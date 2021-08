Ab Osterhaus zat 33 keer bij Op1: ‘Hij is een kijkcijferkanon’

Op1-presentatrice Carrie ten Napel vertelt in een interview met de VARAgids over ‘kijkercijferkanon’ Ab Osterhaus. Volgens haar was dat de reden dat de viroloog 33 keer in de talkshow verscheen.

Ten Napel vertelt in het interview over haar rol als presentatrice. Op1 krijgt hier en daar nog wel eens kritiek over hun aanpak en interviewstijl. Het programma kenmerkt zich door de verschillende presentatieduo’s. „Elk setje neemt weer een eigen smaak en kleur mee. Ik zie ook dingen waarvan ik denk: ‘Oeh, dat had ik misschien niet gedaan'” ,vertelt Ten Napel in het interview.

Ab Osterhaus vaak bij Op1 aan tafel

Op1 overwoog om coronadeskundige Ab Osterhaus minder vaak aan tafel te laten. Waarom? De viroloog kreeg behoorlijk wat kritiek over zijn veelvoudige televisieoptredens. Toch schoof Osterhaus 33 keer aan bij Op1. De presentatrice vertelt dat dit wel besproken is op de redactie. Maar de kijkcijfers waren met Ab Osterhaus hoog. „De piek zit altijd bij Ab”, vertelt Ten Napel.



Ab Osterhaus is in korte tijd een BN'er geworden vanwege zijn kennis over corona. Ongeveer vaste gast bij OP1, maar hij schoof onlangs ook aan in DE ORANJEZOMER. Hokeyer Brinkman vroeg zich ook af wat Ab Osterhaus aan een sporttafel doet. #DeOranjezomerhttps://t.co/99NkMU4bi7 — Jan-Willem Bakker 💎 (@JanWBakkerNL) August 3, 2021

De onafhankelijkheid van Osterhaus stond nogal ter discussie. De viroloog zou namelijk financieel belang hebben bij de ontwikkeling van vaccins. Zo werd meerdere keren een video uit 2009 gedeeld waarin te zien is dat Osterhaus juicht over de komst van de Mexicaanse griep. Het platform Follow the Money constateerde dat de viroloog miljoenen euro’s verdiende met zijn aandelen in een farmaceutisch bedrijf.



Goh, Ab Osterhaus zat gisteren bij #Op1. — Pim Sollie (@PimSollie) July 27, 2021

Carrie ten Napel prijst Ab Osterhaus

De Op1-presentatrice prijst in het interview de corona-aanpak van Osterhaus en zijn boodschap om voorzichtig te blijven. „Hij heeft vaak gelijk gehad.” Ten Napel bestempelt Osterhaus als een heus ‘kijkcijferkanon’.

De presentatrice vindt alle commotie rondom de coronadeskundige onterecht. En volgens haar kreeg hij behoorlijk veel „shit en kritiek” over zich heen. „Waarom wekt hij zo veel irritatie en agressie op? Hij is een waardevolle gast, en een leuke man bovendien.” Volgens de presentatrice was Osterhaus altijd bereid in de uitzending te verschijnen. „Hij is ontzettend druk, maar als je hem belt, dan komt hij. En dat is niet alleen uit ijdelheid.”

Ook het bekende wijntje dat meneer Osterhaus op tafel had staan, kreeg op social media het nodige commentaar. „Gerard Joling heeft ook áltijd een glas witte wijn voor zijn neus, maar bij Ab is het een enorm probleem”, vertelt Ten Napel.



Heeft Ab Osterhaus een abonnement bij Op1?

En weer een glas wijn voor zijn neus.

Die man moet toch alcoholist zijn geworden door Op1. — Enrico Schwartz (@EnricoSchwartz) July 26, 2021

Vertrek Talitha Muusse bij Op1

Ex-presentatrice Talitha Muusse verliet Op1 omdat de omroep voorwaarden stelde die botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Ze mocht de laatste aflevering vanwege haar activistische activiteiten niet meer meepraten over politiek. In de podcast van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth vertelde ze dat het bij Op1 ontbrak aan een journalistieke controlefunctie. Zo noemde ze ook de woorden van Ab Osterhaus op, die ze niet kon checken. „Maar dan werd er gezegd: hij is een autoriteit”, sprak Muusse uit.