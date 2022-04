Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen doen voor gezin per maand nu al tientallen euro’s duurder

De prijzen van de dagelijkse boodschappen in de supermarkt zijn het laatste halfjaar ruim 11 procent gestegen. Een gezin is inmiddels enkele tientjes per maand extra kwijt aan brood, koffie, melk en alles wat maar nodig is.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoekbureau GfK. Het Algemeen Dagblad schreef er vanmorgen over. Nederlanders kopen nu massaal huismerken en gaan vaker naar goedkopere supermarkten. De slager en de visboer zijn – helaas voor hen – behoorlijk uit de gratie.

100 euro boodschappen maand later 111,30 euro

De onderzoekers van GfK doen maandelijks boodschappen. Eind augustus betaalden ze voor een winkelwagentje met 55 basislevensmiddelen – van brood, fruit, melk en kaas tot hagelslag, wijn en tandpasta – precies 100 euro. Deze maand moesten ze voor hetzelfde karretje 111,30 euro afrekenen. „Consumenten zijn in ruim een halfjaar tijd 11,3 procent duurder uit”, zegt Norman Buysse, directeur retail bij GfK.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wekelijks voor 15 euro meer in het winkelmandje

Sinds de jaarwisseling stegen de prijzen het hardst. Voor het wagentje met 55 basisproducten moest bij de kassa mede vanwege de Oekraïne-oorlog 7 euro meer worden afgerekend. Buysse spreekt van een forse toename. „Een gemiddeld gezin met twee kinderen doet jaarlijks voor 7000 tot 8000 euro aan boodschappen. Dat betekent dat huishoudens al snel een kleine 800 euro duurder uit zijn, zo’n 15 euro per week.” En dus zo’n 60 euro per maand.

Voedsel voor ramadan en Suikerfeest duurder

Voor de wereldwijde moslimgemeenschap begon vorige week de ramadan. Ook toen was er nieuws rond dure boodschappen en niet alleen in Nederland. In veel islamitische landen zorgen de sterk gestegen voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne voor problemen bij de bevolking. Ook de islamitische gemeenschap in Nederland ontkomt niet aan die hogere prijzen voor bijvoorbeeld zonnebloemolie, bloem en honing, met zelfs lege schappen in winkels. Voor veel moslimgezinnen kan de ramadan met de maaltijden voor zonsopkomst en na zonsondergang en de viering van het Suikerfeest aan het einde van de vastenmaand dan ook wat soberder zijn dan voorheen.

„Ik hoor de mensen klagen”, zei voorzitter Bouchaib Saadane van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders bij de Ramadan-start. „Honing, meel en zonnebloemolie zijn heel geliefde ingrediënten voor traditionele islamitische maaltijden. Mensen willen zelf graag brood maken. Maar de prijzen rijzen de pan uit en veel moslims zijn niet zo rijk.”

Metro heeft wekelijks een rubriek over boodschappen. In ‘De boodschappen van…‘ zijn regelmatig tips te lezen over hoe je in de supermarkt slim kunt besparen.