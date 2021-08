Talitha Muusse haalt uit : ‘Politieke partijen bemoeien met Op1’

Oud Op1-presentatrice Talitha Muusse spaart de talkshow en publieke omroep niet. Muusse onthult dat politieke partijen zich bemoeien met de presentatoren van Op1. En sommigen waren niet bepaald fan van de Muusse en haar uitspraken.

Gisteravond vertelt ze hierover bij het programma Media Inside . Muusse raakte de afgelopen tijd in opspraak door haar ontslag bij Op1. De voorwaarden van de omroep botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Ook kreeg ze kritiek vanwege haar uitspraken over het vaccinatiebeleid.



Ik vind dit zo erg 😔 https://t.co/1ir63gzpml — Talitha Muusse (@talithamuusse) June 29, 2021



Tip: kijk een paar willekeurige afleveringen van @op1npo met @talithamuusse terug. Daarna zal u concluderen dat de werkelijke reden voor haar ontslag een totaal andere is. Totaal ongeschikt. — De Middenvelder (@DMiddenvelder) August 14, 2021

Rol van politieke partijen bij Op1

Maar nu haalt ze uit naar de publieke omroep en Op1. Tijdens haar tijd als presentatrice kreeg ze te horen dat „sommige politieke partijen niet blij waren” met haar aan tafel. Er werd haar verteld dat ze zich „gedeisd moest houden”. Simpelweg omdat bepaalde partijen niet stonden te springen om haar rol als presentatrice.

Muusse vertelt dat de KRO-NCRV haar benadrukte dat ze niet alles kon zeggen. „Dat is een druk die ik vanaf mijn eerste uitzending heb ervaren.” Presentator Gijs Groenteman kijkt op van Muusse haar verhaal. Hij begrijp niet waarom politieke partijen een rol spelen bij Op1-presentatoren.

Talitha Muusse kritisch op KRO-NCRV

Maar dat is volgens Muusse niks nieuws. Ze vertelt dat partijen altijd druk proberen uit te oefenen bij redacties. „Maar het is aan redacties en omroepen om daar een dikke middelvinger aan te geven.”

Dat deed de KRO-NCRV klaarblijkelijk niet. Vanaf week één kreeg de presentatrice te horen welke partijen haar in de gaten hielden. Muusse is zeer kritisch op de aanpak van de publieke omroep. En voelde zich destijds „geïntimideerd”. Ook vraagt ze zich af waarom ze überhaupt aan de presentatietafel terecht kwam. „Ik vroeg me oprecht af of ik daar alleen was neergezet voor het kleurtje, het vrouw zijn.”

Incidenten bij publieke omroep

Het blijkt de afgelopen tijd niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij de publiek omroep. Zo sprak Op1-presentatrice Carrie ten Napel uit dat Ab Osterhaus 33 keer aan tafel zat omdat hij een „kijkcijferkanon” is. Ook was er recent nog veel kritiek op de onafhankelijke positie van de VPRO vanwege de documentaire over Sigrid Kaag. En het vertrek van Fidan Ekiz en Renze Klamer bij de Vooravond riep ook vraagtekens op.

Het ontslag met Muusse had onder meer te maken met haar activistische karakter. Tijdens haar laatste uitzending bij Op1 moest zij aan tafel zwijgen over VVD-politici. Ze vertelt: „Ik kreeg op een gegeven moment belletjes van: ‘We zijn heel je Twitter aan het doorlichten.’ Zelfs oude Twitter-berichten moest ik verwijderen omdat ze politiek gevoelig zouden liggen.”

Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) gaat kamervragen stellen over de aantijgingen van Muusse.



dat word al jaren gedaan , aldus al decennia 's . — deynja (@deynja) August 14, 2021