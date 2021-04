Talitha Muusse wil laatste Op1 niet meer presenteren

Op1-presentatrice Talitha Muusse wil vanavond niet de laatste uitzending van Op1 presenteren. Eerder deze week riep ze haar volgers op om naar Den Haag te komen om daar na te praten over het heftige debat van donderdag. Dat zorgde voor ophef. Volgens Muusse stelt omroep KRO-NCRV voorwaarden aan haar optreden die botsen met haar eigen professionele en persoonlijke waarden.

Zo zou Muusse niet meer mee mogen praten met politieke gesprekken die aan tafel gevoerd worden. „Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg”, schrijft ze op Instagram. De presentatrice schrijft ook dat er „een continue dialoog” is geweest tussen haar en de omroep over haar rol als talkshowpresentator. „Ik ben bij de omroep en Op1 gevraagd op basis van mijn maatschappelijke en activistische profiel”, schrijft ze.

Verschillende maatschappelijke rollen combineren

Ze zou bij aanvang al aangegeven hebben haar rol als presentator te willen combineren met haar rol als opiniemaker en ondernemer. Maar volgens Muusse is die combinatie door de nieuwe voorwaarden helaas niet meer mogelijk. „In de toekomst wens ik verschillende maatschappelijke rollen te combineren.” De omroep KRO-NCRV heeft nog niet gereageerd.

Muusse presenteert sinds januari de NPO-talkshow Op1 op zondag, samen met Sven Kockelmann. Vandaag zou de laatste uitzending van het presentatieduo te zien zijn want vanaf 5 april is het praatprogramma weer alleen op doordeweekse dagen te zien.

Fysiek napraten over ‘Omtzigtgate’

Eerder deze week kwam de presentatrice in opspraak omdat ze haar volgers op Twitter opriep om naar Den Haag te komen om daar fysiek na te praten over onder andere het debat over de ‘Omtzigtgate’ en de verkenningschaos. Maar de tweet zorgde voor nogal wat kritiek. Zo zei WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes tegen het AD het een „ongemakkelijke actie” te vinden. „Dit klinkt als een actievoerende mevrouw die haar maatschappelijke betrokkenheid toont en probeert te mobiliseren. Ik zou dat van mijn presentatoren niet zo prettig vinden, want dat vind ik geen journalistieke taak”, zei hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goedemorgen. Met een kater wakker worden dit. Vandaag om 12 uur gaan we met politiek geïnteresseerden een volksberaad houden op het Plein in Den Haag om na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie. Stuur even een DM als je ook komt! #omtzigtdebat #rutte — Talitha Muusse (@talithamuusse) April 2, 2021

De KRO-NCRV laat weten het te betreuren dat Talitha Muusse de laatste uitzending van Op1 zondagavond niet presenteert. Het voortijdig stoppen van Muusse is volgens de omroep wel in goed overleg verlopen. „We hebben besloten dat gelet op haar politieke activiteiten van de afgelopen dagen, de rol van presentator bij Op1 niet meer passend voor haar is”, laat de omroep weten in een persbericht. „Op1 vereist journalistieke onafhankelijkheid en heeft een presentator nodig die gesprekspartner kan zijn voor iedereen aan tafel. Daarom is samen met Talitha besloten dat zij vanavond de uitzending van Op1 namens KRO-NCRV niet presenteert.”