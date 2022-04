Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Attje Kuiken neemt stokje over van Lilianne Ploumen en wordt fractievoorzitter PvdA

Politica Attje Kuiken (44) is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Daarmee neemt zij voor de komende tijd de positie van Lilianne Ploumen over. De fractieleden hebben Kuiken in een geheime stemming aangewezen.

Dat meldde de partij vandaag tijdens een persmoment. Ploumen kondigde vorige week, onverwacht, haar vertrek aan als Kamerlid en PvdA-leider. In een verklaring bracht ze het nieuws naar buiten. Ze concludeerde „dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben”.



Ik heb besloten per direct terug te treden als politiek leider en Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Lees hier mijn verklaring: https://t.co/oKDGFfB78L — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) April 12, 2022

Attje Kuiken wordt fractievoorzitter PvdA

Kuiken neemt dus het stokje van haar over en legt in een verklaring uit wat zij de komende tijd als fractievoorzitter wil betekenen. Ze wil zich onder meer hard maken voor thema’s als ongelijkheid, onderwijs, energieprijzen en woningen. „Het is hoog tijd dat Nederland weer sociaal wordt”, schrijft zij.

Kuiken zit sinds 2006 namens de PvdA in de Tweede Kamer. Ze treedt in debatten vaak naar voren als het over het thema gezondheidszorg gaat. Na het vertrek van Diederik Samsom eind 2016, was zij al een tijdje waarnemend fractievoorzitter. Haar enige tegenstrever was nu financieel woordvoerder Henk Nijboer.

Gisteravond kwam Kuiken bij de mannen van Vandaag Inside al ter sprake als mogelijke opvolger van Ploumen. Volgens VI-gezicht Johan Derksen moest Kuiken zichzelf niet overschatten. „Als er dadelijk verkiezingen komen, dan willen ze toch een zwaargewicht hebben.” Volgens hem is Kuiken niet de „nieuwe baas”. Politiek verslaggever Sam Hagens legde uit dat de meeste mensen verwachten dat Kuiken tijdelijk op deze positie zit. Hij noemde het een „tussenpaus”. Presentator Wilfred Genee benadrukte dat Kuiken de komende jaren de partij weer op de kaart wil zetten.



Toen ik ooit op een PvdA-congres -vlak voordat ik het podium op moest- uit mijn jurk scheurde, rende Attje naar haar auto om haar reservejurk te halen. Kortom: goede keuze dit! https://t.co/f3R8Uw3ZAx — Nynke de Jong (@nynke) April 22, 2022

Verklaring van Lilianne Ploumen

Ploumen volgde begin vorig jaar Lodewijk Asscher op, die opstapte vanwege zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ze schreef in haar verklaring dat het als partijleider „belangrijk is om leidend en opinie-vormend te zijn op alle onderwerpen. Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken voor wat er leeft in ons land en in de wereld, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug”.

Ploumen stapte ook op als Tweede Kamerlid omdat ze de fractie en haar opvolger niet „in de weg wil lopen. Ik word niet het orakel uit Slotervaart maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid”, schreef zij.

Johan Derksen vermoedt dat er iets anders gaande is waarom Ploumen abrupt vertrok. „Ik ben bang dat er bij Ploumen ook iets in de privésfeer speelt, waardoor ze plotseling hiervoor koos.” Maar Hagen gelooft de verklaring van Ploumen en denkt dat deze rol echt niet bij haar paste.

