiek.” Het ontbrak volgens haar aan andere geluiden.

Geen contact meer met Sven Kockelmann

Muusse vertelt over haar laatste Op1-uitzending, waar ze uiteindelijk vanaf zag. De omroep eiste onder meer dat zij twintig minuten aan tafel niet mocht praten. Maar ze heeft spijt dat ze die uitzending niet presenteerde, want ze had nog wel graag een actie willen uithalen. „Met een t-shirtje onder mijn blouse, met ducktape op mijn mond of het gesprek onderbreken.”

Ze verwijt collega Sven Kockelmann niet dat zij destijds moest vertrekken. „Dat is echt de KRO-NCRV.” Maar hij nam het ook niet voor haar op. Het presentatieduo heeft geen contact meer met elkaar. Overigens mocht niemand van de Op1-crew contact houden met Muusse. „De dag dat ik besloot om de laatste uitzending niet te doen, ging er ook een appje rond naar alle omroepen en presentatoren dat niemand contact met mij op mocht nemen. ”