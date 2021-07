NPO-collega haalt in column uit naar Talitha Muusse om vaccinatie-uitspraken

Televisiemaker Teun van de Keuken haalt behoorlijk uit naar zijn NPO-collega en oud-Op1-presentatrice Talitha Muusse. In een column bekritiseert hij de presentatrice en haar uitspraken over het coronavaccin. Muusse betreurt het feit dat Van de Keuken „persoonlijke belediging als hoofddoel” koos.

Het rommelt nogal bij de NPO. Zo klonk vorige week veel kritiek op de onafhankelijkheid van de VPRO en de documentaire van Sigrid Kaag. En was daar het bekritiseerde vertrek van Fidan Ekiz en Renze Klamer bij de Vooravond. En daar blijft het niet bij. Oud-OP1 presentatrice Talitha Muusse krijgt nu de wind van voren van een NPO-collega.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Millennialexpert Talitha Muusse kletst maar wathttps://t.co/8dEMw8S5FU — Teun van de Keuken (@Teunvandekeuken) July 5, 2021

Van de Keuken vindt Talitha Muusse mislukte presentator

Journalist en televisiemaker Teun van de Keuken, die onder meer bekend is van het NPO-programma De Keuringsdienst van Waarde, haalt uit naar de presentatrice. In zijn column voor de Volkskrant laat hij zijn mening over Muusse duidelijk horen. Met de kop ‘Millennialexpert Talitha Muusse kletst maar wat’, laat hij lezers weten geen groot liefhebber te zijn.

Zo noemde Van de Keuken de presentatrice een „mislukte presentator van Op1” waarvan haar expertise „niets voorstelt”. De journalist bekritiseert daarnaast de uitspraken van Muusse die zij deed over het coronavaccin.

Twijfels over vaccinatie

Op Twitter laat Muusse weten geraakt te zijn door de column. In haar tweets schrijft ze „oprecht verdrietig te zijn”. Ze noemt het stuk „haatdragend”. Volgens de presentatrice bevat de column van Van de Keuken ook „onjuistheden”. Muusse benadrukt dat de columnist haar uitspraken verdraait en schrijft dat „dit knip-en-plakwerk niet past bij een journalistieke houding.”

De presentatrice snapt niet waarom Van de Keuken haar aanvalt vanwege haar twijfels over vaccinatie. Ze begrijpt het als de journalist het niet met haar eens is. Maar ze vraagt zich af waarom de columnist zich niet interesseert in de reden achter Muusse haar uitspraken. En Muusse schrijft niet de enige te zijn die zo denkt. „Er zijn ook jonge mensen die anders denken over deze coronacrisis die ongehoord blijven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf mijn vakantieadres even een uitgebreidere reactie: wat teleurstellend om te lezen dat een columnist @Teunvandekeuken zo een haatdragend beeld schetst met ook nog eens onjuistheden. https://t.co/DZ0Z1dedX4 — Talitha Muusse (@talithamuusse) July 5, 2021

Muusse betreurt reactie NPO-collega

Muusse betreurt de column van haar NPO-collega. Ook omdat hij volgens haar onderwerpen aankaart die zij wel belangrijk vindt. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en klimaatverandering. Volgens haar doet Van de Keuken mee met de groep columnisten die de persoonlijke belediging als hoofddoel kiezen. „Dit soort beledigende columns ontneemt mensen de zin om in het publieke debat deel te nemen”, aldus de presentatrice.

Het activistische karakter van Muusse leidde de laatste tijd voor de nodige ophef. Zo riep ze haar volgers op om naar Den Haag te komen om daar fysiek na te praten over onder andere het debat over de ‘Omtzigtgate’ en de verkenningschaos. Ook sprak ze zich een aantal keren haar twijfels uit over het coronavaccin en uitten ze op Twitter haar zorgen over coronavaccinatie bij jongeren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind dit zo erg 😔 https://t.co/1ir63gzpml — Talitha Muusse (@talithamuusse) June 29, 2021